München - Im Jahr 2018 kamen vier Fans von 1860 München auf eine Idee - im Nachhinein wohl keine so gute.

Sie fertigten Aufkleber im Stile von Straßenschildern an und überklebten damit in mehreren Stadteilen die offiziellen Straßennamen mit dem Schriftzug "Grünwalder Straße". Dort nämlich liegt das Trainingsgelände der "Löwen".

Deal mit der Staatsanwaltschaft - Verfahren eingestellt

Sogar direkt vor dem Trainingsgelände des FC Bayern München an der Säbener Straße überklebten die Löwen-Fans das dortige Straßenschild - eine klare Provokation gegen den Rekordmeister. Insgesamt 44 solcher Aufkleber soll das Quartett laut Anklage in der Münchner Innenstadt angebracht haben, alleine 20 an und um die Säbener Straße. Kurios: Als die Fans inflagranti bei ihren Überklebe-Aktionen von Passanten erwischt und angesprochen wurden, gaben sie an, es handle sich um eine Kunstaktion.

Oha! Trauriger Anblick für alle Bayern-Fans entlang der ganzen Säbener Straße. Aber ein Trost: am quasi wichtigsten Schild (direkt vor der Geschäftsstelle des Rekordmeisters) ist die Überklebung mittlerweile schon weg und weitere folgen. Netter Gag - besser, als sich zu prügeln. pic.twitter.com/zZLGcPscPu — Stefan Kumberger (@__Kumbi__) December 4, 2018

Drei Jahre nach den Vorfällen, bei denen angeblich sogar bis zu zwölf Personen beteiligt gewesen sein sollen, gab es nun die Urteile gegen zumindest die vier angeklagten Fans. Durch einen Deal mit der Staatsanwaltschaft und ein volles Geständnis sowie eine Schadensersatzzahlung wurde das Verfahren eingestellt. Die Angeklagten müssen je 700 Euro an die Stadt München bezahlen. "Die Aufkleber mussten mit nicht unerheblichem Kostenaufwand entfernt werden", hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft.

