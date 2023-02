Berlin (SID) - In diesem Jahr wird der "Award für Nachhaltigkeit im Sport" zum zweiten Mal an Projekte mit besonders nachhaltiger Wirkung verliehen. Unterstützt von der Deutschen Fußball Liga (DFL) werden in den vier Kategorien "Athlet:in", "Verein & Verband", "Venue & Event" und "Unternehmen" dabei die Nachfolger von Ex-Bundesligaprofi Neven Subotic, dem FC Internationale Berlin 1980 e.V., Bundesligist FSV Mainz 05 und Raydio ? Inklusion mittels Audioreportage (mycrocast GmbH) gesucht.

Einreichungen sind noch bis zum 15. März möglich, die Preisvergabe erfolgt dann am 31. Mai im Rahmen des Sportbusiness-Events SPOBIS in Düsseldorf.