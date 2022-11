München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los ging es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update: 27. November, 09:40 Uhr: Terzic nimmt Schlotterbeck und Süle in Schutz +++

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zwei seiner deutschen WM-Fahrer nach ihrer schwachen Leistung gegen Japan (1:2) in Schutz genommen.

"Sonntagnacht haben sie die große Chance, gegen Spanien ihr wahres Gesicht zu zeigen. Ein Sieg, und sie sind zurück im Turnier. Das kann sehr schnell gehen", sagte Terzic den "Ruhr Nachrichten".

Terzic spricht von einer Enttäuschung über den missglückten WM-Auftakt des DFB-Teams. "Aber es ist nicht an uns, da zu urteilen. Wir hatten selbst zu oft solche Spiele in den vergangenen Wochen. Wir wissen, wie sich das anfühlt", sagte Terzic im Rahmen von Dortmunds Asien-Reise und verriet: "Mit unseren Jungs vom BVB stehen wir in engem Kontakt und wir wissen ganz genau, dass sie besser spielen können", erklärte der 40-Jährige, der mit dem BVB gerade auf Asien-Tour unterwegs ist.

Ob Schlotterbeck und Süle im zweiten Vorrundenspiel Deutschlands am Sonntag gegen Spanien (20 Uhr MEZ im Liveticker) eine neue Bewährungschance von Bundestrainer Hansi Flick erhalten, ist noch offen.

+++ Update: 27. November, 09:13 Uhr: Sane gegen Spanien wohl im Kader+++

Leroy Sane steht im WM-"Endspiel" gegen Spanien im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Nach "SID"-Informationen ist für den Profi von Bayern München zumindest ein Einsatz als Einwechselspieler möglich.

Sane hatte das deutsche Auftaktspiel bei der WM in Katar gegen Japan (1:2) wegen Knieproblemen verpasst. Am Samstagabend nahm er am Abschlusstraining für die Begegnung mit Spanien teil.

Bei der Partie im Al-Bayt-Stadion (20 Uhr MEZ im Liveticker) droht der DFB-Auswahl das zweite Vorrunden-Aus bei einer WM nacheinander. Es wäre im Falle einer weiteren Niederlage besiegelt, sofern Japan zuvor (11.00 Uhr) gegen Costa Rica punktet.

+++ Update: 27. November, 09:01 Uhr: Ballack fordert DFB-Mittelfeld mit Kimmich und Goretzka +++

Michael Ballack hat sich gegen eine Rückversetzung von Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich auf die Position des Rechtsverteidigers ausgesprochen. "Du brauchst einen Kimmich im Mittelfeld", sagte der Vizeweltmeister von 2002 bei "MagentaTV" vor dem zweiten deutschen WM-Gruppenspiel gegen Spanien am Sonntagabend (20 Uhr MEZ im Liveticker). Nach dem Fehlstart gegen Japan (1:2) droht der DFB-Auswahl das zweite WM-Vorrundenaus in Folge.

Ballack würde Leon Goretzka statt Ilkay Gündogan an die Seite von Kimmich stellen. "Ich sehe Goretzka sowieso im Team, weil ich glaube, dass er diese Physis mitbringt", sagte der ehemalige DFB-Kapitän. Bei Kimmich und Gündogan tue er sich weiter schwer, "die zusammen im Mittelfeld zu sehen".

Gegen Japan harmonierten Kimmich und Gündogan allerdings gut. Nach Gündogans Auswechslung in der 67. Minute kippte die Begegnung. Für den Kapitän von Manchester City kam: Goretzka.

+++ Update: 27. November, 08:13 Uhr: Weltmeister Kroos debütiert als TV-Experte +++

Toni Kroos gibt beim zweiten WM-Vorrundenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Spanien am Sonntag sein Debüt als Experte bei "MagentaTV". Der Weltmeister von 2014 wird das Spiel an der Seite von Expertenkollege und Ex-Nationalspieler Michael Ballack und Moderator Johannes B. Kerner analysieren.

Kroos ist einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer der jüngeren Vergangenheit. Der 32-Jährige Mittelfeldspieler von Real Madrid gewann bislang fünfmal die Champions League, dreimal die spanische und dreimal die deutsche Meisterschaft. Nach der EURO im Sommer 2021 hatte Kroos seine Karriere in der DFB-Auswahl beendet.

"MagentaTV" sendet während der WM bis zu 14 Stunden live vom Event in Katar und zeigt alle 64 Partien, 16 davon exklusiv. Darunter befinden sich zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und ein mögliches Spiel um Platz drei ohne deutsche Beteiligung.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Enrique sieht DFB-Team auf Augenhöhe

Trotz des deutschen WM-Fehlstarts und des eigenen Rekordsieges sieht Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique die alten Rivalen auf Augenhöhe. "Du schaust auf ihr Trikot und siehst vier Sterne", sagte der Coach vor dem Duell der Ex-Weltmeister am Sonntag, die DFB-Elf sei seinem Team "am ähnlichsten - sie wollen immer angreifen, immer den Ball haben".

Seine eigenen Spieler warnte er nach dem 7:0-Kantersieg gegen Costa Rica vor "zu viel Selbstbewusstsein". Sie sollten die deutsche Mannschaft, der nach dem 1:2 gegen Japan bei einer weiteren Niederlage das frühe WM-Aus droht, auf keinen Fall unterschätzen: "Gegen Deutschland ist alles möglich. Wenn es verrückt wird, wenn sie öfter als wir den Ball haben, wenn sie uns unter Druck setzen, wird es schwierig."

Anders als zu seiner aktiven Zeit in den 1990er Jahren, als "ihre Stärke in der Physis lag", habe man jetzt "dasselbe Niveau" und "sehr ähnliche Prinzipien". Unter Bundestrainer Hansi Flick versuche auch das DFB-Team, "das Spiel zu dominieren".

Flick äußert sich zu möglichen FIFA-Sanktionen wegen PK

Bundestrainer Hansi Flick reiste alleine vom DFB-Quartier ins etwa 100 Kilometer entfernte Doha zur offiziellen FIFA-Pressenkonferenz vor dem Spanien-Spiel. Da kein Spieler dabei ist, wie von der FIFA in den Regularien vorgesehen, droht dem DFB eine Geldstrafe.

"Wir wollen keinem Spieler zumuten, hier zu lange zu fahren. Wir saßen fast drei Stunden im Auto, wir haben morgen ein ganz wichtiges Spiel", erklärte Flick die Entscheidung, keinen Nationalspieler mit nach Doha zu nehmen. "Sie sollen sich auf das Training heute Abend vorbereiten. Wir haben ein richtig gutes Medienzentrum, das hätten wir auch dort machen können. Aber ist halt so, müssen wir akzeptieren, wie so vieles", legte der Bundestrainer nach.

Lahm rät Flick von Kimmich-Experiment ab

Philipp Lahm rät Bundestrainer Hansi Flick von einem Experiment mit Rechtsverteidiger Joshua Kimmich im WM-"Endspiel" gegen Spanien ab. Die von anderen Experten diskutierte Frage, "ob man Kimmich aus dem Zentrum rausnimmt und auf die rechte Seite stellt, stellt sich für mich nicht", schrieb der Lahm in seiner Kolumne für das "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Die Sechs sei für Kimmich die "beste Position, da kann er der Mannschaft am meisten geben", betonte der Weltmeisterkapitän von 2014. Lahm würde die Defensivprobleme mit drei anderen Personalien angehen. Seine Idee: Christian Günter links und Matthias Ginter rechts, "dazu ein kompaktes Mittelfeld" mit Ilkay Gündogan, Kimmich und Leon Goretzka.

Außerdem müssten "die erfahrenen Spieler jetzt Verantwortung übernehmen. Unter Druck entstehen bekanntlich Diamanten. Nun wäre ein guter Zeitpunkt, zum Diamanten zu werden", schrieb Lahm.

Der 39-Jährige sieht die DFB-Auswahl vor einer Herkulesaufgabe: "Wir müssen Spanien schlagen ? es gibt wahrlich leichtere Aufgaben im Weltfußball." Der deutsche Gegner besteche durch "Spielfreude, hohe Spielintelligenz, Passgenauigkeit und viele technisch herausragende Akteure".

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November mit dem Vorrundenspiel gegen Japan (14:00 Uhr) in die WM-Endrunde 2022. Am 27. November geht es im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (20:00 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am 1. Dezember auf Costa Rica (20:00 Uhr)

Wie sieht der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat folgende 26 Spieler für die FIFA WM-Endrunde 2022 in Katar nominiert:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund) Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City) Angriff: Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (FC Chelsea)

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

