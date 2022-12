München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los ging es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft bereits auf Japan und Spanien, am 1. Dezember geht es gegen Costa Rica (20 Uhr MEZ im Liveticker auf ran.de).

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update: 01. Dezember 2022, 08:40 Uhr: "Werfe ich ihm vor" - Hrubesch kritisiert Bayern-Duo +++

Der frühere deutsche Mittelstürmer Horst Hrubesch sieht die Leistungen der Nationalspieler Serge Gnabry und Leroy Sane kritisch. "Wenn ich dessen Möglichkeiten in der Liga und bei der WM sehe", schrieb Hrubesch in seiner "kicker"-Kolumne über Gnabry, "muss er einfach geil darauf sein, Tore zu machen. Das werfe ich ihm vor, dass er diese Chancen nicht konsequent nutzt. Auch Leroy Sane ist mal genial, mal unterirdisch."

Allerdings glaubt der Europameister von 1980 grundsätzlich an das Offensiv-Duo des FC Bayern. "Mit der Zeit werden sie alle erfahrener und es begreifen. Arjen Robben und Franck Ribery wuchsen in München auch allmählich rein, auch Gnabry und Sane haben eine riesige Qualität", meinte er. Auch wegen dieser beiden Spieler müsse sich die DFB-Auswahl "generell nicht nach dem Gegner richten", sondern könne ihr Spiel durchziehen".

Für WM-Entdeckung Niclas Füllkrug fand Hrubesch lobende Worte. Der Bremer "weiß, wohin er sich zu bewegen hat. Solche Stürmer bieten die Möglichkeit, in jedem Spiel zu reagieren. Gegen Spanien war Füllkrug sofort da, er kann Bälle festmachen, ist technisch gut. Er braucht wenige Kontakte und haut die Bälle rein".

Hrubesch trainierte den 29-Jährigen einst im Nachwuchsalter beim DFB. "Schon mit 17, 18 Jahren hatte er stets einen Spruch auf den Lippen", berichtete er, "solch freche Typen brauchst du. Das Team akzeptierte ihn sofort, er packt an, macht, tut."

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Klinsmann schwärmt von Füllkrug

Als Spieler wurde Jürgen Klinsmann mit der Nationalmannschaft 1990 Weltmeister, als Bundestrainer erlebte er das Sommermärchen 2006. Aktuell verfolgt der 58-Jährige als Mitglied der technischen Studiengruppe der FIFA die Weltmeisterschaft in Katar und war auch bei beiden deutschen Spielen im Stadion.

Vor dem letzten Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Costa Rica am Donnerstag zeigte sich Klinsmann optimistisch. "Natürlich ist jetzt Druck da! Aber die Drucksituation vor dem Spanien-Spiel war viel größer", sagte Klinsmann dem "Kicker" (Donnerstagsausgabe): "Mit einem Hochkaräter wie Spanien in der Gruppe ist ein Ausrutscher wie gegen Japan eigentlich fatal, weil er dich mit dem Rücken an die Wand drängt. Der Umgang der Mannschaft mit dieser Situation hat mich beeindruckt. Die Mannschaft wirkt total intakt."

Vor allem Mittelstürmer Niclas Füllkrug scheint es dem ehemaligen Stürmer Klinsmann angetan zu haben. "Es geht gar nicht nur um Tore. Ein präsenter Neuner schafft immer Entlastung, wenn er die Bälle festmachen kann und verteilt, dadurch ein Spiel auch beruhigen kann. Niclas Füllkrug kann das, er hat eine gute Präsenz, ist gut am Ball, das Gefühl und das Näschen für die Situationen vor dem Tor hat er sowieso", sagte Klinsmann: "Für mich ist es eine Wiederbelebung der Nummer 9, die hier stattfindet."

Flick hält sich bei Aufstellung bedeckt

Hansi Flick hat sich vor dem WM-Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Costa Rica am Donnerstag nicht in die Karten blicken lassen. "Netter Versuch", antwortete der Bundestrainer auf die Frage, ob er den Spanien-Helden Niclas Füllkrug in die Startelf nehmen werde. Und Leroy Sane? "Auch ein netter Versuch", meinte Flick schmunzelnd.

In der Kette vor Kapitän Manuel Neuer, der mit seinem 19. WM-Spiel einen Torhüter-Rekord aufstellen wird, ist eigentlich nur die Besetzung der Rechtsverteidiger-Position offen. Lukas Klostermann, gegen Spanien wie Füllkrug und Sane eingewechselt, sei "immer eine gute Option", sagte Flick. Im Zentrum dürfte erneut Niklas Süle neben Chef Antonio Rüdiger verteidigen, links David Raum.

Der Leipziger hatte am Dienstag wie Leon Goretzka und Thilo Kehrer nur individuell trainiert, Kai Havertz war erkältet. Jetzt seien "alle fit", sagte Flick.

Wie am vergangenen Sonntag wird der Bundestrainer wohl auf ein Dreier-Mittelfeld setzen. "Wir finden, es hat gut funktioniert", sagte er. Im Angriffszentrum dürfte Thomas Müller den Vorzug vor "Fülle" erhalten.

DFB verzichtet wohl auf Klage gegen "One Love"-Verbot

Kurz vor Beginn der WM-Endrunde in Katar hat die FIFA ein Verbot für das Tragen der "One Love"-Kapitänsbinde ausgesprochen. Diese Kapitänsbinde hätten neben Deutschland auch gerne andere europäische Teams getragen, um damit ein Zeichen gegen Ausgrenzung und für Diversität in der Gesellschaft zu setzen.

Danach gab es beim DFB wohl Überlegungen, gegen dieses Verbot via Sportgerichtsbarkeit vorzugehen. Laut "Bild" wird nun aber auf einen Antrag bei der Ad-Hoc-Division des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) verzichtet.

Der Grund: Der DFB hat nach Prüfung des Sachverhalts wohl wenige Erfolgschancen, mit einer Klage durchzukommen. Die FIFA habe die Organisationshoheit und zudem kein Versprechen gegenüber dem DFB und den sechs anderen Nationen gebrochen, die "One Love"-Binde tragen zu dürfen.

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft heute?

Die deutsche Nationalmannschaft am 1. Dezember im entscheidenden Gruppenspiel auf Costa Rica (20:00 Uhr). Dabei braucht das DFB-Team dringend einen Sieg.

Wie sieht der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat folgende 26 Spieler für die FIFA WM-Endrunde 2022 in Katar nominiert:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund) Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City) Angriff: Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (FC Chelsea)

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

