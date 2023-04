Aleksander Ceferin ist erwartungsgemäß als Präsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wiedergewählt worden. Der 55-Jährige wurde auf dem 47. Kongress in Lissabon für den Zeitraum bis 2027 im Amt bestätigt, einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben. Die Abstimmung für den Einzelkandidaten fand statutengemäß per Akklamation statt, die Nationalverbände signalisierten also ihre breite Zustimmung durch Applaus.

"Die Wahl bedeutet mir sehr viel. Es ist ein großer Moment und zugleich eine große Verantwortung", sagte Ceferin: "Ich werde mein Bestes geben, um euch und den Fußball nicht zu enttäuschen."

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte dem Slowenen bereits im Vorfeld seine Unterstützung zugesichert. Ceferin hatte sich 2016 bei der Wahl zur Nachfolge von Michel Platini gegen den Niederländer Michael van Praag deutlich durchgesetzt, schon bei der ersten Wiederwahl 2019 gab es keinen Gegenkandidaten. Bei der Präsidentenwahl haben die 55 Mitgliedsverbände der UEFA jeweils eine Stimme.