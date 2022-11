München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los ging es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft bereits auf Japan und Spanien, am 1. Dezember geht es gegen Costa Rica.

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update: 30. November, 15:34 Uhr: Japan peilt Sieg im Gruppenendspiel an +++

Deutschland-Schreck Japan peilt bei der WM im "Endspiel" um den Einzug ins Achtelfinale die nächste Sensation an - einen Sieg gegen Spanien. "Ich gehe davon aus, dass wir unser Bestes geben. Wir müssen uns so gut wie es nur geht vorbereiten", sagte Nationaltrainer Hajime Moriyasu (54) vor der Partie gegen den Ex-Weltmeister (Donnerstag, 20.00 Uhr MEZ): "Wir wollen hinterher nichts bereuen. Wir müssen an uns glauben."

Vor dem Fernduell mit Deutschland ums Achtelfinale liegen die Blauen Samurai in Gruppe E mit drei Punkten auf Platz zwei. Mit einem Sieg über Spanien stünde Japan sicher in der K.o.-Runde. "Das ist unser Ziel", sagte Torwart Shuichi Gonda. Bei einem Unentschieden dürfte Costa Rica im Parallelspiel gegen Deutschland nicht gewinnen, die DFB-Elf aber auch nicht mit zwei oder mehr Toren gewinnen.

Japan war mit einem 2:1 in die WM gestartet, musste gegen Costa Rica zuletzt aber ein 0:1 einstecken und wurde danach in der Heimat stark kritisiert. Gegen Spanien wollen Gonda und Co. wieder "die Erwartungen erfüllen", sagte der 33-Jährige. Zwar sei die Anstoßzeit um 04.00 Uhr morgens in Tokio "schwierig, aber ich hoffe, dass so viele Fans wie möglich zuschauen."

+++ Update: 30. November, 15:11 Uhr: Flick hält sich bei Aufstellung bedeckt +++

Hansi Flick hat sich vor dem WM-Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Costa Rica am Donnerstag (20 Uhr MEZ im Liveticker auf ran.de) nicht in die Karten blicken lassen. "Netter Versuch", antwortete der Bundestrainer auf die Frage, ob er den Spanien-Helden Niclas Füllkrug in die Startelf nehmen werde. Und Leroy Sane? "Auch ein netter Versuch", meinte Flick schmunzelnd.

In der Kette vor Kapitän Manuel Neuer, der mit seinem 19. WM-Spiel einen Torhüter-Rekord aufstellen wird, ist eigentlich nur die Besetzung der Rechtsverteidiger-Position offen. Lukas Klostermann, gegen Spanien wie Füllkrug und Sane eingewechselt, sei "immer eine gute Option", sagte Flick. Im Zentrum dürfte erneut Niklas Süle neben Chef Antonio Rüdiger verteidigen, links David Raum.

Der Leipziger hatte am Dienstag wie Leon Goretzka und Thilo Kehrer nur individuell trainiert, Kai Havertz war erkältet. Jetzt seien "alle fit", sagte Flick.

Wie am vergangenen Sonntag wird der Bundestrainer wohl auf ein Dreier-Mittelfeld setzen. "Wir finden, es hat gut funktioniert", sagte er. Im Angriffszentrum dürfte Thomas Müller den Vorzug vor "Fülle" erhalten.

+++ Update: 30. November, 14:00 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet +++

Nun hat Lukas Klostermann das Podium verlassen, damit ist die Pressekonferenz des DFB am Tag vor dem Spiel gegen Costa Rica beendet.

+++ Update: 30. November, 13:59 Uhr: Klostermann: "Schiedsrichter-Ansetzung das normalste der Welt" +++

Für Lukas Klostermann und das DFB-Team ist es kein großes Thema, dass mit Stephanie Frappart eine Frau die Partie gegen Costa Rica leiten wird. "Ich habe noch nie vor einem Spiel beobachtet, ob eine Frau oder ein Mann als Schiedsrichter im Einsatz ist. Das sollte das normalste der Welt sein", erklärte der Profi von RB Leipzig.

+++ Update: 30. November, 13:57 Uhr: Klostermann: "Kenne keinen Spieler außer Navas" +++

"Ich kenne keinen Spieler außer Keylor Navas konkret. Aber wir wissen, dass ein sehr physisches und leidenschaftliches Spiel auf uns zukommen wird", sagte Klostermann über sein Wissen über den Fußball in Costa Rica.

+++ Update: 30. November, 13:55 Uhr: Klostermann: "Ausgleich gegen Spanien setzte positive Energie frei" +++

Mit Blick zurück auf die Partie gegen Spanien (1:1) sagte Klostermann: "Der Ausgleich setzte bei uns positive Energie frei." Klostermann kam in dieser Partie für 20 Minuten zum Einsatz.

+++ Update: 30. November, 13:52 Uhr: Klostermann über Sane: "Spieler für magische Momente" +++

"Ich glaube, dass Leroy ein Spieler ist, der für so magische Momente sorgen kann. Wir sind froh, dass wir ihn in der Mannschaft haben", sagte Klostermann über seinen DFB-Kollegen Sane.

+++ Update: 30. November, 13:49 Uhr: Flick über Schiedsrichterin Frappart: "Hat es verdient" +++

"Sie hat es verdient, aufgrund ihrer Leistung. Wir freuen uns auf dieses Spiel und hoffen, dass sie sich auch auf das Spiel freut", sagte Flick mit Blick auf die Costa-Rica-Begegnung, die von der französischen Unparteiischen Stephanie Frappart geleitet wird. Damit ist sie die erste Frau, die ein WM-Spiel der Männer leitet.

+++ Update: 30. November, 13:45 Uhr: Flick: Haben den Anspruch ins Achtelfinale zu kommen +++

"Wir haben den Anspruch, in das Achtelfinale zu kommen. Deshalb sind wir hier. Aber ich verspüre keinen Druck. Ich bin überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Flick einen Tag vor dem Spiel gegen Costa Rica.

+++ Update: 30. November, 13:40 Uhr: Flick: "Freue mich auch Heim-EM"+++

Bundestrainer Flick, der einen Vertrag beim DFB bis 2024 hat, sieht sich auch bei einem möglichen WM-Aus in der Vorrunde weiterhin im Amt. "Ich freue mich auf die Heim-EM", sagte Flick mit Blick auf 2024.

+++ Update: 30. November, 13:37 Uhr: Flick: "Kimmich ist einer der Leader"+++

"Joshua ist ein Spieler, der das Spiel schnell machen kann, aber auch beruhigen, der vorangeht. Für mich ist er schon einer der Leader", sagte Flick.

+++ Update: 30. November, 13:36 Uhr: Flick erwartet Costa Rica wie gegen Japan +++

Bundestrainer Flick: "Ich erwarte Costa Rica eher defensiv orientiert wie gegen Japan." Gegen die Asiaten gewann Costa Rica letztlich mit 1:0.

+++ Update: 30. November, 13:33 Uhr: Flick über Musiala: "Hat etwas Besonderes" +++

"Wir sehen Jamal alle gleich. Er ist ein Spieler, der etwas Besonderes hat", lobte Bundestrainer Flick den Bayern-Star, der bislang in beiden WM-Spielen in der Startelf stand.

+++ Update: 30. November, 13:32 Uhr: Flick: Klostermann ist immer eine gute Option +++

"Lukas Klostermann ist immer eine gute Option", lässt Hansi Flick einen möglichen Startelf-Einsatz des Leipzig-Profis gegen Costa Rica noch offen.

+++ Update: 30. November, 13:15 Uhr: PK mit Flick und Klostermann +++

Bei der Pressekonferenz des DFB vor dem Spiel gegen Costa Rica wird neben Bundestrainer Hansi Flick auch noch Lukas Klostermann anwesend sein und sich den Fragen stellen.

+++ Update: 30. November, 11:21 Uhr: Hainer sieht DFB-Elf auf richtigem Weg: "Kann weit gehen" +++

Bayern-Präsident Herbert Hainer traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar noch Großes zu. "Die ganze Welt hatte das Team schon abgeschrieben, und dann haben sie gegen eine Weltklasse-Mannschaft sehr gut gespielt", sagte der 68-Jährige dem "Münchner Merkur/tz": "Wenn sie die Leistung aus dem Spiel gegen Spanien konservieren und ausbauen, kann es weit gehen."

Hainer zeigte sich mit Blick auf den missratenen Turnierstart gegen Japan "beeindruckt" von der Reaktion der Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick - und zog Parallelen zur bisherigen Saison des Rekordmeisters: "In den Spielen, die wir im Herbst nicht gewonnen haben, haben wir in der Regel auch gut gespielt. Wir haben einfach den Sack nicht zugemacht. Vielleicht hat sich der eine oder andere Bayern-Spieler zurückerinnert: So haben wir es bei Bayern geschafft, den Schalter umzulegen."

Die Münchner waren in der Bundesliga zwischenzeitlich vier Spiele in Folge ohne Sieg geblieben, mittlerweile steht die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann wieder an der Tabellenspitze.

Eine ähnliche Trendwende traut Hainer auch der DFB-Elf zu: "Diese nahende Klippe, dass man wie 2018 in der Vorrunde ausscheidet, hat wohl alle noch einmal angetrieben. Und die Qualität für die K.o.-Runde ist natürlich auch da."

+++ Update: 30. November, 10:34 Uhr: DFB-Koch Schmaus: Mit Pasta und Milchreis ins Achtelfinale +++

Eier oder ein Müsli zum Frühstück, zum Mittagessen Pasta, Gemüse oder eine Suppe, abends Kartoffeln und Fleisch: Mit einem ausgewogenen und abwechslungsreichen Speiseplan sorgt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für die Grundlage für den erhofften Achtelfinaleinzug bei der WM in Katar.

"Wir arbeiten mit großen Buffets, bei denen für jeden etwas dabei ist und jeder sich sein Essen individuell zusammenstellen kann", sagte DFB-Koch Anton Schmaus der "Sächsischen Zeitung": "Bei der Größe der Mannschaft ist es nicht möglich, dass wir über die vielen Wochen individuelle Menüs a la carte anbieten können. Das ist aber auch nicht nötig."

Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica am Donnerstag (20 Uhr MEZ im Liveticker auf ran.de) wird das Angebot angepasst. "Am Spieltag unterscheidet sich das Essen schon ziemlich von den anderen Tagen. Dann gibt es zum Beispiel kein rotes Fleisch. Der Fisch wird in der Regel nur pochiert angeboten", sagte Schmaus: "Es gibt meist Pasta, um die Kohlenhydrat-Speicher aufzufüllen, und natürlich Milchreis." Letzterer sei "so ein Ritual" bei der Nationalmannschaft.

Das meistgegessene Nahrungsmittel sei im Wochenschnitt Nudeln, "aber Brokkoli dürfte ganz nah dran sein." Auf dem Index stehen derweil Alkohol und Softdrinks - ebenso wie schokoladenhaltige Brotaufstriche.

+++ Update: 30. November, 08:44 Uhr: DFB mit Klostermann zur PK nach Doha +++

Um einer weiteren Strafe zu entgehen, wird am Mittwoch laut "Bild" Lukas Klostermann zusammen mit Bundestrainer Hansi Flick im Vorfeld des Spiels gegen Costa Rica die rund 95 Kilometer lange Fahrt vom DFB-Quartier im Zulal Resort nach Doha antreten, um dort an der Pressekonferenz teilzunehmen.

Weil vor dem Spiel gegen Spanien Flick alleine nach Doha fuhr und die Pressekonferenz abhielt, kassierte der DFB von der FIFA eine Strafe von 10.000 Schweizer Franken. Laut FIFA-Statuten muss bei der abschließenden Pressekonferenz vor einem WM-Spiel immer neben dem Trainer mindestens ein Spieler anwesend sein.

+++ Update: 30. November, 08:16 Uhr: DFB verzichtet wohl auf Klage gegen "One Love"-Verbot +++

Kurz vor Beginn der WM-Endrunde in Katar hat die FIFA ein Verbot für das Tragen der "One Love"-Kapitänsbinde ausgesprochen. Diese Kapitänsbinde hätten neben Deutschland auch gerne andere europäische Teams getragen, um damit ein Zeichen gegen Ausgrenzung und für Diversität in der Gesellschaft zu setzen.

Danach gab es beim DFB wohl Überlegungen, gegen dieses Verbot via Sportgerichtsbarkeit vorzugehen. Laut "Bild" wird nun aber auf einen Antrag bei der Ad-Hoc-Division des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) verzichtet.

Der Grund: Der DFB hat nach Prüfung des Sachverhalts wohl wenige Erfolgschancen, mit einer Klage durchzukommen. Die FIFA habe die Organisationshoheit und zudem kein Versprechen gegenüber dem DFB und den sechs anderen Nationen gebrochen, die "One Love"-Binde tragen zu dürfen.

+++ Update: 30. November, 08:05 Uhr: Füllkrug trotz WM-Trubel: "Versuche, demütig zu bleiben"+++

Umjubelter Torschütze und plötzlich im Fokus: Doch Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug will sich von dem Trubel nach seinem wichtigen WM-Treffer gegen Spanien (1:1) nicht beeindrucken lassen. "Ich versuche einfach, demütig und bodenständig zu bleiben", sagte der 29-Jährige bei "MagentaTV".

"Ich will weiter meine Arbeit machen, denn ich denke, dass sich das irgendwann auszahlt. Das scheint jetzt gerade bei mir der Zeitpunkt zu sein", erklärte der Stürmer, der in der vergangenen Saison für Werder Bremen noch in der 2. Bundesliga auf Torejagd gegangen war.

Er sei "auch nicht der Mann, der Fußball-Deutschland im Turnier hält, sondern wir sind die Mannschaft, die Fußball-Deutschland im Turnier hält. Darum geht es am Ende", betonte Füllkrug.

Die Ausgangslage vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Costa Rica am Donnerstag (20 Uhr MEZ im Liveticker auf ran.de) sei "nicht optimal, aber es ist möglich weiterzukommen". Das Team habe gegen Spanien "einen großen Schritt nach vorne gemacht", daran müsse man "anknüpfen".

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Historisch! Stephanie Frappart pfeift Deutschland-Spiel

Stephanie Frappart schreibt Fußball-Geschichte: Die Französin wurde am Dienstag vom Weltverband FIFA für die Leitung der WM-Partie am Donnerstag zwischen Deutschland und Costa Rica angesetzt. Die 38-Jährige wird damit zur ersten Schiedsrichterin, die eine Partie bei einer Männer-WM pfeift.

An derartige Meilensteine ist Frappart bereits gewöhnt. In den vergangenen dreieinhalb Jahren leitete die Unparteiische als erste Frau ein Spiel der französischen Ligue 1, eine Partie der Champions League und eine Begegnung in der WM-Qualifikation.

In Katar erhielt Frappart den Vorzug vor Salima Mukansanga (Ruanda) und Yoshimi Yamashita (Japan). Yamashita ist am Donnerstag als Vierte Offizielle beim Spiel zwischen Kanada und Marokko eingeteilt.

Füllkrug mit Kritik an Fans

Auf der heutigen Pressekonferenz mit Thomas Müller hat sich Deutschlands neuer Held Niclas Füllkrug kritisch gegenüber dem Verhalten der Fans geäußert. Der Stürmer des SV Werder Bremen bemängelte die unbeständige Unterstützung der Anhänger: "Ich habe das erste Mal miterlebt, dass man teilweise das Gefühl hatte, dass sich der ein oder andere mehr über Misserfolg freut, was ich sehr schade finde."

Offenbar kam durch den Teilerfolg gegen Spanien das WM-Fieber bei einigen Fans wieder zurück. Doch der 29-Jährige machte klar, dass er von einer erfolgsabhängigen Unterstützung wenig halte: "Jetzt kommen viele um die Ecke, die eine WM-Stimmung spüren und auf unserer Seite sind", ließ der Bremer verlauten. Nach dem Spiel gegen Japan sei das noch ganz anders gewesen.

Darüber hinaus freute sich Füllkrug darüber, dass nach der Menge an Kritik über die umstrittene WM in Deutschland nun endlich "der Fußball wieder mehr im Vordergrund" stehe. Vor Kurzem hatte sich bereits sein Teamkollege Ilkay Gündogan erbost über die politischen WM-Diskussionen in seinem Heimatland geäußert: "Bin der Meinung, dass mit Politik jetzt Schluss ist!"

Kahn: Vorrunden-Aus wäre schlimmer als FIFA-Diskussionen

Ein erneutes Gruppen-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft würde für Vorstandschef Oliver Kahn von Rekordmeister Bayern München in Deutschland einen größeren Imageschaden anrichten als die Diskussionen rund um die umstrittene WM in Katar. "Die Leute werden sich auch nach der Weltmeisterschaft, vielleicht mehr denn je, für die Bundesliga und die Champions League interessieren. Es würde dem Fußball eher schaden, wenn die deutsche Nationalmannschaft zum zweiten Mal in der Vorrunde ausscheidet", sagte Kahn im "Sky"-Interview.

Der Vize-Weltmeister von 2002 rechnet vor dem Vorrunden-Finale gegen Costa Rica am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ im Liveticker) aber fest mit dem Achtelfinaleinzug der DFB-Auswahl aus: "Ich gehe innerlich davon aus, dass sie weiterkommt."

Der Weltverband FIFA und ihr Präsident Gianni Infantino hätten zwar "alles andere als ein gutes Bild" abgegeben, so Kahn. Aber der Fußball sei so stark, habe solch eine Tradition, so eine Verwurzelung in der Gesellschaft, dass er nicht glaube, "dass durch die Diskussionen vor der WM ein großer Schaden entstehen wird."

Geschwänzte PK: Geldstrafe und Verwarnung für den DFB

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) muss für die geschwänzte Pressekonferenz vor dem WM-Spiel der Nationalmannschaft gegen Spanien (1:1) 10.000 Schweizer Franken bezahlen. Die Strafe, die umgerechnet etwa 10.100 Euro entspricht, sprach der Weltverband FIFA am Dienstag aus. Zudem erteilte die FIFA-Disziplinarkommission dem DFB eine "Verwarnung".

Der Weltverband sah es als erwiesen an, dass der DFB gegen Artikel 44 der WM-Regularien, Artikel 2.7.2 der Medien- und Marketing-Regeln sowie Artikel 8.5.3 des Team-Handbuchs verstoßen hat.

An der einen Tag vor WM-Spielen abzuhaltenden Medienrunde hatte am Samstag nur Bundestrainer Hansi Flick teilgenommen. Die FIFA schreibt jedoch vor, dass auch ein Spieler bei der Pressekonferenz auftritt. Dies hatte der DFB mit Blick auf die lange Fahrt aus dem Team-Quartier im Norden Katars in das Medienzentrum in Doha abgelehnt.

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November mit dem Vorrundenspiel gegen Japan (14:00 Uhr) in die WM-Endrunde 2022. Am 27. November geht es im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (20:00 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am 1. Dezember auf Costa Rica (20:00 Uhr)

Wie sieht der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat folgende 26 Spieler für die FIFA WM-Endrunde 2022 in Katar nominiert:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund) Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City) Angriff: Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (FC Chelsea)

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

