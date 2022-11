Frankfurt am Main (SID) - Der Profifußball führt am kommenden Wochenende erneut einen Aktionsspieltag für das Ehrenamt durch. Im Rahmen des 25. Jubiläums der "Aktion Ehrenamt" wird es von der Bundesliga bis zur 3. Liga und auch in der Frauen-Bundesliga Video-Spots, Banner, Anzeigen, Texte und Social-Media-Grafiken geben. Durchgeführt wird der Aktionsspieltag in Zusammenarbeit von Deutschem Fußball-Bund (DFB) und Deutscher Fußball Liga (DFL).

"Vereine schaffen Orte der Gemeinschaft. Dort treffen vielfältige Kulturen und Meinungen aufeinander. Der Fußball eint sie", sagte Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung: "Ohne die Millionen freiwillig Engagierter würden diese Orte ihrer Seele beraubt. Unsere gemeinsame Aufgabe muss es daher sein, die Wertschätzung und Anerkennungskultur für das Ehrenamt weiter zu verbessern. Denn: Ehrenamt ist unbezahlbar."

Rund 1,6 Millionen Ehrenamtliche sind derzeit im deutschen Fußball tätig.