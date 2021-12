Frankfurt am Main (SID) - UEFA-Präsident Aleksander Ceferin blickt kritisch auf den Beratungsgipfel des Fußball-Weltverbandes FIFA zu den umstrittenen WM-Plänen am kommenden Montag. "Es werden 500 Menschen in dieser Videokonferenz sein. Ich erwarte nicht viel Tiefgründiges. Wir haben bisher nicht einmal eine Agenda bekommen", sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union (UEFA) nach einer Sitzung des Exekutivkomitees am Donnerstag.

Bei dem außerordentlichen Gipfeltreffen der 211 FIFA-Mitgliedsverbände am Montag soll über die Reform des internationalen Spielkalenders und den Vorschlag einer möglichen Verkürzung des WM-Zyklus auf zwei Jahre diskutiert werden. Eine Abstimmung ist aber nicht geplant. Laut Medienberichten soll bei dem Treffen lediglich ein Vorschlag für den nächsten ordentlichen FIFA-Kongress am 31. März 2022 in Doha/Katar erarbeitet werden.

"Es ist hart, an einen Kompromiss zu denken, wenn du keine Informationen hast", sagte Ceferin: "Wir wissen, dass der Titel 'Die Zukunft des Fußballs' ist. Das kann viel heißen, aber auch nichts." Die UEFA gehe daher ohne eine bestimmte Strategie in das Treffen. Besonders aus Europa und Südamerika hatte es heftigen Widerstand gegen die WM-Pläne gegeben.