Voraussichtliche Aufstellung BVB: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Passlack, Witsel, Bellingham, N. Schulz - Sancho, Reyna - Reus

Nach dem 2:1-Sieg von Borussia Dortmund bei Zenit St. Petersburg in der Champions League und dem damit verbundenen Gruppensieg wartet nun in der Bundesliga Aufsteiger VfB Stuttgart auf den BVB. Anpfiff der Partie ist um 15:30 Uhr. Ein Überblick, wo ihr die Partie live im TV und Internet verfolgen könnt.