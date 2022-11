München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los ging es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft bereits auf Japan und Spanien, am 1. Dezember geht es gegen Costa Rica.

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update: 29. November, 12:23 Uhr: Matthäus rechnet mit Kantersieg gegen Costa Rica +++

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Gruppenfinale gegen Costa Rica eindeutig in der Favoritenrolle. "Costa Rica ist für mich kein Prüfstein für uns, wenn wir konzentriert sind. Sie sind limitiert", urteilte RTL-Experte Matthäus.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick liegt vor dem direkten Duell am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ im Liveticker) als Letzter der Gruppe E zwei Punkte hinter Costa Rica. Für Matthäus kein Maßstab: "Sie sind glücklich, dass sie hier dabei sind. Sie sind auch glücklich, dass sie gegen Japan gewonnen haben."

Die deutsche Elf müsse einfach nur die gleiche Mentalität mitbringen wie gegen Spanien: "Dann kann es ein sehr einfaches Spiel gegen Costa Rica werden, mit einem sehr hohen Ergebnis. Womit ich auch klar rechne."

Costa Rica hatte nach der 0:7-Pleite zum Auftakt gegen Spanien Deutschland-Bezwinger Japan 1:0 geschlagen. Mit einem Sieg gegen die DFB-Auswahl hätte der Außenseiter sicher die K.o.-Phase erreicht.

+++ Update: 29. November, 11:25 Uhr: Geschwänzte PK: Geldstrafe und Verwarnung für den DFB +++

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) muss für die geschwänzte Pressekonferenz vor dem WM-Spiel der Nationalmannschaft gegen Spanien (1:1) 10.000 Schweizer Franken bezahlen. Die Strafe, die umgerechnet etwa 10.100 Euro entspricht, sprach der Weltverband FIFA am Dienstag aus. Zudem erteilte die FIFA-Disziplinarkommission dem DFB eine "Verwarnung".

Der Weltverband sah es als erwiesen an, dass der DFB gegen Artikel 44 der WM-Regularien, Artikel 2.7.2 der Medien- und Marketing-Regeln sowie Artikel 8.5.3 des Team-Handbuchs verstoßen hat.

An der einen Tag vor WM-Spielen abzuhaltenden Medienrunde hatte am Samstag nur Bundestrainer Hansi Flick teilgenommen. Die FIFA schreibt jedoch vor, dass auch ein Spieler bei der Pressekonferenz auftritt. Dies hatte der DFB mit Blick auf die lange Fahrt aus dem Team-Quartier im Norden Katars in das Medienzentrum in Doha abgelehnt.

+++ Update: 29. November, 10:42 Uhr: Die PK ist beendet +++

Nun haben Müller und Füllkrug das Podium verlassen, die Pressekonferenz des DFB ist damit für den heutigen Tag zu Ende.

+++ Update: 29. November, 10:38 Uhr: Müller: "Meine Frau hat sich für K.o-Runde angekündigt" +++

Thomas Müllers Frau Lisa fehlte bislang in Katar, sie reist erst an, falls es für das DFB-Team ins Achtelfinale gehen sollte. "Meine Frau hat sich für die K.o.-Runde angekündigt", erklärte Müller.

+++ Update: 29. November, 10:34 Uhr: Füllkrug: "Zu Klose habe ich aufgeschaut" +++

"Zu Miroslav Klose habe ich aufgeblickt, als ich noch ein kleiner Bub war", sagte Niclas Füllkrug über seine Vorbilder.

+++ Update: 29. November, 10:29 Uhr: Müller: "Götze wichtiger Bestandteil" +++

Angesprochen auf Weltmeister Mario Götze sagte Müller: "Mario ist ein wichtiger Bestandteil der Gruppe. Ich glaube, dass es die Chance gibt, dass er diesen Götze-Moment wieder bekommen wird. Darauf wartet Mario auch, wir warten alle auf unsere Chancen. Mario ist gerüstet und wir auch. "

+++ Update: 29. November, 10:26 Uhr: Müller: "Gute Kontersicherung wichtig" +++

Thomas Müller fordert für das Spiel gegen Costa Rica, in dem Deutschland klarer Favorit ist, vor allem bei Gegenstößen aufmerksam ist. "Gute Kontersicherung wird wichtig sein", sagte der Star des FC Bayern München.

+++ Update: 29. November, 10:23 Uhr: Müller: "Das schönste Tor von Philipp Lahm" +++

"Ich erinnere mich an das Spiel und das Tor von Philipp Lahm. Das war unglaublich, das schönste Tor von ihm in seiner Karriere", erinnerte sich Müller an das WM-Eröffnungsspiel Deutschlands bei der WM 2006 gegen Costa Rica.

+++ Update: 29. November, 10:22 Uhr: Müller: "Wir sind der Favorit, wir müssen gewinnen" +++

"Wir sind der Favorit gegen Costa Rica, wir müssen gewinnen, wenn man das von außen betrachtet. Aber dennoch müssen wir auch erst einmal ein Tor erzielen, haben sehr viel Demut. Wir haben selbst nur einen Punkt. Daher gibt es für uns nicht viel Grund, euphorisch zu sein", sagte Müller mit Blick auf die Partie am 1. Dezember.

+++ Update: 29. November, 10:18 Uhr: Füllkrug: "Gab keinen Grund für Freudensprünge" +++

Niclas Füllkrug äußerte sich zu seiner äußerlich eher verhaltenen Freude nach dem 1:1 gegen Spanien.

"Es gab keinen Grund für Freudensprünge", sagte der Stürmer im Bezug auf die nach wie vor angespannte Tabellensituation, "wir sind jetzt in einer Situation, wo wir weiterkommen können, aber dennoch nicht alles zu 100 Prozent in unserer Hand haben".

+++ Update: 29. November, 10:16 Uhr: Müller: "An guten Tagen können wir jeden schlagen" +++

"An guten Tagen können wir jeden schlagen, aber wir können nicht jedes Spiel kontrollieren", erklärte Müller am Dienstag auf der DFB-Pressekonferenz.

"Wir haben nicht unseren aktiven Pfad des Anlaufens verlassen", lobte der Weltmeister von 2014 das Verhalten des Teams im Spiel gegen Spanien.

+++ Update: 29. November, 10:13 Uhr: Füllkrug: "Müller wird wichtig für uns bleiben" +++

Niclas Füllkrug lobt Thomas Müller auf der Pressekonferenz: "Er arbeitet hart im Training, hat eine hohe Treffsicherheit. Thomas wird weiterhin wichtig für uns bleiben."

+++ Update: 29. November, 10:10 Uhr: Müller: "Hansi hat die Qual der Wahl" +++

Thomas Müller äußerte sich zu den zahlreichen Offensiv-Optionen, der Bundestrainer in seinem WM-Aufgebot hat. "Hansi hat die Qual der Wahl", meinte der Bayern-Star auch mit Blick auf das abschließende Vorrundenspiel des DFB-Teams gegen Costa Rica.

+++ Update: 29. November, 10:07 Uhr: Müller: "Wird ein ganz anderes Spiel gegen Costa Rica" +++

Routinier Thomas Müller sagte: "Ich Vergleich zum Spanien-Spiel wird die Partie gegen Costa Rica eine ganz andere werden."

+++ Update: 29. November, 10:03 Uhr: Füllkrug: "Spielverlauf spielt uns in die Karten" +++

"Dass wir ausgeglichen haben und nicht den Ausgleich kassiert haben, spielt uns in die Karten. Damit gehen wir mit einem guten Gefühl raus", sagte Niclas Füllkrug.

+++ Update: 29. November, 09:30 Uhr: DFB-Pressekonferenz mit Müller und Füllkrug +++

Bei der DFB-Pressekonferenz am Dienstagvormittag (ab 09:55 Uhr im Livestream) stellen sich die Nationalspieler Thomas Müller und Niclas Füllkrug den Fragen der Journalisten.

Werder-Stürmer Füllkrug kam zuletzt beim 1:1 gegen Spanien als Joker in die Partie und erzielte den immens wichtigen Ausgleichstreffer für die DFB-Elf.

+++ Update: 29. November, 08:19 Uhr: Matthäus wünscht sich Joker Füllkrug in der Startelf +++

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wünscht sich einen Startelfeinsatz von Spanien-Held Niclas Füllkrug im WM-Gruppenfinale der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen Costa Rica. "Er ist der, der uns vorne in der Box fehlt, das habe ich schon vorher gesagt. Gegen Costa Rica müsste er eigentlich von Anfang an spielen", sagte Matthäus der Bild.

Joker Füllkrug hatte die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick mit seinem Treffer zum Endstand gegen Spanien (1:1) vor der zweiten Niederlage im zweiten Spiel in Katar bewahrt. "Es war ja nicht nur das Tor, er war auch an anderen guten Szenen beteiligt", sagte Matthäus und fügte in seiner Sky-Kolumne mit Blick auf das Spiel am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ im Liveticker) an: "Wenn man mit einem richtigen Neuner spielen will, der vorne knipst, dann ist Füllkrug die richtige Wahl."

Doch ob Flick wirklich von Anfang an auf den Torjäger des Bundesligisten Werder Bremen setzt, ist offen. Den 29-Jährigen ins Sturmzentrum zu stellen, sei "kein Allheilmittel", sagte Assistenztrainer Marcus Sorg. Man müsse sehen, "welche Wirkung welcher Spieler zu welchem Zeitpunkt hat. Man sollte diese Wirkung nicht verlieren."

Diesen Effekt hatte Füllkrug sowohl in seinem Länderspieldebüt bei der WM-Generalprobe im Oman (1:0), als auch gegen Spanien als Einwechselspieler.

+++ Update: 29. November, 07:40 Uhr: Luis Enrique verrät Verabredung mit Flick zum WM-Finale +++

Hansi Flick und sein Kollege Luis Enrique haben ein "Rendezvous" zum WM-Endspiel in Katar. "Wir haben uns für das Finale verabredet, als wären wir ein Paar. Halb im Scherz, halb im Ernst haben wir gesagt: Wir sehen uns am 18. Dezember wieder. Hoffentlich wird es wahr", berichtete der spanische Nationalcoach am Montagabend auf seinem Twitch-Kanal.

Das Gespräch, auf das Luis Enrique sich bezog, fand nach dem 1:1 zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und dem Weltmeister von 2010 am Sonntag im Al-Bayt-Stadion noch am Spielfeldrand statt. Flick hatte danach gesagt, er wolle keine Details preisgeben.

Beide Trainer versicherten sich in der Vergangenheit häufiger ihrer gegenseitigen Wertschätzung. Luis Enrique (52) lobte nun erneut auch Flicks Mannschaft. "Niemand wird daran zweifeln, dass Deutschland das Finale erreichen kann. Deutschland ist immer eine Richtgröße", sagte er.

Besonders Jamal Musiala hat es ihm angetan. "Er ist noch sehr jung, hat aber schon viel Qualität", sagte der frühere Nationalspieler über den Profi von Bayern München: "Ich kenne ihn gut, dennoch hat er mich überrascht, mich beeindruckt. Er hat mir sehr gut gefallen. In seinem Stil gleicht er unseren jungen Spielern."

+++ Update: 29. November, 07:30 Uhr: Flick belohnt DFB-Stars +++

Beim letzten Mal hat es Glück gebracht, eine schöne Belohnung für die DFB-Stars ist es sowieso: Die Familien der Nationalspieler haben nach dem 1:1 gegen Spanien erneut zwei Nächte im DFB-Quartier "Zulal Wellness Resort" verbracht. Das hatte Bundestrainer Hansi Flick bereits nach dem 1:2 gegen Japan erlaubt.

Während der WM wohnen die Angehörigen der Nationalspieler in einem separaten Hotel unweit der luxuriösen Unterkunft der DFB-Auswahl. "Ich glaube, dass es für viele, viele Jungs ein schönes Gefühl war, ihre Kinder und Frauen zu sehen. Es gibt nichts Schöneres, als seine Liebsten um sich herum zu haben. Dementsprechend ist mein Gefühl da positiv", hatte BVB-Star Julian Brandt nach dem ersten Besuch gesagt.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

FIFA eröffnet Verfahren wegen geschwänzter DFB-Pressekonferenz

Das Disziplinarkomitee des Weltverbandes FIFA hat nach der geschwänzten Pressekonferenz vor dem Spanien-Spiel (1:1) bei der WM in Katar ein Verfahren gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) eröffnet. Den Verantwortlichen der deutschen Nationalmannschaft wird vorgeworfen, gegen Artikel 44 der WM-Regularien, Artikel 2.7.2 der Medien- und Marketing-Regeln sowie Artikel 8.5.3 des Team-Handbuchs verstoßen zu haben. Es droht eine Geldstrafe.

An der einen Tag vor WM-Spielen abgehaltenen Medienrunde hatte am Samstag nur Bundestrainer Hansi Flick teilgenommen. Die FIFA schreibt jedoch vor, dass auch ein Spieler bei der Pressekonferenz auftritt. Dies hatte der DFB mit Blick auf die lange Fahrt aus dem Team-Quartier im Norden des Landes in das Medienzentrum in Doha abgelehnt.

DFB-Team im Achtelfinale? Los könnte entscheiden

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft droht bei der WM in Katar eine kuriose Situation. Am Ende könnte sogar die Fair-Play-Wertung oder das Los über den Einzug des viermaligen Weltmeisters ins Achtelfinale entscheiden.

Sollte die DFB-Auswahl Costa Rica am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ im Liveticker) 7:0 schlagen und Spanien im Parallelspiel gegen Japan 1:2 verlieren, wären Deutschland und Spanien punkt- und torgleich. Da der direkte Vergleich keinen Sieger hervorbrachte (1:1), würde die Fair-Play-Wertung herangezogen. Für eine Gelbe Karte gibt es einen Minuspunkt, für Gelb-Rot drei und für Rot vier. Das DFB-Team hat drei Gelbe Karten gesammelt, Spanien eine.

Im letzten Fall würde das Los darüber entscheiden, wer in die K.o.-Phase einzieht und wer die Heimreise antreten muss.

Mertesacker und Ballack fordern Startelf-Platz für Füllkrug

Der frühere Weltmeister Per Mertesacker forderte in seiner Rolle als TV-Experte im "ZDF" einen Platz in der Startelf für Niclas Füllkrug im abschließenden Vorrunden-Spiel gegen Costa Rica. Der Bremer Stürmer erzielte als Joker gegen Spanien den Treffer zum 1:1.

"Der zieht einfach ab, in Bremer Manier. Damit hat er ein gutes Bewerbungsschreiben abgegeben für das nächste Spiel", sagte Mertesacker, der mit dem DFB-Team 2014 in Brasilien Weltmeister wurde.

Auch vom "MagentaTV"-Experten Michael Ballack gab es Lob für Füllkrug. "Er hat das Momentum, Hut ab", sagte der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Ballack: "Die Jungs, die in der Liga die Form haben, sollten ihre Chance kriegen. Warum ihn nicht ins kalte Wasser werfen?"

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November mit dem Vorrundenspiel gegen Japan (14:00 Uhr) in die WM-Endrunde 2022. Am 27. November geht es im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (20:00 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am 1. Dezember auf Costa Rica (20:00 Uhr)

Wie sieht der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat folgende 26 Spieler für die FIFA WM-Endrunde 2022 in Katar nominiert:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund) Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City) Angriff: Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (FC Chelsea)

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.