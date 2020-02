München - Regionalligist Türkgücü München ist souverän auf Drittliga-Kurs.

Mit acht Punkten Vorsprung führt der Münchner Klub die Regionalliga Bayern an. Doch nun sorgt Klub-Präsident Hasan Kirvan für Aufsehen. Denn er will im Falle eines Aufstiegs die Spiele des Klubs womöglich im Westen Deutschlands austragen lassen.

Türkgücü-Präsident spricht über möglichen Umzug

"Dort hätten wir wahrscheinlich mehr Zuschauer, weil es auch mehr Derbys gäbe", sagte Kirvan der "Süddeutschen Zeitung". So würde Türkgücü auch einen Engpass umgehen, denn das Grünwalder Stadion – aktuell Türkgücüs Spielstätte, wäre mit drei Drittliga-Klubs wohl überlastet.

Seit der Rückrunde teilt sich der Regionalligist mit 1860 München und den Bayern-Amateuren das Stadion. "Ich weiß, dass wir in München stören", sagte Kirvan dazu.

Türkgücü könnte Geschichte schreiben

Laut Statuten wäre es aber möglich, dass drei Klubs aus einer Liga ihre Heimspiele im selben Stadion austragen. Für Kirvan aber kein realistisches Szenario: "Du hast in der dritten Liga 19 Spiele, also erst einmal 57 Liga-Heimspiele. Dann hast du den DFB-Pokal, den Toto-Pokal. Und wenn zwei Teams an einem Wochenende zu Hause spielen, kann das auch nicht an aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden."

Sollte Türkgücü tatsächlich der Aufstieg gelingen, wäre es, laut "SZ", der erste von Migranten gegründete Klub im Profifußball.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.