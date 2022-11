München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los ging es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update: 25. November, 9:45 Uhr: Spielerfrauen übernachteten in DFB-Quartier +++

Aufmunterung für die deutsche Nationalmannschaft. Nach Informationen der "Bild" gewährte Hansi Flick seinem Team nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Japan den Besuch der mitgereisten Spielerfrauen im Teamhotel.

Dieser soll allerdings bereits zuvor abgesprochen gewesen sein. Zudem bekam das DFB-Team am Donnerstag den Nachmittag frei, um Zeit mit den Liebsten zu verbringen und um den Kopf für die entscheidenden Gruppenspiele gegen Spanien und Costa Rica freizubekommen.

Am heutigen Freitag startet die Vorbereitung auf das nächste Gruppenspiel gegen den Weltmeister von 2010 am Sonntag (live ab 20 Uhr im Ticker auf ran.de).

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Faeser äußert sich zu Foto mit Infantino

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Verbot der "One Love"-Binde vor dem Spiel gegen Japan mit dem "Mund-zu"-Statement gekontert. Auf der Tribüne saß Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Mit der für das DFB-Team verbotenen Binde am Arm. Und neben dem umstrittenen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino.

Mit dem Weltverbands-Boss posierte Faeser dann auch zusammen für ein Foto, auf dem Infantino demonstrativ auf Faesers Binde zeigte. Das sorgte für Irritationen und Kritik. "Dieses Foto sagt alles. Und genau so sollte die billige PR-Nummer von Nancy Faeser und ihrer Freunde vom DFB in Erinnerung bleiben. Lächerliche hilflose Wichte an der Seite Infantilos (sic!)", schrieb zum Beispiel der Sportjournalist Jens Weinreich bei Twitter.

Wer es immer noch nicht begriffen haben sollte, was da Billiges ablief in Doha: Dieses Foto sagt alles. Und genau so sollte die billige PR-Nummer von Nancy Faeser und ihrer Freunde vom DFB in Erinnerung bleiben. Lächerliche hilflose Wichte an der Seite Infantilos. pic.twitter.com/SRZCxOgQgl — SPORT & POLITICS (@JensWeinreich) November 24, 2022

Die SPD-Politikerin verteidigte sich am Tag nach dem Spiel auf der Bundespressekonferenz, sie erklärte, sie habe die "One Love"-Armbinde im Gespräch mit Infantino thematisiert. "Dann hat er mich auch auf die Binde angesprochen, ob das die Binde ist, dann habe ich ihm gesagt: 'Und ist nicht so schlimm wie Sie denken, oder?'"

Sie sehe die Entscheidung der Fifa "als großen Fehler", so Faeser, und das habe sie Infantino auch gesagt. Es sei zudem "unglaublich", was für ein Druck auf die Fußballverbände der sieben europäischen Staaten ausgeübt worden sei, damit dieses Symbol für Vielfalt auf dem Spielfeld nicht getragen wird. "Der DFB hat seinen Protest, die Spielerinnen und Spieler haben Protest ausgeübt. Das finde ich sehr gut, dass sie das getan haben gestern zu Beginn des Spiels", sagte Faeser. "Und ich habe meinen Protest ausgeübt, indem ich die 'One Love'-Binde getragen habe."

Pressekonferenz mit Hansi Flick

Hansi Flick über ...

... Qualität der Mannschaft: "Die Mannschaft hat mit Sicherheit noch Potenzial, die sich noch nicht ganz abruft. Wir vertrauen der Mannschaft und sind positiv. Es ist unser Ziel, dass die Mannschaft den Glauben hat, dass sie das Spiel gegen Spanien gewinnen kann."

... Neuers Schulter:"Mir ist nicht bekannt, dass er Probleme hat. Er ist schon topfit, was das betrifft. Die zwei Tore, die können und müssen wir anders verhindern."

... Defensivverhalten: "Wir haben einige Sache von der Taktik nicht gut gemacht und das müssen wir besser machen."

... das System: "So weit sind wir noch nicht, dass wir das System ändern."

... Gründe für die Niederlage: "Wir haben die Effizienz vermissen lassen und hintenraus zu viele Fehler gemacht. Da nehme ich niemanden raus."

... Sanes Fitness: "Leroy ist gerade auf dem Platz und trainiert alleine, das ist schonmal positiv."

... sein Team:"Von der ersten Elf spielen alle Champions League, von daher kann man nicht sagen, wir hätten eine unerfahrene Mannschaft. Vielleicht in Bezug auf die WM. Jetzt ist wichtig, dass wir Charakter zeigen und versuchen, dass wir die letzte Chance im letzten Spiel noch haben. Wir haben eine gute Truppe und müssen als Einheit kompakt agieren. Die Intensität und die Aktivität hochhalten, das ist vielleicht das, was in den letzten 20 Minuten gefehlt hat."

... Gündogans Kritik an der Einstellung: "Das ist okay, dass er das sagt. Es ist wichtig, dass man, wenn man unter Druck ist, auch den Mut hat, sich anzubieten. Gegen Ungarn (0:1) war es ähnlich, gegen England (3:3) besser. Wir hatten vier Trainingseinheiten, das ist nicht genug, um das deutlich zu verbessern. Aber wir können und müssen es besser machen."

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November mit dem Vorrundenspiel gegen Japan (14:00 Uhr) in die WM-Endrunde 2022. Am 27. November geht es im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (20:00 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am 1. Dezember auf Costa Rica (20:00 Uhr)

Wie sieht der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat folgende 26 Spieler für die FIFA WM-Endrunde 2022 in Katar nominiert:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Angriff: Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (FC Chelsea)

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Gruppe B: England, Iran, USA, Wales

Gruppe C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen

Gruppe D: Frankreich, Australien, Dänemark, Tunesien

Gruppe E: Spanien, Costa Rica, Deutschland, Japan

Gruppe F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

Gruppe G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

