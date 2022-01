München (SID) - Alexia Putellas ist Weltfußballerin des Jahres 2021. Die 27 Jahre alte Spanierin von Champions-League-Sieger FC Barcelona wurde am Montag im Rahmen der Gala "The Best FIFA Football Awards" ausgezeichnet. Putellas setzte sich gegen ihre Teamkollegin Jennifer Hermoso und die Australierin Sam Kerr (FC Chelsea) durch.

Im Vorjahr hatte die englische Nationalspielerin Lucy Bronze die Trophäe abgeräumt. Letzte deutsche Weltfußballerin war Nadine Keßler im Jahr 2014.