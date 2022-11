München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los ging es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update: 24. November, 19:00 Uhr: Faeser äußert sich zu Foto mit Infantino +++

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Verbot der "One Love"-Binde vor dem Spiel gegen Japan mit dem "Mund-zu"-Statement gekontert. Auf der Tribüne saß Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Mit der für das DFB-Team verbotenen Binde am Arm. Und neben dem umstrittenen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino.

Mit dem Weltverbands-Boss posierte Faeser dann auch zusammen für ein Foto, auf dem Infantino demonstrativ auf Faesers Binde zeigte. Das sorgte für Irritationen und Kritik. "Dieses Foto sagt alles. Und genau so sollte die billige PR-Nummer von Nancy Faeser und ihrer Freunde vom DFB in Erinnerung bleiben. Lächerliche hilflose Wichte an der Seite Infantilos (sic!)", schrieb zum Beispiel der Sportjournalist Jens Weinreich bei Twitter.

Wer es immer noch nicht begriffen haben sollte, was da Billiges ablief in Doha: Dieses Foto sagt alles. Und genau so sollte die billige PR-Nummer von Nancy Faeser und ihrer Freunde vom DFB in Erinnerung bleiben. Lächerliche hilflose Wichte an der Seite Infantilos. pic.twitter.com/SRZCxOgQgl — SPORT & POLITICS (@JensWeinreich) November 24, 2022

Die SPD-Politikerin verteidigte sich am Tag nach dem Spiel auf der Bundespressekonferenz, sie erklärte, sie habe die "One Love"-Armbinde im Gespräch mit Infantino thematisiert. "Dann hat er mich auch auf die Binde angesprochen, ob das die Binde ist, dann habe ich ihm gesagt: 'Und ist nicht so schlimm wie Sie denken, oder?'"

Sie sehe die Entscheidung der Fifa "als großen Fehler", so Faeser, und das habe sie Infantino auch gesagt. Es sei zudem "unglaublich", was für ein Druck auf die Fußballverbände der sieben europäischen Staaten ausgeübt worden sei, damit dieses Symbol für Vielfalt auf dem Spielfeld nicht getragen wird. "Der DFB hat seinen Protest, die Spielerinnen und Spieler haben Protest ausgeübt. Das finde ich sehr gut, dass sie das getan haben gestern zu Beginn des Spiels", sagte Faeser. "Und ich habe meinen Protest ausgeübt, indem ich die 'One Love'-Binde getragen habe."

+++ Update: 24. November, 15:45 Uhr: Vogts kritisiert deutsche Defensivleistung +++

Nach dem Fehlstart gegen Japan hat auch der frühere Bundestrainer Berti Vogts harsche Kritik am Auftreten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Auftaktspiel geübt. "Ich bin erschrocken über das, was ich gesehen habe", schrieb der 75-Jährige in seiner WM-Kolumne in der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe), "vor allem defensiv war es eine indiskutable Vorstellung."

Vogts fand die Leistung der deutschen Auswahl gegen die Japaner (1:2) trotz eines vielversprechenden Starts "über 90 Minuten nicht in Ordnung. Schon in der ersten Halbzeit gab es zu viele Ballverluste und Abstimmungsschwierigkeiten", so Vogts, "da dürfen wir uns nichts vormachen."

Auch Passivität sei ein Problem gewesen. "Warum warte ich darauf, dass der Gegner einen Fehlpass macht, statt aktiv zu versuchen, den Ball zu erobern?", fragte der frühere Verteidiger Vogts, "und warum gebe ich als Verteidiger nur Begleitschutz, statt konkret einzugreifen? Manndeckung ist auch im modernen Fußball nicht verboten."

Er habe zudem auf dem Platz keine Mannschaft gesehen, "das ist das A und O bei einer WM, das war immer das Erfolgsgeheimnis deutscher Teams. In diesem Spiel haben das aber nur die Japaner gezeigt."

Hansi Flick nahm Vogts in Schutz. "Dass es keine richtige Reaktion der Deutschen auf die taktischen Veränderungen der Japaner gab, ist nicht in erster Linie Sache des Trainers. Wenn in der Schlussphase das Spiel entgleitet, muss das Team in der Lage sein, zu reagieren und zu zeigen: Wir lassen nichts anbrennen, wir bringen die Führung nach Hause."

+++ Update: 24. November, 13:10 Uhr: Matthäus: Flick "hat sich vercoacht" +++

Lothar Matthäus hat seine Kritik an Hansi Flick erneuert. "Ich habe einiges nicht verstanden an der Aufstellung gegen Japan. Bundestrainer Hansi Flick ist mein Freund, ich stehe zu hundert Prozent zu ihm. Aber unter Freunden kann man ehrlich sein, man muss es sogar sein: gegen Japan hat er sich vercoacht", schrieb der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler in "Bild".

Konkret kritisierte Matthäus die Wechsel und die Startaufstellung von Flick beim 1:2 zum Auftakt der WM in Katar gegen Japan: "Süle ist kein Außenverteidiger. Schlotterbeck ist noch nicht so weit. Raum agiert viel zu offensiv, arbeitet zu wenig nach hinten. Kimmich und Gündogan haben sich gegenseitig die Räume genommen. Gnabry war nicht gut im eins gegen eins. Havertz - das war viel zu wenig!"

Seine Forderung: "Die Mannschaft umbauen. Nicht alles über den Haufen werfen, aber ein paar wesentliche Dinge korrigieren." Matthäus forderte den Freiburger Christian Günter für die linke und Thilo Kehrer für die rechte Abwehrseite, Süle oder Matthias Ginter müssten ins Zentrum rücken.

Außerdem sollte im Mittelfeld neben Chef Joshua Kimmich dessen Münchner Kollege Leon Goretzka spielen, "auch das stabilisiert. Dann Gündogan nach vorn ziehen und Musiala auf halblinks." Sollte Flick wie angekündigt an seinem 4-2-3-1-System festhalten, "muss Füllkrug als echte Neun rein", meinte Matthäus.

Außerdem müsse "sofort Schluss sein mit allen Ablenkungen", sagte der 61-Jährige angesichts des Zoffs um "One Love". Es sei wichtig, Haltung zu zeigen und Zeichen zu setzen, "aber solche Dinge stören nun mal bei der Konzentration auf das Wesentliche".

+++ Update: 24. November, 11:31 Uhr: Keane bei Personalie Musiala mit Schadenfreude gegenüber England +++

Die irische Fußball-Ikone Roy Keane äußerte sich zur Personalie Jamal Musiala und dabei seine Schadenfreude gegenüber dem englischen Fußballverband FA.

Den Engländern war es nicht gelungen, Musiala von einer Länderspiel-Karriere für die "Three Lions" zu überzeugen, er entschied sich für Deutschland und feierte zuletzt bei der 1:2-Pleite gegen Japan sein WM-Debüt.

"Es ist gut, dass England von der eigenen Medizin kosten musste. Sie haben Irland Declan Rice und Jack Grealish genommen", sagte der 51-Jährige in seiner Rolle als TV-Experte bei "ITV". Hintergrund ist, dass mit Grealish und Rice zwei heutige Nationalspieler Englands eigentlich auch für Irland spielberechtigt gewesen wären.

Beide spielten auch tatsächlich im Bereich der U-Nationalmannschaften für Irland, entschieden sich aber letztlich für ein Karriere in der A-Nationalmannschaft für die "Three Lions". Bei Musiala lief es umgekehrt. Er spielte in den U-Nationalmannschaften fast ausschließlich für England, entschied sich aber dann doch für eine A-Länderspielkarriere im DFB, für den der gebürtige Stuttgarter zuvor nur in der U16 zwei Partien bestritt.

+++ Update: 24. November, 10:05 Uhr: Flick: "Können und müssen es besser machen" +++

Hansi Flick über ...

... Qualität der Mannschaft: "Die Mannschaft hat mit Sicherheit noch Potenzial, die sich noch nicht ganz abruft. Wir vertrauen der Mannschaft und sind positiv. Es ist unser Ziel, dass die Mannschaft den Glauben hat, dass sie das Spiel gegen Spanien gewinnen kann."

... Neuers Schulter:"Mir ist nicht bekannt, dass er Probleme hat. Er ist schon topfit, was das betrifft. Die zwei Tore, die können und müssen wir anders verhindern."

... Defensivverhalten: "Wir haben einige Sache von der Taktik nicht gut gemacht und das müssen wir besser machen."

... das System: "So weit sind wir noch nicht, dass wir das System ändern."

... Gründe für die Niederlage: "Wir haben die Effizienz vermissen lassen und hintenraus zu viele Fehler gemacht. Da nehme ich niemanden raus."

... Sanes Fitness: "Leroy ist gerade auf dem Platz und trainiert alleine, das ist schonmal positiv."

... sein Team:"Von der ersten Elf spielen alle Champions League, von daher kann man nicht sagen, wir hätten eine unerfahrene Mannschaft. Vielleicht in Bezug auf die WM. Jetzt ist wichtig, dass wir Charakter zeigen und versuchen, dass wir die letzte Chance im letzten Spiel noch haben. Wir haben eine gute Truppe und müssen als Einheit kompakt agieren. Die Intensität und die Aktivität hochhalten, das ist vielleicht das, was in den letzten 20 Minuten gefehlt hat."

... Gündogans Kritik an der Einstellung: "Das ist okay, dass er das sagt. Es ist wichtig, dass man, wenn man unter Druck ist, auch den Mut hat, sich anzubieten. Gegen Ungarn (0:1) war es ähnlich, gegen England (3:3) besser. Wir hatten vier Trainingseinheiten, das ist nicht genug, um das deutlich zu verbessern. Aber wir können und müssen es besser machen."

+++ Update: 24. November, 09:40 Uhr: Flick stellt sich in Pressekonferenz nach Pleite gegen Japan +++

Nicht einmal 24 Stunden nach dem verkorksten WM-Start stellt sich Hansi Flick den Fragen der Journalisten bei der obligatorischen Pressekonferenz. Der Bundestrainer wird sich sicher auch Fragen zur Aufstellung und den Auswechslungen stellen müssen.

Außerdem wird sich der Blick schon nach vorne richten. Denn gegen Spanien, das mit einem 7:0 über Costa Rica Rückenwind getankt hat, muss Zählbares her. Sonst droht das schnellste WM-Aus der DFB-Geschichte.

+++ Update: 24. November, 08:12 Uhr: Hazard über Deutschland-Geste: "Hätten besser gewinnen sollen" +++

Belgien-Star Eden Hazard hat sich zur Geste der deutschen Nationalmannschaft vor dem WM-Auftakt gegen Japan (1:2) geäußert. Die DFB-Stars hielten sich dabei demonstrativ den Mund zu. Dies war eine Reaktion auf das von der FIFA verhängte "One Love"-Kapitänsbinden-Verbot.

"Sie hatten besser nichts gemacht und das Spiel gewonnen", wird der Profi von Real Madrid von "RMC Sport" zitiert. Auch Belgien war Teil der "One Love"-Nationen, die in Katar durch das Tragen dieser Kapitänsbinde ein Zeichen für Vielfalt in der Gesellschaft und gegen Rassismus und Ausgrenzung setzen wollten.

Die belgische Mannschaft hatte zudem bei der WM-Endrunde in Katar vor, mit einem Trikot mit dem Schriftzug "Love" am Kragen aufzulaufen, doch auch das wurde von der FIFA verboten. "Das Wort 'Love' muss verschwinden. Es ist traurig, aber die Fifa lässt uns keine Wahl. Im Übrigen bleibt die Ausrüstung unverändert" sagte Belgiens Verbandsboss Peter Bossaert der Zeitung "Het Nieuwsblad".

+++ Update: 24. November, 07:59 Uhr: DFB-Team droht Sonntag schon das WM-Aus+++

Das Vorrunden-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar könnte schon am Sonntag besiegelt sein. Sollte das Team von Bundestrainer Hansi Flick gegen Spanien verlieren und Japan zuvor mindestens einen Punkt gegen Costa Rica holen, könnte der viermalige Weltmeister das Achtelfinale nicht mehr erreichen.

"Die K.o.-Runde hat für uns schon früher begonnen", sagte Thomas Müller nach dem 1:2 gegen Japan zum Auftakt: "Wir brauchen zwei Siege, und zwei Siege kann man nicht einfach so bestellen."

Dennoch verbreitete der Führungsspieler auch Zuversicht für das Duell mit dem ehemaligen Welt- und Europameister: "Wir werden uns wieder aufrappeln. Wir haben die Qualität, das Vertrauen und die Spielweise, um auch Spanien zu schlagen." Die Iberer waren mit einem 7:0-Kantersieg gegen Costa Rica furios ins Turnier gestartet.

Nach zwei Spielen war die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erst einmal bei einer WM gescheitert: 1938. Nach einem 1:1 n.V. gegen die Schweiz gab es ein Entscheidungsspiel gegen die Eidgenossen um den Viertelfinaleinzug. Die Mannschaft von Trainer Sepp Herberger verlor 2:4.

Vor vier Jahren in Russland gab es erstmals ein Vorrunden-Aus nach Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea und nur einem Sieg gegen Schweden. "Am Ende kommt hoch, dass die Situation eine ähnliche ist, und die Situation fühlt sich nicht gut an", sagte Müller.

+++ Update: 24. November, 07:55 Uhr: Hamann bemängelt Hummels-Verzicht+++

Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann hat nach der WM-Auftaktpleite gegen Japan (1:2) den Verzicht auf Mats Hummels für das Turnier in Katar kritisiert. "Ein Spieler wie Hummels hätte in die Mannschaft gehört, weil er Verantwortung übernimmt, weil er Missstände anspricht, weil er Tendenzen und Entwicklungen erkennt", schrieb Hamann in seiner Sky-Kolumne.

Für die Nichtberücksichtigung von Hummels sieht der Vize-Weltmeister von 2002 nicht nur sportliche Gründe. "Man hatte sich dazu entschieden, Harmonie über alles zu stellen. Das war wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass Hummels nicht dabei ist. Aber mit einer ruhigen, harmonischen Truppe wirst du nichts gewinnen", meinte Hamann. Ihm sei das alles zu weich, zu nett und zu eintönig. "Du brauchst Reibung. Dadurch werden Reize gesetzt", schrieb der 49-Jährige.

Bundestrainer Hansi Flick hatte seinen Verzicht auf den 33-jährigen Hummels unter anderem damit begründet, dass er auch "ein bisschen die Zukunft im Blick haben" müsse. Stattdessen steht der 20 Jahre alte Armel Bella Kotchap vom FC Southampton im Kader.

Ungeachtet des derzeitigen neunten Tabellenplatzes und vieler überzeugender Bundesliga-Auftritte ist für Werner die Abstiegsgefahr aber noch längst nicht gebannt, wie er der "Kreiszeitung Syke" sagte: "Das eine oder andere Team hinter uns wird im Winter sicherlich nochmal nachlegen müssen oder wollen. Das können wir aus wirtschaftlichen Gründen schlicht und ergreifend nicht."

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Hoeneß ledert im "One Love"-Streit gegen DFB und Infantino

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat dem DFB im Zusammenhang mit der "One Love"-Armbinden-Affäre Mutlosigkeit vorgeworfen. Die DFB-Führung habe sich "zu weit aus dem Fenster gelehnt mit der Ankündigung, konsequent zu sein, das Thema konsequent durchzuziehen. Und das haben sie am Ende nicht gemacht", sagte der Weltmeister von 1974 im Interview mit "RTL.

Man hätte wissen müssen, dass der Weltverband FIFA laut Statuten die Binde bestimmen könne. "Sie haben nicht den Mut gehabt, der FIFA die Stirn zu zeigen. Das wäre dringend notwendig gewesen, denn für mich ist Gianni Infantino eine große Katastrophe für den Weltfußball, und da wäre eine wunderbare Chance gewesen, ihm zu zeigen: Bis hierher und nicht weiter", betonte Hoeneß.

Keller und Grindel kritisieren FIFA wegen "One Love"-Entscheidung

Die beiden früheren DFB-Präsidenten Fritz Keller und Reinhard Grindel haben den Umgang mit der "One Love"-Binde kritisiert. Der Streit darum sei "ein Indikator, wie miserabel die FIFA aufgestellt ist", sagte Keller der "Sport Bild". Die Botschaft "Es gibt nur eine Liebe" sei "keine politische, sondern eine Menschenrechts-Aussage".

Aus Sicht von Grindel hätte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Thema schon vor der WM in Katar mit dem Weltverband klären müssen. Er verstehe nicht, "warum sich der DFB nicht die schriftliche Zusage von FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura hat geben lassen", die Binde tragen zu dürfen, sagte der 61-Jährige.

Die FIFA hatte mehreren Verbänden das Tragen der "One Love"-Binde verboten und offenbar mit Sanktionen gedroht. Im Streit mit der FIFA prüft der DFB rechtliche Schritte. Die Auseinandersetzung um die Kapitänsbinde mit dem Vielfaltslogan könnte vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) landen.

In der Kritik steht weiterhin auch FIFA-Präsident Infantino, der trotz der Oppositionsrolle europäischer Verbände auf dem Kongress im kommenden Jahr erneut gewählt werden dürfte. Keller fordert, "dass die Verbände der westlichen Welt den Mut haben, als Signal gegen Infantino und damit für Menschenrechte zu stimmen. Und für 2027 einen eigenen Kandidaten aufstellen".

"One Love"-Debatte - Faeser sieht Schuld bei der FIFA

Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die bei Deutschlands WM-Auftakt gegen Japan am Mittwochnachmittag im Stadion sein wird, äußerte sich nun auch kritisch zur "One Love"-Debatte und dem durch die FIFA ausgesprochenen Verbot.

"Der Schuldige ist nicht der DFB, sondern die FIFA. Es ist nicht in Ordnung, während eines laufenden Turniers so in das Geschehen einzugreifen. Es sollte möglich sein, dass man im 21. Jahrhundert ein Zeichen für Vielfalt setzen kann", erklärte die SPD-Politiker in der "ARD".

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November mit dem Vorrundenspiel gegen Japan (14:00 Uhr) in die WM-Endrunde 2022. Am 27. November geht es im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (20:00 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am 1. Dezember auf Costa Rica (20:00 Uhr)

Wie sieht der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat folgende 26 Spieler für die FIFA WM-Endrunde 2022 in Katar nominiert:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund) Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City) Angriff: Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (FC Chelsea)

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

