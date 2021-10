Deutschland empfängt am 7. Spieltag der WM-Qualifikation die rumänische Nationalmannschaft in Hamburg. Das deutsche Team grüßt in Gruppe J von der Tabellenspitze und konnte bisher 15 Punkte sammeln. Das Hinspiel konnte die DFB-Elf knapp mit 1:0 für sich entscheiden.

Letztes Spiel zwischen Deutschland und Rumänien:

Das letzten Duelle beider Mannschaften war im März 2021 und das 2. Gruppenspiel in der Gruppe J zur WM 2021 Qualifikation. Die Deutsche Elf gewann damals noch unter Trainer Löw glanzlos mit in 1:0 in Bukarest. Das entscheidende Tor erzielte Serge Gnabry.

Nächsten Spiele / Termine der deutschen Fußball Nationalmannschaft:

WM 2021 Qualifikation 8. Spieltag:

Nordmazedonien - Deutschland (Mi. 11.10.21 - 20:45 Uhr)

WM 2021 Qualifikation 9. Spieltag:

Deutschland - Liechtenstein (Do. 11.11.21 - 20:45 Uhr)

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Rumänien sind zum 7.Spieltag der WM Quali zu Gast bei dem DFB Team im Hamburger Volksparkstadion. Anpfiff der Partie ist am 8. Oktober um 20:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Live im TV bei RTL - Deutschland vs. Rumänien

RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation live und exklusiv. Die Vorberichterstattung zum Spiel gegen Rumänien beginnt am Freitag (8. Oktober) um 20.15 Uhr.

Deutschland gegen Rumänien - im Livestream bei TVNow - Re-Live bei DAZN

Neben der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen bietet RTL bei TVNow auch einen Livestream zur Begegnung an. RTL TVNow bietet zudem auch an, das Spiel nach Abpfiff im Re-Live zu schauen. Dasselbe ermöglicht Euch jedoch auch DAZN. Ab Mitternacht ist die volle Partie auf der Plattform abrufbereit.

ran.de Liveticker zu Deutschland gegen Rumänien

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

