Von Martin Volkmar

München - Wie geht es nach dem WM-Debakel weiter beim DFB? Einiges spricht dafür, dass Oliver Bierhoff nach dem Krisengipfel der sportlichen Leitung mit der Verbandsspitze am Mittwoch entmachtet werden wird.

Nach Informationen von ran gibt es Pläne, Bierhoff, derzeit DFB-Direktor Akademie und Nationalmannschaften, nach den Misserfolgen bei den vergangenen drei Turnieren zumindest die Verantwortung für die Auswahlmannschaften zu entziehen.

Gut möglich, dass der seit mehr als 18 Jahren beim DFB tätige Bierhoff diese Degradierung nicht hinnehmen und sich vollständig zurückziehen wird.

Dem einstigen Kapitän der Nationalmannschaft wird der Imageverlust des DFB-Teams vorgeworfen, bei der WM wurde er zudem für die Quartierswahl im abgeschiedenen Norden Katars als auch für seine fragwürdige Rolle in den Diskussionen um die One-Love-Binde kritisiert. Angeblich soll Bierhoff der Mannschaft die Entscheidung übertragen haben, in der es daraufhin wegen der Mund-zu-Geste zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen sein soll.

Oliver Bierhoff: Keine Rückendeckung in der Bundesliga

Darüber hinaus soll Bierhoff keine Rückendeckung von DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke besitzen, der seit seiner Wahl zum DFL-Aufsichtsratsboss seit Frühjahr in der Verbandsspitze den Profi-Fußball vertritt. Auch die große Mehrheit der Bundesligisten sieht Bierhoffs Arbeit skeptisch.

"Das ganze System passt einfach so nicht mehr. Wir sind im Gesamtbereich des DFB, der Direktion Nationalmannschaften schlecht aufgestellt - und das von unten bis oben", sprach Union Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert im "kicker" Klartext und richtete seinen Blick vor allem auf Bierhoff: "Wenn man über personelle Konsequenzen spricht, muss man auch die Führungsebene ins Auge fassen. Das muss man klar ansprechen, trotz der Verdienste in der Vergangenheit."

Watzke soll dies dem Vernehmen nach ähnlich sehen. So hatte er sich mehrfach kritisch über den Claim "Die Mannschaft" geäußert, der nach seiner Wahl ins DFB-Präsidium im Frühjahr auch abgeschafft wurde.

Zudem waren beide schon in der Vergangenheit immer mal wieder aneinandergeraten, als der Geschäftsführer von Borussia Dortmund noch keine Funktion im Verband hatte. Etwa nach der EM 2016 im Streit um Marketingeinnahmen des DFB. Bierhoff hatte Watzke damals abgekanzelt, dass "bei allem Respekt für den BVB" die Vereine vor allem von der Popularität der Nationalspieler profitierten und ihre Gewinne nicht an Aktionäre (wie in Dortmund), sondern an die Basis ausschütte.

Nun aber ist der BVB-Boss der starke Mann, der den im Spitzen-Fußball unerfahrenen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf in sportlichen Fragen berät und daher auch beim Krisengespräch mit Bierhoff und Hansi Flick dabei sein wird, von denen eine erste Analyse des WM-Scheiterns erwartet wird.

DFB: Hansi Flick will Oliver Bierhoff halten

Auch mangels Alternativen spricht derzeit viel dafür, dass Flick ungeachtet der Rücktrittsforderung von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann seinen Vertrag bis zur Heim-EM 2024 erfüllen darf.

Bislang will der 57-Jährige trotz der Hypothek der WM-Pleite weitermachen, könnte allerdings nicht nur bei anhaltend massiver medialer und öffentlicher Kritik umdenken. Auch ein Aus für seinen Vertrauensmann Bierhoff, der ein wesentlicher Grund für seine Zusage beim DFB war, könnte Flicks Rückzug zur Folge haben.

In diesem Fall dürften Watzke seine sehr engen Kontakte zu Wunschkandidat Jürgen Klopp nicht weiterhelfen, da dieser über seinen Berater Marc Kosicke bereits klargestellt hat, dass er seinen bis 2026 laufenden Vertrag beim FC Liverpool erfüllen will. Und der derzeit arbeitslose Thomas Tuchel ist für Watzke seit dem heftigen Zerwürfnis bei dessen Rauswurf in Dortmund ein rotes Tuch.

Daher spricht vieles dafür, dass Bierhoff am Ende derjenige sein könnte, der die Konsequenzen aus der sportlichen Krise tragen muss. Bleibt die Frage, wer dann sportlicher Leiter des DFB werden könnte. Watzke selbst, wie etwa die "Bild"-Zeitung spekulierte, schließt ein solches Amt für sich aus.

DFB: Rummenigge könnte wichtige Rolle spielen

Auch Karl-Heinz Rummenigge wird keinen operativen Job mehr beim DFB übernehmen. Trotzdem ist es mehr als Spekulation, dass der einstige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern bis zur Heim-EM eine wichtige Rolle im Verband übernehmen könnte. Diese Herausforderung wäre interessant und die Zeitspanne überschaubar, zudem sitzt der 67-Jährige so lange auch noch im Exekutivkomitee der UEFA.

Darüber hinaus versteht sich Rummenigge seit Jahren gut mit Watzke und könnte möglicherweise sogar interimsweise bis 2024 die Position von Donata Hopfen im fünfköpfigen geschäftsführenden DFB-Präsidium einnehmen, das alle wichtigen Entscheidungen trifft - sofern Hopfen tatsächlich als DFL-Chefin abberufen wird.

Kandidaten als DFB-Sportchef: Matthäus. Khedira, Hitzlsperger

In dem Fall würden Rummenigge und Watzke federführend bei der Suche nach einem neuen DFB-Direktor Nationalmannschaften sein. Die dafür medial gehandelten Lothar Matthäus und Sami Khedira dürften aufgrund ihrer mangelnden Erfahrung in diesem Bereich eher keine realistischen Kandidaten sein. Philipp Lahm wiederum ist nicht interessiert und möchte sich auf seine Aufgabe als Chef des EM-Organisationskomitees konzentrieren.

Anders sieht das bei Thomas Hitzlsperger aus, der nahezu perfekt auf die Stellenbeschreibung als DFB-Direktor passen würde. Der Ex-Nationalspieler ist ein Sympathieträger und kennt sich sowohl auf der sportlichen Ebene als auch im Management-Bereich durch seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart bestens aus. Gleichwohl gibt es nach den Erfahrungen bei den Schwaben auch viele Skeptiker Hitzlspergers.

DFB: Wird Ralf Rangnick wieder ein Thema?

Somit wird vielleicht ein Mann wieder ein Thema, der schon vor eineinhalb Jahren beim DFB gehandelt wurde: Ralf Rangnick. Damals scheiterte eine Zusammenarbeit, weil Bierhoff voll auf Flick setzte, dem "Fußball-Professor" aber auch eher kritisch gegenüberstand. Umgekehrt hätte Rangnick lieber die komplette sportliche Leitung des Verbandes übernommen – was nun möglich sein könnte.

Rummenigge jedenfalls hält viel von Rangnick und wollte ihn einst zum FC Bayern holen. Und der 64-Jährige ist derzeit zwar Nationaltrainer von Österreich, bei einem spannenden Angebot wäre ein Wechsel zum DFB aber sicherlich alles andere als ausgeschlossen.