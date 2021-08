München - Um 18:00 Uhr schließt das Transferfenster in der Bundesliga.

ran berichtet im Live-Blog über die aktuellen Gerüchte und Last-Minute-Wechsel am Deadline Day.

+++ Update 31. August, 8:15 Uhr: Camavinga zu Real +++

Der Wechsel von Eduardo Camavinga zu Real Madrid scheint in trockenen Tüchern. Nach Informationen von "Sky" beträgt die Ablösesumme 25 Millionen Dollar plus Bonuszahlungen. Der 18 Jahre alte Franzose erhält demnach bei den Königlichen einen Vertrag bis 2026.

Der Mittelfeldspieler soll im Laufe des Tages noch vorgestellt werden.

+++ Update 30. August, 23:02 Uhr: Sanches vor Leihe auf die Insel? +++

Der frühere Bayern-Spieler Renato Sanches könnte schon bald in der Premier League auflaufen.

Laut "Sky UK" sollen die Wolverhampton Wanderers großes Interesse an einer Leihe des Portugiesen haben. Sanches steht derzeit beim OSC Lille unter Vertrag, fällt aber mit einer Knieverletzung noch mehrere Wochen aus.

Trotzdem hoffen die "Wolves", dass ein Deal noch vor Transferende zustande kommt. Bei den Wanderers würde Sanches auf zahlreiche Landsleute treffen und könnte in der Europa League zum Einsatz kommen.

+++ Update 30. August, 22:49 Uhr: Real blitzt offenbar mit Mega-Offerte für Mbappe erneut ab +++

Real Madrid versucht derweil auf den letzten Drücker noch die Verpflichtung von PSG-Stürmer Kylian Mbappe unter Dach und Fach zu bringen.

Angeblich sollen die Madrilenen 200 Millionen Euro geboten haben. Das berichtet "L'Equipe". Doch Paris hat diese Offerte abgelehnt. Wie "RMC Sport" berichtet, soll Real Madrid die Verhandlungen nun vorerst abgebrochen haben.

Aber eine endgültige Entscheidung wird wohl erst der Deadline Day bringen, bis 24 Uhr bleibt Zeit um den Mega-Transfer doch noch über die Bühne zu bringen.

+++ Update 30. August, 22:35 Uhr: Kostic-Wechsel wohl geplatzt +++

Eintracht-Flügelflitzer Filip Kostic will per Streik zu einem neuen Klub wechseln. Insbesondere Lazio Rom wird großes Interesse am Serben nachgesagt.

Ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro sollen die Hessen aber abgelehnt haben und könnten nun auch weitere Wechselgespräche verweigern.

"Mich hat überrascht, dass es nun von Frankfurt heißt, dass Kostic nicht auf den Markt ist und es keine Frage des Preises ist. Das klang für mich zuvor anders. Ich hatte nicht den Eindruck aus den Gesprächen, dass Kostic nicht den Verein verlassen darf. Über die Höhe des Preises wären wir auch bereit gewesen, noch einmal zu verhandeln. Dazu kam es dann aber nicht mehr", klagte Lazio-Manager Igli Tare in "Bild" über die Verhandlungen um Kostic.

Tare betont, dass die Eintracht aber bereits seit einer Woche wisse, dass Kostic zu Lazio kommen soll. "Vor sechs, sieben Tagen habe ich Markus Krösche bereits informiert, dass wir Kostic gerne holen wollen. Daraufhin wurden wir gebeten, ein schriftliches Angebot zu machen. Das haben wir per Mail, wie gewünscht, bestätigt. Danach wurde öffentlich gesagt, dass kein Angebot vorliege."

Nach "Bild"-Infos wurde das Lazio-Angebot zunächst an die falsche Mailadresse gesendet. Trotz aller Beteuerungen der Frankfurter Verantwortlichen sollen die Hessen bereit sein, Kostic für 15 Millionen Euro Ablöse plus drei Millionen Euro an Boni ziehen zu lassen. Doch diese Summe will man auf Seiten von Lazio scheinbar nicht bezahlen, sodass der Transfer von "Streik-Profi" Kostic wohl geplatzt ist.

