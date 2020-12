Nach dem 2:1-Sieg von Borussia Dortmund bei Zenit St. Petersburg in der Champions League und dem damit verbundenen Gruppensieg wartet nun in der Bundesliga Aufsteiger VfB Stuttgart auf den BVB. Anpfiff der Partie ist um 15:30 Uhr. Ein Überblick, wo ihr die Partie live im TV und Internet verfolgen könnt.

Will man an der Tabellenspitze dranbleiben, muss Marco Reus mit dem BVB unbedingt gegen Stuttgart gewinnen. Anstoß der Partie des BVB gegen den Aufsteiger aus Stuttgart ist am Samstag 12.12.2020 um 15:30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park. ran.de zeigt Dir ihr das Spiel Live im TV, Live Ticker und Live Stream sehen könnt. © 2020 Getty Images