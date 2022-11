München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los ging es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft bereits auf Japan und Spanien, am 1. Dezember geht es gegen Costa Rica.

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update: 27. November, 22:55 Uhr: Özil-Plakate! Katarer verspotten Deutschland +++

Vor dem ersten WM-Gruppenspiel gegen Japan war die "One Love"-Binde in aller Munde. Weil die FIFA dem DFB-Team das Tragen nicht erlaubte, hielten sich die deutschen Nationalspieler beim Mannschaftsfoto den Mund zu. Ein Ausdruck des Protests.

Gegen Spanien wurde die Geste der Mannschaft von Hansi Flick nun nachgeahmt, genauer gesagt sich darüber lustig gemacht. Von wem? Den Fans im Stadion. So tauchten in der Arena unzählige Plakate auf, die den früheren Nationalspieler Mesut Özil zeigten.

Vor allem Katarer hielten die Bilder nach oben, liefen mit ihnen über die Tribünen und zeigten sie immer wieder prominent in die Kameras - garniert mit der Mund-zu-Geste der DFB-Elf. Der genaue Grund der Aktion ist bislang noch unklar, es könnte sich aber um den Vorwurf der Doppelmoral handeln.

Mesut Özil war nach der WM 2018 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und hatte sich mehrfach kritisch in Richtung DFB geäußert. So schrieb er unter anderem von "Rassismus und Respektlosigkeit" und erklärte: "Ich bin Deutscher, wenn ich gewinne, und ein Einwanderer, wenn ich verliere."

Dem vorausgegangen war ein kontrovers diskutiertes Foto von Özil mit Türkei-Machthaber Recep Tayyip Erdogan, dem der Sportler ein Trikot mit der Unterschrift "Für meinen Präsidenten" geschenkt hatte.

+++ Update: 27. November, 21:55 Uhr: DFB-Team erkämpft Remis gegen Spanien +++

Das DFB-Team hat in ihrem zweiten WM-Gruppenspiel einen Achtungserfolg gegen Spanien erkämpft und besitzt wieder eine gute Chance auf das Achtelfinale. Der viermalige Weltmeister erreichte am Sonntag in Al-Khor ein 1:1 (0:0) und kann am Donnerstag mit einem Sieg gegen Costa Rica den Sprung in die K.o.-Runde schaffen. Tabellenführer Spanien, der eine herausragende Tordifferenz hat, spielt parallel gegen Japan.

Der eingewechselte Niclas Füllkrug (83.) traf für Deutschland im Al-Bayt-Stadion, Alvaro Morata (62.) hatte die Spanier, die noch einen Punkt für den sicheren Einzug in die K.o.-Runde benötigen, in Führung gebracht.

+++ Update: 27. November, 18:40 Uhr: Aufstellung da! Zwei Stars raus +++

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit zwei Änderungen in ihr wegweisendes WM-Gruppenspiel gegen Spanien. Thilo Kehrer und Leon Goretzka rücken im Gegensatz zum Fehlstart gegen Japan (1:2) für Nico Schlotterbeck und Kai Havertz in die Startelf von Bundestrainer Hansi Flick.

Kehrer bildet vor Torhüter Manuel Neuer gemeinsam mit Niklas Süle, Antonio Rüdiger und David Raum die Viererkette. Goretzka spielt mit seinem Bayern-Teamkollegen Joshua Kimmich auf der Doppel-Sechs. Serge Gnabry, Ilkay Gündogan und Jamal Musiala agieren in der offensiven Dreierreihe hinter Mittelstürmer Thomas Müller.

+++ Update: 27. November, 13:22 Uhr: Zum 13. Geburtstag - Spanien-Coach gedenkt verstorbener Tochter +++

Für Spaniens Coach Luis Enrique steht am Sonntag nicht nur das wichtige Vorrundenspiel bei der WM gegen Deutschland auf dem Programm (20 Uhr MEZ im Liveticker). Den 27. November verbindet der frühere Profi von Real Madrid und dem FC Barcelona auch mit dem Geburtstag seiner 2019 verstorbenen Tochter Xana.

"Heute ist ein besonderer Tag. Nicht nur, weil wir gegen Deutschland spielen, sondern auch, weil meine Tochter Xana 13 Jahre alt geworden wäre. Meine Liebe, wo auch immer du bist, ich liebe dich", wird Enrique zitiert.

Luis Enrique:

🗣"Today is a special day. Not only because we play Germany, but also because my daughter Xana would be turning 13 years old. My love, wherever you are, we love you." ❤️ pic.twitter.com/GUftMGLqyN — FootyEmporium (@EmporiumFooty) November 27, 2022

👏🏽 @LUISENRIQUE21, nos quitamos el sombrero ante ti.



El bonito homenaje del seleccionador a Xana, su hija que cumpliría 13 años hoy.



🇪🇸 ¡Queremos una victoria por ella, por ti y por todo el país! pic.twitter.com/6dHDdju1bq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 27, 2022

Xana starb im Alter von neun Jahren im August 2019 in Folge ihrer Knochenkrebs-Erkrankung. Nachdem bei seiner Tochter die Krankheit auftrat, trat Enrique einige Monate vor ihrem Tod als Trainer der spanischen Nationalmannschaft zurück.

Im November 2019 übernahm der heute 52-Jährige das Amt dann wieder.

+++ Update: 27. November, 12:02 Uhr: WM-Aus? Matthäus: "Dann muss man Bierhoff infrage stellen" +++

Lothar Matthäus sieht im Falle eines erneuten vorzeitigen Ausscheidens der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM auch DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff in der Kritik. "Wir haben schlechte Jahre hinter uns, da sitzt Oliver Bierhoff mit im Boot - und da muss man auch Oliver Bierhoff infrage stellen", sagte der deutsche Rekordnationalspieler bei "Bild-TV".

Bierhoff müsse sich "kritisch hinterfragen, es ist einiges nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben - auf und außerhalb des Platzes", meinte Matthäus. Der 61-Jährige sieht "viele, viele Dinge, die man hätte anders lösen können, eigentlich müssen - was das Quartier betrifft, auch sportpolitische Fragen. Da hat der DFB, auch Oliver Bierhoff, ein schlechtes Licht hinterlassen".

Bierhoff (54), EM-Held von 1996, kam 2004 als Teammanager zum DFB. Später übernahm er den Posten des Direktors Nationalmannschaft, inzwischen ist er Geschäftsführer (Vertrag bis 2024). Von Oktober 2007 bis zu einer Satzungsänderung im vergangenen März gehörte er dem Verbandspräsidium an.

+++ Update: 27. November, 11:25 Uhr: Kahn über Spanien: "Eier sind hilfreich" +++

Oliver Kahn glaubt trotz der schwierigen Lage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-"Endspiel" gegen Spanien weiter an die DFB-Auswahl und Hansi Flick. "Nach dem Ausscheiden bei der letzten Weltmeisterschaft ist das eine ganz prekäre Situation für die Spieler. Aber warum sollen sie die Spanier nicht schlagen?", sagte der Vorstandsvorsitzende von Bayern München bei "Bild-TV".

"Eier sind in solchen Spielen schon hilfreich", sagte Kahn in Anspielung auf seinen wohl berühmtesten Spruch ("Eier, wir brauchen Eier!"). Spanien sei "eine Topmannschaft, aber noch eine sehr junge", ergänzte der frühere DFB-Kapitän. Ein Erfolg in diesem "Finale" (20 Uhr MEZ im Liveticker) "kann positive Effekte für das weitere Turnier haben".

Kahn ist "voll überzeugt davon", dass Bundestrainer Flick "die richtigen Schlüsse gezogen hat" aus der Pleite gegen Japan (1:2): "Er hat gezeigt, dass er schwierige Situationen lösen kann. Die Qualitäten hat er."

Der Wirbel um die "One Love"-Armbinde im Vorfeld der Japan-Partie sei "ganz sicher nicht förderlich" gewesen, meinte Kahn: "Was mich gestört hat war, dass das auf dem Rücken der Spieler ausgetragen worden ist, da trifft es eindeutig die Falschen."

Der Weltverband FIFA hätte "viel früher in den Dialog mit den Verbänden gehen müssen", meinte Kahn: "Auf dieser Ebene hätte das Problem gelöst werden müssen." Die Androhung von Sanktionen habe man ernst nehmen müssen: "Der FIFA ist alles zuzutrauen!"

+++ Update: 27. November, 11:17 Uhr: Ex-Bayern-Star Javi Martinez zählt Deutschland zu den WM-Favoriten +++

Obwohl das DFB-Team das Auftaktspiel bei der WM 2022 gegen Japan mit 1:2 verloren hat, zählt der frühere Bayern-Star Javi Martinez die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick immer noch zu den heißesten Titelkandidaten.

"Ich würde Argentinien und Deutschland sagen, ehrlich. Weil ich vertraue den Jungs. Deutschland ist wie Real Madrid in der Champions League. Sie sind immer da", sagte der Spanier bei "Sportbuzzer" über seine WM-Favoriten.

Deutschland droht allerdings schon am Sonntag im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (20 Uhr MEZ im Liveticker) möglicherweise das Aus bei der WM in Katar.

Martinez, der mit Spanien 2010 Weltmeister wurde, spielt mittlerweile im aktuellen WM-Gastgeberland beim Qatar SC. Bei den Bayern stand der 34 Jahre alte Defensivspieler von 2012 bis 2021 unter Vertrag.

+++ Update: 27. November, 10:34 Uhr: Neuer zieht mit Rekord-Keepern Maier und Taffarel gleich +++

Manuel Neuer wird am Sonntag gegen Spanien (20 Uhr MEZ im Liveticker) sein 18. Spiel bei einer WM-Endrunde bestreiten. Damit zieht Deutschlands Nummer 1 mit zwei anderen Torwart-Ikonen gleich: Dem früheren DFB-Nationalkeeper Sepp Maier sowie Brasiliens Claudio Taffarel.

Damit wird Neuer bei einem voraussichtlichen Einsatz im abschließenden Vorrunden-Spiel gegen Costa Rica alleiniger Rekord-Torhüter bei WM-Endrunden werden.

"Er hat das Torwartspiel auf ein anderes Niveau gebracht, deswegen ist er für mich immer noch die Nummer eins der Welt", gab es von Bundestrainer Flick vor dem Spanien-Spiel Sonderlob für Neuer.

+++ Update: 27. November, 09:40 Uhr: Terzic nimmt Schlotterbeck und Süle in Schutz +++

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zwei seiner deutschen WM-Fahrer nach ihrer schwachen Leistung gegen Japan (1:2) in Schutz genommen.

"Sonntagnacht haben sie die große Chance, gegen Spanien ihr wahres Gesicht zu zeigen. Ein Sieg, und sie sind zurück im Turnier. Das kann sehr schnell gehen", sagte Terzic den "Ruhr Nachrichten".

Terzic spricht von einer Enttäuschung über den missglückten WM-Auftakt des DFB-Teams. "Aber es ist nicht an uns, da zu urteilen. Wir hatten selbst zu oft solche Spiele in den vergangenen Wochen. Wir wissen, wie sich das anfühlt", sagte Terzic im Rahmen von Dortmunds Asien-Reise und verriet: "Mit unseren Jungs vom BVB stehen wir in engem Kontakt und wir wissen ganz genau, dass sie besser spielen können", erklärte der 40-Jährige, der mit dem BVB gerade auf Asien-Tour unterwegs ist.

Ob Schlotterbeck und Süle im zweiten Vorrundenspiel Deutschlands am Sonntag gegen Spanien (20 Uhr MEZ im Liveticker) eine neue Bewährungschance von Bundestrainer Hansi Flick erhalten, ist noch offen.

+++ Update: 27. November, 09:13 Uhr: Sane gegen Spanien wohl im Kader+++

Leroy Sane steht im WM-"Endspiel" gegen Spanien im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Nach "SID"-Informationen ist für den Profi von Bayern München zumindest ein Einsatz als Einwechselspieler möglich.

Sane hatte das deutsche Auftaktspiel bei der WM in Katar gegen Japan (1:2) wegen Knieproblemen verpasst. Am Samstagabend nahm er am Abschlusstraining für die Begegnung mit Spanien teil.

Bei der Partie im Al-Bayt-Stadion (20 Uhr MEZ im Liveticker) droht der DFB-Auswahl das zweite Vorrunden-Aus bei einer WM nacheinander. Es wäre im Falle einer weiteren Niederlage besiegelt, sofern Japan zuvor (11.00 Uhr) gegen Costa Rica punktet.

+++ Update: 27. November, 09:01 Uhr: Ballack fordert DFB-Mittelfeld mit Kimmich und Goretzka +++

Michael Ballack hat sich gegen eine Rückversetzung von Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich auf die Position des Rechtsverteidigers ausgesprochen. "Du brauchst einen Kimmich im Mittelfeld", sagte der Vizeweltmeister von 2002 bei "MagentaTV" vor dem zweiten deutschen WM-Gruppenspiel gegen Spanien am Sonntagabend (20 Uhr MEZ im Liveticker). Nach dem Fehlstart gegen Japan (1:2) droht der DFB-Auswahl das zweite WM-Vorrundenaus in Folge.

Ballack würde Leon Goretzka statt Ilkay Gündogan an die Seite von Kimmich stellen. "Ich sehe Goretzka sowieso im Team, weil ich glaube, dass er diese Physis mitbringt", sagte der ehemalige DFB-Kapitän. Bei Kimmich und Gündogan tue er sich weiter schwer, "die zusammen im Mittelfeld zu sehen".

Gegen Japan harmonierten Kimmich und Gündogan allerdings gut. Nach Gündogans Auswechslung in der 67. Minute kippte die Begegnung. Für den Kapitän von Manchester City kam: Goretzka.

+++ Update: 27. November, 08:13 Uhr: Weltmeister Kroos debütiert als TV-Experte +++

Toni Kroos gibt beim zweiten WM-Vorrundenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Spanien am Sonntag sein Debüt als Experte bei "MagentaTV". Der Weltmeister von 2014 wird das Spiel an der Seite von Expertenkollege und Ex-Nationalspieler Michael Ballack und Moderator Johannes B. Kerner analysieren.

Kroos ist einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer der jüngeren Vergangenheit. Der 32-Jährige Mittelfeldspieler von Real Madrid gewann bislang fünfmal die Champions League, dreimal die spanische und dreimal die deutsche Meisterschaft. Nach der EURO im Sommer 2021 hatte Kroos seine Karriere in der DFB-Auswahl beendet.

"MagentaTV" sendet während der WM bis zu 14 Stunden live vom Event in Katar und zeigt alle 64 Partien, 16 davon exklusiv. Darunter befinden sich zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und ein mögliches Spiel um Platz drei ohne deutsche Beteiligung.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Enrique sieht DFB-Team auf Augenhöhe

Trotz des deutschen WM-Fehlstarts und des eigenen Rekordsieges sieht Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique die alten Rivalen auf Augenhöhe. "Du schaust auf ihr Trikot und siehst vier Sterne", sagte der Coach vor dem Duell der Ex-Weltmeister am Sonntag, die DFB-Elf sei seinem Team "am ähnlichsten - sie wollen immer angreifen, immer den Ball haben".

Seine eigenen Spieler warnte er nach dem 7:0-Kantersieg gegen Costa Rica vor "zu viel Selbstbewusstsein". Sie sollten die deutsche Mannschaft, der nach dem 1:2 gegen Japan bei einer weiteren Niederlage das frühe WM-Aus droht, auf keinen Fall unterschätzen: "Gegen Deutschland ist alles möglich. Wenn es verrückt wird, wenn sie öfter als wir den Ball haben, wenn sie uns unter Druck setzen, wird es schwierig."

Anders als zu seiner aktiven Zeit in den 1990er Jahren, als "ihre Stärke in der Physis lag", habe man jetzt "dasselbe Niveau" und "sehr ähnliche Prinzipien". Unter Bundestrainer Hansi Flick versuche auch das DFB-Team, "das Spiel zu dominieren".

Flick äußert sich zu möglichen FIFA-Sanktionen wegen PK

Bundestrainer Hansi Flick reiste alleine vom DFB-Quartier ins etwa 100 Kilometer entfernte Doha zur offiziellen FIFA-Pressenkonferenz vor dem Spanien-Spiel. Da kein Spieler dabei ist, wie von der FIFA in den Regularien vorgesehen, droht dem DFB eine Geldstrafe.

"Wir wollen keinem Spieler zumuten, hier zu lange zu fahren. Wir saßen fast drei Stunden im Auto, wir haben morgen ein ganz wichtiges Spiel", erklärte Flick die Entscheidung, keinen Nationalspieler mit nach Doha zu nehmen. "Sie sollen sich auf das Training heute Abend vorbereiten. Wir haben ein richtig gutes Medienzentrum, das hätten wir auch dort machen können. Aber ist halt so, müssen wir akzeptieren, wie so vieles", legte der Bundestrainer nach.

Lahm rät Flick von Kimmich-Experiment ab

Philipp Lahm rät Bundestrainer Hansi Flick von einem Experiment mit Rechtsverteidiger Joshua Kimmich im WM-"Endspiel" gegen Spanien ab. Die von anderen Experten diskutierte Frage, "ob man Kimmich aus dem Zentrum rausnimmt und auf die rechte Seite stellt, stellt sich für mich nicht", schrieb der Lahm in seiner Kolumne für das "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Die Sechs sei für Kimmich die "beste Position, da kann er der Mannschaft am meisten geben", betonte der Weltmeisterkapitän von 2014. Lahm würde die Defensivprobleme mit drei anderen Personalien angehen. Seine Idee: Christian Günter links und Matthias Ginter rechts, "dazu ein kompaktes Mittelfeld" mit Ilkay Gündogan, Kimmich und Leon Goretzka.

Außerdem müssten "die erfahrenen Spieler jetzt Verantwortung übernehmen. Unter Druck entstehen bekanntlich Diamanten. Nun wäre ein guter Zeitpunkt, zum Diamanten zu werden", schrieb Lahm.

Der 39-Jährige sieht die DFB-Auswahl vor einer Herkulesaufgabe: "Wir müssen Spanien schlagen ? es gibt wahrlich leichtere Aufgaben im Weltfußball." Der deutsche Gegner besteche durch "Spielfreude, hohe Spielintelligenz, Passgenauigkeit und viele technisch herausragende Akteure".

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November mit dem Vorrundenspiel gegen Japan (14:00 Uhr) in die WM-Endrunde 2022. Am 27. November geht es im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (20:00 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am 1. Dezember auf Costa Rica (20:00 Uhr)

Wie sieht der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat folgende 26 Spieler für die FIFA WM-Endrunde 2022 in Katar nominiert:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund) Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City) Angriff: Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (FC Chelsea)

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

