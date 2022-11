München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los ging es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update: 26. November, 10:36 Uhr: DFB lässt PK-Besetzung offen +++

Der DFB lädt am Samstagnachmittag (ab 14:15 Uhr) vor dem zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (Sonntag, ab 20.00 Uhr im Liveticker auf ran.de) zu einer Pressekonferenz. Allerding gibt es noch Unklarheit darüber, welcher Spieler an der Seite von Bundestrainer Hansi Flick anwesend sein wird.

Dies soll erst kurzfristig entschieden werden. Als Grund hierfür gibt der DFB die Abläufe am Vortag des zweiten WM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft an. Bei der WM in Katar finden alle finalen Medienrunden in Doha statt, etwa 100 Kilometer entfernt von Deutschlands WM-Quartier in Al-Shamal.

Die FIFA-Regularien sehen klar vor, dass am Vortrag eines WM-Spiels der Trainer sowie ein Spieler bei der Pressekonferenz dabei sein müssen. Dies geht aus Artikel 44 der Turnierordnung hervor. Bei Verstößen droht den jeweiligen Nationalverbänden eine Geldstrafe. Die FIFA wies darauf hin, diese Regelung zuletzt noch einmal klar gegenüber den WM-Teilnehmern klar kommuniziert zu haben.

+++ Update: 26. November, 07:51 Uhr: Lahm rät Flick von Kimmich-Experiment ab +++

Philipp Lahm rät Bundestrainer Hansi Flick von einem Experiment mit Rechtsverteidiger Joshua Kimmich im WM-"Endspiel" gegen Spanien ab. Die von anderen Experten diskutierte Frage, "ob man Kimmich aus dem Zentrum rausnimmt und auf die rechte Seite stellt, stellt sich für mich nicht", schrieb der Lahm in seiner Kolumne für das "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Die Sechs sei für Kimmich die "beste Position, da kann er der Mannschaft am meisten geben", betonte der Weltmeisterkapitän von 2014. Lahm würde die Defensivprobleme mit drei anderen Personalien angehen. Seine Idee: Christian Günter links und Matthias Ginter rechts, "dazu ein kompaktes Mittelfeld" mit Ilkay Gündogan, Kimmich und Leon Goretzka.

Außerdem müssten "die erfahrenen Spieler jetzt Verantwortung übernehmen. Unter Druck entstehen bekanntlich Diamanten. Nun wäre ein guter Zeitpunkt, zum Diamanten zu werden", schrieb Lahm.

Der 39-Jährige sieht die DFB-Auswahl vor einer Herkulesaufgabe: "Wir müssen Spanien schlagen ? es gibt wahrlich leichtere Aufgaben im Weltfußball." Der deutsche Gegner besteche durch "Spielfreude, hohe Spielintelligenz, Passgenauigkeit und viele technisch herausragende Akteure".

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Vor Spanien-Spiel: Flick von Mannschaft getrennt

Hansi Flick ist am Tag vor dem WM-"Endspiel" gegen Spanien für mehrere Stunden von seiner Mannschaft getrennt. Der Bundestrainer soll am Samstag alleine an der obligatorischen Medienrunde (14.15 Uhr MEZ) im Haupt-Pressezentrum in Doha teilnehmen. Dafür muss Flick eine gute Stunde vom Teamquartier im Norden Katars bis in die Hauptstadt fahren.

Danach eilt er dieselbe Strecke wieder zurück, um rechtzeitig zum Abschlusstraining am Abend (17.30 Uhr MEZ) wieder bei seinen Nationalspielern in Al-Shamal zu sein. Ursprünglich hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Pressekonferenz in Al-Shamal abhalten wollen. Ein entsprechender Vorstoß fand beim Weltverband FIFA aber kein Gehör.

Einem Spieler will der DFB die lange Fahrt am Vortag der "Alles oder nichts"-Partie am Sonntag (ab 20.00 Uhr im Liveticker auf ran.de) wohl nicht zumuten. Der Verband riskiert daher eine Geldstrafe der FIFA. Diese schreibt die Teilnahme eines Profis an der Runde zwingend vor.

Sane zurück im Mannschaftstraining

Gute Nachricht für Bundestrainer Hansi Flick: Leroy Sane ist zwei Tage vor dem Alles-oder-nichts-Spiel gegen Spanien bei der Fußball-WM in Katar ins Mannschaftstraining der DFB-Auswahl zurückgekehrt.

Der Offensivspieler vom deutschen Rekordmeister Bayern München bestritt am Freitag zumindest Teile der Einheit. Sane hatte den WM-Fehlstart gegen Japan (1:2) aufgrund von Knieproblemen verpasst.

Flick standen damit in Al-Shamal alle 26 Spieler zur Verfügung. Der viermalige Weltmeister hätte bei einer weiteren Niederlage am Sonntag (20 Uhr Liveticker auf ran.de) keine Chance mehr auf den Achtelfinal-Einzug, sollte Japan zuvor gegen Costa Rica punkten.

Spielerfrauen übernachteten in DFB-Quartier

Aufmunterung für die deutsche Nationalmannschaft. Nach Informationen der "Bild" gewährte Hansi Flick seinem Team nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Japan den Besuch der mitgereisten Spielerfrauen im Teamhotel.

Dieser soll allerdings bereits zuvor abgesprochen gewesen sein. Zudem bekam das DFB-Team am Donnerstag den Nachmittag frei, um Zeit mit den Liebsten zu verbringen und um den Kopf für die entscheidenden Gruppenspiele gegen Spanien und Costa Rica freizubekommen.

Am heutigen Freitag startet die Vorbereitung auf das nächste Gruppenspiel gegen den Weltmeister von 2010 am Sonntag (live ab 20 Uhr im Ticker auf ran.de).

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November mit dem Vorrundenspiel gegen Japan (14:00 Uhr) in die WM-Endrunde 2022. Am 27. November geht es im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (20:00 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am 1. Dezember auf Costa Rica (20:00 Uhr)

Wie sieht der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat folgende 26 Spieler für die FIFA WM-Endrunde 2022 in Katar nominiert:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund) Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City) Angriff: Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (FC Chelsea)

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

