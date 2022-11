München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los ging es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft bereits auf Japan und Spanien, am 1. Dezember geht es gegen Costa Rica.

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update: 28. November, 09:34 Uhr: Sane wieder bereit für Startelf +++

Fußball-Nationalspieler Leroy Sane fühlt sich nach überstandenen Knieproblemen bei der WM in Katar wieder bereit für die Startelf. "Dem Knie geht es besser. Ich denke schon, dass ich wieder von Anfang an spielen kann", sagte der 26-Jährige nach seinem starken Auftritt als Joker beim 1:1 gegen Spanien bei "Sport1". "Wichtiger Punkt! Wir sind da!", schrieb Sane in den Sozialen Medien.

Der Profi von Bayern München hatte die 1:2-Niederlage zum Auftakt gegen Japan wegen seiner Blessur verpasst. Am Sonntagabend wurde er in der 70. Minute eingewechselt und führte sich mit einem Traumpass auf Jamal Musiala ein. Er war am Ausgleich von Niclas Füllkrug beteiligt und sorgte mit seinen Tempoläufen für viel Gefahr.

Für Hansi Flick war Sane bereits gegen Spanien "eine Option von Anfang an, aber wir wussten nicht, wie lange er durchhält". Es sei richtig gewesen, den Offensivspieler nur einzuwechseln, "weil er frischen Wind gebracht hat, als er reinkam".

+++ Update: 28. November, 08:40 Uhr: Mertesacker und Ballack fordern Startelf-Platz für Füllkrug +++

Der frühere Weltmeister Per Mertesacker forderte in seiner Rolle als TV-Experte im "ZDF" einen Platz in der Startelf für Niclas Füllkrug im abschließenden Vorrunden-Spiel gegen Costa Rica. Der Bremer Stürmer erzielte als Joker gegen Spanien den Treffer zum 1:1.

"Der zieht einfach ab, in Bremer Manier. Damit hat er ein gutes Bewerbungsschreiben abgegeben für das nächste Spiel", sagte Mertesacker, der mit dem DFB-Team 2014 in Brasilien Weltmeister wurde.

Auch vom "MagentaTV"-Experten Michael Ballack gab es Lob für Füllkrug. "Er hat das Momentum, Hut ab", sagte der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Ballack: "Die Jungs, die in der Liga die Form haben, sollten ihre Chance kriegen. Warum ihn nicht ins kalte Wasser werfen?"

+++ Update: 28. November, 08:05 Uhr: WM-Held Füllkrug: "Ist ja nicht mein erstes Tor" +++

Plötzlich WM-Held: Niclas Füllkrug geht mit seinem neuen Status als "Retter" der deutschen Fußball-Nationalmannschaft völlig gelassen um. "Ich bin in solchen Situationen sehr entspannt, es ist ja nicht das erste Tor, das ich geschossen habe, auch nicht das erste wichtige", sagte der Profi von Werder Bremen nach seinem wichtigen Treffer zum 1:1 (0:0)-Endstand gegen Spanien.

"Man braucht jetzt keine Riesenfreudensprünge machen, wir haben das wichtigste Spiel noch vor der Brust", betonte der 29-Jährige mit Blick auf das letzte Gruppenspiel am Donnerstag gegen Costa Rica: "Das eine Tor bringt mir am Ende wenig, wenn wir die Gruppenphase nicht überstehen."

Füllkrug, vor einem halben Jahr noch Zweitligastürmer bei Werder, bedankte sich bei Hansi Flick für das Vertrauen des Bundestrainers. "Er hat viel mit mir geredet, mir viel Zuspruch gegeben. Es freut mich riesig, dass ich das zurückzahlen und seine Hoffnungen erfüllen konnte, dass er Präsenz im Sechzehner hat und Torgefahr auf den Platz bringt - was man sich von einem Stürmer wünscht."

Von seinen neuen Kollegen sei er "herzlich aufgenommen" worden, "wie ich es selten erlebt habe. Es war nicht schwer für mich, hier anzukommen", sagte Füllkrug nach seinem zweiten Tor im dritten Länderspiel. Bereits bei seinem Debüt in der WM-Generalprobe im Oman (1:0) hatte er als Joker getroffen.

"Es freut mich, dass ich hier Fuß fasse, dass ich meinen Stempel hinterlasse und der Mannschaft helfen kann. Dass ich zeigen kann, dass es gut ist, dass ich dabei bin", sagte er.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Özil-Plakate! Katarer verspotten Deutschland

Vor dem ersten WM-Gruppenspiel gegen Japan war die "One Love"-Binde in aller Munde. Weil die FIFA dem DFB-Team das Tragen nicht erlaubte, hielten sich die deutschen Nationalspieler beim Mannschaftsfoto den Mund zu. Ein Ausdruck des Protests.

Gegen Spanien wurde die Geste der Mannschaft von Hansi Flick nun nachgeahmt, genauer gesagt sich darüber lustig gemacht. Von wem? Den Fans im Stadion. So tauchten in der Arena unzählige Plakate auf, die den früheren Nationalspieler Mesut Özil zeigten.

Vor allem Katarer hielten die Bilder nach oben, liefen mit ihnen über die Tribünen und zeigten sie immer wieder prominent in die Kameras - garniert mit der Mund-zu-Geste der DFB-Elf. Der genaue Grund der Aktion ist bislang noch unklar, es könnte sich aber um den Vorwurf der Doppelmoral handeln.

Mesut Özil war nach der WM 2018 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und hatte sich mehrfach kritisch in Richtung DFB geäußert. So schrieb er unter anderem von "Rassismus und Respektlosigkeit" und erklärte: "Ich bin Deutscher, wenn ich gewinne, und ein Einwanderer, wenn ich verliere."

Dem vorausgegangen war ein kontrovers diskutiertes Foto von Özil mit Türkei-Machthaber Recep Tayyip Erdogan, dem der Sportler ein Trikot mit der Unterschrift "Für meinen Präsidenten" geschenkt hatte.

DFB-Team erkämpft Remis gegen Spanien

Das DFB-Team hat in ihrem zweiten WM-Gruppenspiel einen Achtungserfolg gegen Spanien erkämpft und besitzt wieder eine gute Chance auf das Achtelfinale. Der viermalige Weltmeister erreichte am Sonntag in Al-Khor ein 1:1 (0:0) und kann am Donnerstag mit einem Sieg gegen Costa Rica den Sprung in die K.o.-Runde schaffen. Tabellenführer Spanien, der eine herausragende Tordifferenz hat, spielt parallel gegen Japan.

Der eingewechselte Niclas Füllkrug (83.) traf für Deutschland im Al-Bayt-Stadion, Alvaro Morata (62.) hatte die Spanier, die noch einen Punkt für den sicheren Einzug in die K.o.-Runde benötigen, in Führung gebracht.

WM-Aus? Matthäus: "Dann muss man Bierhoff infrage stellen"

Lothar Matthäus sieht im Falle eines erneuten vorzeitigen Ausscheidens der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM auch DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff in der Kritik. "Wir haben schlechte Jahre hinter uns, da sitzt Oliver Bierhoff mit im Boot - und da muss man auch Oliver Bierhoff infrage stellen", sagte der deutsche Rekordnationalspieler bei "Bild-TV".

Bierhoff müsse sich "kritisch hinterfragen, es ist einiges nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben - auf und außerhalb des Platzes", meinte Matthäus. Der 61-Jährige sieht "viele, viele Dinge, die man hätte anders lösen können, eigentlich müssen - was das Quartier betrifft, auch sportpolitische Fragen. Da hat der DFB, auch Oliver Bierhoff, ein schlechtes Licht hinterlassen".

Bierhoff (54), EM-Held von 1996, kam 2004 als Teammanager zum DFB. Später übernahm er den Posten des Direktors Nationalmannschaft, inzwischen ist er Geschäftsführer (Vertrag bis 2024). Von Oktober 2007 bis zu einer Satzungsänderung im vergangenen März gehörte er dem Verbandspräsidium an.

Terzic nimmt Schlotterbeck und Süle in Schutz

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zwei seiner deutschen WM-Fahrer nach ihrer schwachen Leistung gegen Japan (1:2) in Schutz genommen.

"Sonntagnacht haben sie die große Chance, gegen Spanien ihr wahres Gesicht zu zeigen. Ein Sieg, und sie sind zurück im Turnier. Das kann sehr schnell gehen", sagte Terzic den "Ruhr Nachrichten".

Terzic spricht von einer Enttäuschung über den missglückten WM-Auftakt des DFB-Teams. "Aber es ist nicht an uns, da zu urteilen. Wir hatten selbst zu oft solche Spiele in den vergangenen Wochen. Wir wissen, wie sich das anfühlt", sagte Terzic im Rahmen von Dortmunds Asien-Reise und verriet: "Mit unseren Jungs vom BVB stehen wir in engem Kontakt und wir wissen ganz genau, dass sie besser spielen können", erklärte der 40-Jährige, der mit dem BVB gerade auf Asien-Tour unterwegs ist.

Ob Schlotterbeck und Süle im zweiten Vorrundenspiel Deutschlands am Sonntag gegen Spanien eine neue Bewährungschance von Bundestrainer Hansi Flick erhalten, ist noch offen.

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November mit dem Vorrundenspiel gegen Japan (14:00 Uhr) in die WM-Endrunde 2022. Am 27. November geht es im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (20:00 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am 1. Dezember auf Costa Rica (20:00 Uhr)

Wie sieht der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat folgende 26 Spieler für die FIFA WM-Endrunde 2022 in Katar nominiert:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund) Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City) Angriff: Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (FC Chelsea)

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

