München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los ging es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 22. November 2022, 12:21 Uhr: Jones will Regenbogen-Binde an Neuers Arm sehen +++

Nach dem WM-Verbot für die "One Love"-Binde will Deutschlands wohl bekannteste Drag Queen Olivia Jones die Regenbogenbinde am Arm des deutschen Kapitäns Manuel Neuer sehen.

"Du hast jetzt die Chance, noch Geschichte zu schreiben", forderte Jones per Instagram-Video mit Blick auf das erste deutsche WM-Spiel am Mittwoch gegen Japan (14.00 Uhr MEZ): "Die "One Love"-Binde taugte eh nichts, zieh dir am Mittwoch den echten queeren Regenbogen an."

+++ Update, 22. November 2022, 12:04 Uhr: Podolski warnt vor DFB-Auftaktgegner Japan +++

Fußball-Weltmeister und Japan-Experte Lukas Podolski hat das deutsche Team eindringlich vor ihrem WM-Auftaktgegner gewarnt. "Aufgrund meiner Erfahrung und den zweieinhalb Jahren in Jahren, die ich dort gespielt habe, muss ich sagen: Das wird kein Spaziergang für die deutsche Mannschaft", sagte der langjährige Nationalspieler dem "SID" vor der Partie am Mittwoch (14.00 Uhr MEZ). Japan habe zwar "nicht die große Durchschlagskraft, aber sie spielen wie aufgezogen".

Podolski, der bis Anfang 2020 bei Vissel Kobe unter Vertrag stand, hat großen Respekt vor der japanischen Spielweise. "Die Lauffreude, ihre Laufstärke und das technische Vermögen machen sie zu einem ernsthaften Gegner. Sie spielen sehr diszipliniert und lassen ihr Herz auf dem Platz", so der 37-Jährige. Zudem zeichne Japan aus, "dass viele in der Bundesliga oder in Europa spielen".

Nach drei Achtelfinal-Teilnahmen haben die Samurai Blue diesmal das Viertelfinale als Ziel ausgerufen. Nationaltrainer Hajime Moriyasu setzt dabei vor allem auf die Erfahrung von Spielern aus Europas Top-Ligen. Acht japanische Profis verdienen ihr Geld in Deutschland, hinzu kommen neun weitere Europa-Legionäre.

"Diese Erfahrung kommt ihnen zugute", sagte Podolski: "Vor zehn Jahren gab es schon einmal eine Japan-Welle in Europa. Da waren einige richtig gute Spieler auf Weltniveau dabei. Jetzt ist das ähnlich, deshalb sind sie wirklich zu beachten."

+++ Update, 22. November 2022, 11:16 Uhr: REWE beendet Zusammenarbeit mit dem DFB +++

Nach dem äußerst umstrittenen WM-Verbot für die "One Love"-Binde durch den Weltverband FIFA hat mit REWE ein erster großer Sponsor die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) beendet.

"Wir stehen ein für Diversität – und auch Fußball ist Diversität. Diese Haltung leben wir und diese Haltung verteidigen wir - auch gegen mögliche Widerstände", sagte REWE-Chef Lionel Souque in einer Mitteilung des Handelsriesen: "Die skandalöse Haltung der FIFA ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel."

Als Unternehmen sehe sich Rewe gezwungen, sich "in aller Deutlichkeit von der Haltung der FIFA zu distanzieren und auf seine Werberechte aus dem Vertrag mit dem DFB - insbesondere im Kontext der Weltmeisterschaft - zu verzichten. Dies hat das Unternehmen dem DFB mitgeteilt", hieß es weiter.

Der Sportartikelriese adidas forderte eine liberale Haltung in der "One Love"-Diskussion. "Wir sind davon überzeugt, dass Sport offen für alle sein muss", teilte adidas-Sprecher Oliver Brüggen dem "SID" mit: "Wir unterstützen unsere Spieler*innen und Teams, wenn sie sich für positiven Wandel einsetzen. Sport bietet wichtigen Themen eine Bühne. Es ist unerlässlich, die Diskussion fortzuführen."

Neben der FIFA ist adidas auch Partner des DFB. Dem DFB und seinen europäischen Verbündeten wurde das Tragen der Kapitänsbinde als Symbol für Vielfalt und Toleranz von der FIFA untersagt.

+++ Update, 22. November 2022, 08:14 Uhr: Leroy Sane fällt gegen Japan aus +++

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Japan am Mittwoch (14.00 Uhr MEZ) auf Leroy Sane verzichten. Der Münchner Offensivspieler steht aufgrund von Knieproblemen gegen den viermaligen Asienmeister nicht zur Verfügung. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag vor dem Abschlusstraining mit. Die übrigen 25 Spieler des Kaders nahmen an der Einheit in Al-Shamal teil.

Nach dem Mittagessen macht sich der viermalige Weltmeister auf den Weg in Katars Hauptstadt Doha, wo Kapitän Manuel Neuer und Co. die Nacht vor dem Spiel im Fünf-Sterne-Hotel Dusit verbringen werden. Am Dienstagabend nehmen Flick und Joshua Kimmich an der Abschluss-Pressekonferenz teil.

+++ Update, 22. November 2022, 07:57 Uhr: Nationalspielerin Magull kritisiert FIFA +++

DFB-Nationalspielern Lina Magull hat nach dem Verbot der "One Love"-Armbinde bei der WM in Katar Kritik am Fußball-Weltverband FIFA geübt.

"Die FIFA tut sich keinen Gefallen damit, gerade bestimmte Äußerungen zu tätigen, die die Menschen befriedigen sollen, aber überhaupt keinen Sinn ergeben; die einfach nur gesagt werden, damit was gesagt wird", sagte Magull bei "web.de": "Das ist wenig authentisch und nicht ehrlich, und das ist es, was nervt."

Für die Vize-Europameisterin überdecken die Diskussionen um den Gastgeber das Sportliche beim Turnier im Wüsten-Emirat. "Man spürt das im ganzen Umfeld, dass da weniger Begeisterung und mehr Redebedarf ist, mehr kritische Themen angesprochen werden. Deshalb rückt leider das Sportliche in den Hintergrund und die Themen drumherum in den Vordergrund", sagte Magull.

Das DFB-Team müsse nun "einfach das Beste aus diesem Turnier machen, denn der Zug ist schon lang abgefahren. Ein Boykott hätte vielleicht bei der Vergabe noch einen Effekt gehabt. Aber jetzt sitzen wir alle im selben Boot und müssen versuchen, den Fußball wieder mehr in den Vordergrund zu rücken und gleichzeitig kritisch die Dinge zu hinterfragen, anzusprechen und auch vor Ort etwas Gutes zu tun."

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Musiala scheut Messi-Vergleich

Shootingstar Jamal Musiala ist der Vergleich mit Superstar Lionel Messi etwas unangenehm. Es sei zwar "eine Ehre", sagte der 19-Jährige, "ich fokussiere mich aber auf mich selber und schaue, was ich besser machen kann". Messi spiele "sein ganzes Leben auf einem Top-Level". Ein Vergleich sei daher "schwierig".

Musiala spielt beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München eine bärenstarke Saison und gilt in der Nationalmannschaft für den WM-Auftakt am Mittwoch (14.00 Uhr MEZ) gegen Japan als gesetzt. "Es ist wichtig, die Lockerheit mitzubringen und sich selber nicht zu viel Druck zu machen, sondern einfach ein bisschen Spaß zu haben", sagte Musiala.

Neuendorf über One-Love-Verbot: "Beispielloser Vorgang"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf reagiert verärgert auf das von der FIFA verhängte Verbot der One-Love-Kapitänsbinde, die auch Deutschlands Keeper Manuel Neuer in Katar tragen wollte.

"Wir erleben einen beispiellosen Vorgang in der WM-Geschichte. Die von der FIFA herbeigeführte Konfrontation werden wir nicht auf dem Rücken von Manuel Neuer austragen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Durch das Tragen der One-Love-Kapitänsbinde wollten einige Nationen während des Turniers in Katar für Diversität und Toleranz werben.

Allerdings hätten den Kapitänen dafür wohl Gelbe Karten gedroht und bei mehrmaligen Verstößen gegen das FIFA-Verbot sogar eine Sperre. Daher entschieden sich der DFB sowie weitere Fußballverbände am Montag nach der FIFA-Entscheidung, das eigentlich geplante Tragen der One-Love-Kapitänsbinden doch nicht durchzuziehen, um somit möglichen Sanktionen zu entgehen.

Barton pfeift erstes deutsches WM-Spiel

Schiedsrichter Ivan Barton aus El Salvador wird das erste Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar gegen Japan leiten. Dies teilte der Weltverband FIFA am Montag mit. Bartons Landsmann David Moran und Zachari Zeegelaar aus Suriname sind die Assistenten. Deutschland startet am Mittwoch (14.00 Uhr) im Khalifa-International-Stadion in Doha ins Turnier.

Zudem kommt bei diesem Spiel erstmals eine Schiedsrichterin zum Einsatz. Kathryn Nesbitt aus den USA ist verantwortlich für die neue halbautomatische Abseitserkennung.

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November mit dem Vorrundenspiel gegen Japan (14:00 Uhr) in die WM-Endrunde 2022. Am 27. November geht es im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (20:00 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am 1. Dezember auf Costa Rica (20:00 Uhr)

Wie sieht der Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat folgende 26 Spieler für die FIFA WM-Endrunde 2022 in Katar nominiert:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Angriff: Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (FC Chelsea)

WM 2022: Übertragungen - welche Spiele sind heute live?

20. November:

17:00 Uhr: Gruppe B - Katar vs. Ecuador - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

