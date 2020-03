Köln - Die DFB-Stiftung Sepp Herberger hat am Freitag gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler Jonathan Tah ein Hilfsprogramm gestartet, durch das wegen der Corona-Pandemie in Not geratene "Mitglieder der Fußball-Familie" unterstützt werden. Durch eine Sofort-Maßnahme stellte die Stiftung 100.000 Euro zur Verfügung, der Leverkusener Tah beteiligt sich als privater Spender.

Alle Entwicklungen auch in unserem Corona-Ticker

"Diese Tage fordern uns als Gemeinschaft heraus. Wir müssen und werden zusammenstehen und diese besonderen Herausforderungen gemeinsam meistern", sagte der Stiftungs-Vorsitzende Dirk Janotta. Tah (24) ergänzte: "Die Solidarität untereinander ist zurzeit vielleicht das Wichtigste, was wir brauchen und was jeder Einzelne zeigen kann. Daher sollte jeder das tun, was in seiner Macht steht, um eine Verbesserung der Situation zu bewirken."

Antragsberechtigt sind Menschen, die sich haupt- oder ehrenamtlich in den Mitgliedsverbänden des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), deren Untergliederungen und den bundesdeutschen Fußballvereinen engagieren. "Uns ist es wichtig", sagte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge, "ein Dach zu geben, damit Hilfe aus dem Fußball für den Fußball unkompliziert möglich ist. Wir freuen uns, wenn sich weitere Spieler und Privatpersonen an der Aktion beteiligen möchten."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.