München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los geht es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 20. November 2022, 12:44 Uhr: Droht Neuer wegen One-Love-Binde eine Sperre? +++

Die One-Love-Binde, die Manuel Neuer als Kapitän bei der WM-Endrunde in Katar tragen möchte, könnte für den DFB-Keeper laut "Bild" möglicherweise problematisch werden. Demnach drohen Spielern, die die One-Love-Binde tragen sollten, möglicherweise nicht nur Geldstrafen, sondern sogar im weiteren Turnierverlauf Sperren.

Die One-Love-Binde, die von insgesamt sieben europäischen Nationen bei der WM in Katar getragen werden dürfte, könnte von der FIFA kurzfristig verboten werden, da die Aktion dem Fußball-Weltverband missfallen dürfte. Sollte dies passieren, gibt es dem Bericht nach beim DFB die Befürchtung, dass Schiedsrichter bei WM-Spielen angehalten werden, diesen vermeintlichen Verstoß gegen die Ausrüstungs-Statuten konsequent mit Gelb zu ahnden.

Die Folge wäre, dass Neuer und alle anderen Kapitäne, die in Katar mit der One-Love-Binde auflaufen, so im weiteren Turnierverlauf eine Gelbsperre zu befürchten hätten. Nach der zweiten Verwarnung wäre man gelb-gesperrt.

Die Kapitänsbinde gehört laut FIFA-Regularien zum Teil der Ausrüstung und im entsprechenden Paragrafen (Regel 4, Ausrüstung der Spieler) heißt es dazu: "Wurde ein Spieler aufgrund eines Verstoßes gegen diese Regel angewiesen, das Spielfeld zu verlassen, und kehrt er ohne Erlaubnis des Schiedsrichters auf das Feld zurück, wird er verwarnt."

Zuletzt bekräftigte Neuer einmal mehr, die One-Love-Binde in Katar unbedingt tragen zu wollen: "Ja! Die Power, die die Binde hat, ist gut. Sie tragen auch andere europäische Nationen, es ist gut, dass wir das zusammen machen."

Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf zeigte sich kürzlich noch selbstbewusst mit Blick auf die Kapitänsbinden-Thematik: "Ich bin durchaus bereit, eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen." Ob sich nun an der Haltung durch die möglicherweise drohende Sperre etwas ändert?

+++ Update, 20. November 2022, 11:21 Uhr: Reus über WM-Aus: "Vielleicht etwas zu früh angefangen" +++

Nationalspieler Marco Reus hat nach dem verletzungsbedingten WM-Aus die Hoffnung auf ein weiteres Turnier im DFB-Trikot nicht aufgegeben. "Grundsätzlich habe ich im Leben gelernt, dass man niemals nie sagen soll", sagte Reus bei Bild TV mit Blick auf die Heim-EM 2024: "Aber bis dahin kann noch viel passieren. Ich bin für alles offen."

Der 33-Jährige von Borussia Dortmund fehlt in Katar aufgrund anhaltender Probleme im Sprunggelenk. Lediglich 2012 bei der EM in Polen und der Ukraine sowie beim historischen Aus nach der Gruppenphase bei der WM 2018 in Russland stand Reus bei großen Turnieren im DFB-Kader. Das neuerliche WM-Aus sei "natürlich sehr, sehr bitter. Aber es gehört zum Leistungssport dazu. Ich werde damit vernünftig umgehen und im neuen Jahr neu angreifen", sagte Reus.

Mit dem Verlauf seiner Blessur hadert Reus. "Ich hätte eigentlich längst wieder fit sein müssen. Leider gab es dann ein paar Komplikationen, ich habe vielleicht etwas zu früh angefangen, um einfach in den Rhythmus zu kommen", sagte Reus: "Wir haben dann alles versucht, damit ich rechtzeitig fit werde. Am Ende hat es leider nicht gereicht."

+++ Update, 20. November 2022, 10:33 Uhr: Gnabry: "Intensität nimmt zu" +++

Am Sonntagvormittag stellte sich DFB-Star Serge Gnabry auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten in Katar.

"Man merkt so langsam, es geht ums Ganze. Im Training nimmt die Intensität zu. Alle wissen, worum es geht und wir freuen uns extrem auf das Spiel am Mittwoch", sagte der Bayern-Profi mit Blick auf das erste Vorrundenspiel Deutschlands gegen Japan. Angesprochen auf seine bevorzugte Position, erklärte Gnabry: "Es ist bekannt, dass ich am liebsten hinter der Spitze agiere, ich fühle mich aber auf den Außen wohl." Mit einem Schmunzeln ergänzte er: "Im Sturm zu spielen, wäre für mich auch eine Option, bevor ich auf der Bank sitze."

Neben Gnabry nahm Thilo Kehrer als zweiter Spieler aus dem deutschen WM-Aufgebot an der Pressekonferenz am Sonntag teil. Dabei gab der Verteidiger von Premier-League-Klub West Ham United Einblick in die kürzlichen Trainingsinhalte des DFB-Teams in Katar: "Die erste Trainingseinheit hatte mehr den Fokus auf Spielformen, um Unter- und Überzahlspiel. Am Ende gab es ein 7-gegen-7-Turnier. Das zweite Training hatte mehr taktische Hintergründe und hatte schon Inhalte mit Blick auf das Japan-Spiel."

Zudem schilderte der frühere Schalker seine bisherigen Eindrücke von Auftaktgegner Japan: "Dadurch, dass viele japanische Spieler in Europa unter Vertrag stehen, wissen wir, dass sie eine sehr disziplinierte und fußballerisch versierte Mannschaft sind. Darauf bereiten wir uns vor, auf eine kompakte, dynamische Mannschaft. Gleichzeitig sind wir uns unserer Stärken bewusst. Dementsprechend bereiten wir uns gut vor und sind auf uns fokussiert."

+++ Update, 20. November 2022, 08:13 Uhr: DFB-Team vor Japan-Spiel eine Nacht in Doha +++

Die deutsche Nationalmannschaft wird vor dem Auftakt zur Fußball-Weltmeisterschaft innerhalb Katars vorübergehend umziehen. Demnach verbringt der DFB-Tross die Nacht vor dem ersten Vorrundenspiel gegen Japan nicht im eigentlichen Teamquartier im Norden Katars, sondern zieht für eine Nacht ins etwa 100 Kilometer entfernte Doha um.

"Bei den Abläufen ist es wichtig, in den Rhythmus zu kommen", begründete DFB-Direktor Oliver Bierhoff diese Maßnahme. Daher werde die DFB-Delegation am 22. November nach dem Mittagessen das Teamquartiert im Zulal Wellness Resorts verlassen und sich auf die gut einstündige Busfahrt in Richtung Doha begeben. Vor Ort in Doha steht dann auch noch die abschließende Pressekonferenz von Bundestrainer Hansi Flick vor dem ersten Vorrundenspiel gegen Japan (23. November, ab 14 Uhr) an.

+++ Update, 20. November 2022, 08:01 Uhr: WM-Assistent? Flick lehnt Löw-Angebot ab +++

Hansi Flick hat eine Offerte seines früheren Chefs Joachim Löw abgelehnt, ihm bei der Fußball-WM in Katar als Co-Trainer zu dienen. "Über das Angebot freue ich mich natürlich, aber wir sind dahingehend schon gut aufgestellt", sagte der Bundestrainer augenzwinkernd in der "Bild am Sonntag".

Dort war Löw an ihn unter der Überschrift "Weltmeister fragen Flick" mit der Aussage herangetreten: "Ich habe ab und an ein bisschen Langeweile, könnte ja vielleicht noch als dein Assistent mit zur WM kommen, mich zum Beispiel um die Standards kümmern. Ist das eine gute Idee?"

Der frühere Bundestrainer Löw, mit Assistent Flick 2014 Weltmeister in Brasilien, ist seit seinem Abschied vom DFB im Sommer 2021 ohne Job. Sein nicht ernst gemeintes Angebot spielt auf die Rolle Flicks beim WM-Triumph an: Damals hatte der Zuarbeiter den Chef davon überzeugt, mehr Gewicht auf Standards zu legen, was sich auszahlte.

Flick (57) sieht sich und seinen Stab bestens aufgestellt. "Wir haben einen Standard-Trainer, ich habe zwei Co-Trainer, mit Hermann Gerland haben wir sogar noch einen dritten Co-Trainer mit dabei. Ich befürchte, da ist aktuell wenig Platz", sagte er. Der Gedanke, Löw einzubinden, sei jedoch "reizvoll. Vielleicht komme ich irgendwann mal auf das Angebot zurück".

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Grippe! Füllkrug fehlt im Training des DFB-Teams

Wenige Tage vor dem ersten deutschen Vorrundenspiel bei der WM 2022 in Katar muss das DFB-Team möglicherweise längere Zeit auf Niclas Füllkrug verzichten.

Der Stürmer von Werder Bremen laboriert an einem grippalen Infekt und fehlte daher im Training der deutschen Nationalmannschaft. Wie lange der 29-Jährige ausfällt, ist bislang noch unklar. Erst am Mittwoch feierte Füllkrug beim 1:0-Sieg gegen den Oman sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft.

Frings: "Am Bayern-Block führt kein Weg vorbei"

ran-Experte Torsten Frings hat sich in der ran WM Webshow unter anderem über die deutschen Chancen bei der WM-Endrunde in Katar geäußert, aber auch zur Mannschafts-Hierarchie.

"Bayern ist in Europa aktuell eine der besten Mannschaften. Und wenn du nicht so eine große Eingewöhnungszeit hast und auf vorhandene Mechanismen setzen musst, die passen, führt kein Weg am Bayern-Block vorbei", sagte der frühere Bundesliga-Profi von Bayern München, Werder Bremen und Borussia Dortmund.

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November mit dem Vorrundenspiel gegen Japan (14:00 Uhr) in die WM-Endrunde 2022. Am 27. November geht es im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (20:00 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am 1. Dezember auf Costa Rica (20:00 Uhr)

Wie sieht der Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat folgende 26 Spieler für die FIFA WM-Endrunde 2022 in Katar nominiert:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Angriff: Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (FC Chelsea)

WM 2022: Übertragungen - welche Spiele sind heute live?

20. November:

17:00 Uhr: Gruppe B - Katar vs. Ecuador - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

