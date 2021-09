München - Seit 18:00 Uhr ist das Transferfenster in der Bundesliga geschlossen.

ran berichtet im Live-Blog über die aktuellen Gerüchte und Last-Minute-Wechsel am Deadline Day.

+++ Update 1. September 6:30 Uhr: Griezmann-Wechsel zu Atletico perfekt +++

Jetzt haben sich die Gerüchte bestätigt! Antoine Griezmann kehrt vom FC Barcelona zu Atletico Madrid zurück. Der Franzose wechselt für ein Jahr auf Leihbasis wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte, da die klammen Katalanen auch ohne Lionel Messi weiterhin Geld sparen müssen.

Atletico übernimmt das Gehalt des Weltmeisters und hat 2022 eine Kaufoption in Höhe von 40 Millionen Euro. Das teilte Barcelona offiziell mit. Der Klub verpflichtete Griezmann 2019 für 130 Millionen Euro und würde bei einem Transfer in einem Jahr rund 90 Millionen Euro Verlust machen.

+++ Update 1. September 0:43 Uhr: Chelsea holt Atletico-Star Saul per Leihe +++

Last-Minute-Deal für den FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel. Von Atletico Madrid kommt Offensivspieler Saul per Leihe. Die Blues sollen zudem noch über eine Kaufoption für den Spanier verfügen.

+++ Update 1. September, 0:27 Uhr: PSG holt Mendes +++

Paris Saint-Germain hat noch einen weiteren Neuzugang geholt. Der Portugiese Nuno Mendes (19) kommt von Sporting Lissabon in die Seine-Metropole.

+++ Update 1. September, 0:24 Uhr: Hertha verleiht Dilrosun nach Frankreich +++

Der Aderlass bei Hertha BSC geht weiter. Wie die Berliner am Mittwoch bekanntgaben, wird Javairo Dilrosun an Girondins Bordeaux verliehen. Beide Klubs einigten sich auf eine Kaufoption nach der Leihe.

+++ Update 31. August, 23:12 Uhr: Hertha-Talent Redan kommt in Zwolle unter +++

Um mehr Spielpraxis und Profierfahrung geht es bei der Leihe von Herthas Daishawn Redan zu PEC Zwolle. Das 20-jährige Offensivtalent war bereits 2020 für ein halbes Jahr in seine niederländische Heimat verliehen worden und soll nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Für die Berliner stehen erst acht Kurzeinsätze in der Bundesliga zu Buche.

+++ Update 31. August, 23:05 Uhr: Schalkes Hoppe heuert bei Mallorca an +++

Transfernews aus Liga zwei: Matthew Hoppe wird den FC Schalke 04 verlassen und sich dem RCD Mallorca anschließen. Bei den Spaniern heuert der US-amerikanische Stürmer – für Schalke in 22 Bundesligaspielen sechsmal erfolgreich – für die kommenden vier Jahre an. Als Ablöse für den 20-Jährigen kassiert Königsblau laut "kicker" 3,5 Millionen Euro plus Nachzahlungen.

Der #S04 und @RCD_Mallorca haben sich auf einen dauerhaften Transfer von @MatthewHoppe9 geeinigt.



Danke für deinen Einsatz im königsblauen Trikot und viel Erfolg in Spanien, Matthew! ☘️#S04 | 🔵⚪ | #Hoppe — FC Schalke 04 (@s04) August 31, 2021

+++ Update 31. August, 22:56 Uhr: 45 Millionen netto im Jahr? Mbappe sagt (angeblich) nein +++

Weil namhafte Vollzugsmeldungen aus der Fußballwelt gerade auf sich warten lassen, gönnen wir uns doch noch ein bisschen Mbappe-Irrsinn: Das neueste Gerücht im Transfer-Epos um Kylian Mbappe kommt von der französischen Zeitung "Le Parisien". Dieser zufolge stellt sich PSG nicht nur bei einem Verkauf des 22-Jährigen in diesem Sommer quer, sondern will seinen Stürmer auch im kommenden Jahr unbedingt halten und den 2022 auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängern wollen.

Dafür sollen die Pariser Mbappe ein Gehalt von 45 Millionen Euro geboten haben. Netto. Pro Jahr. Was der Franzose wiederum abgelehnt haben soll. Schließlich könnte der Offensivmann nach der laufenden Saison ablösefrei zu seinem Wunschklub Real gehen ...

+++ Update 31. August, 22:37 Uhr: Griezmann-KO bei 40 Millionen Euro? +++

Nochmal Barca, nochmal Griezmann: Auch "Sky Sport" vermeldet den Wechsel mittlerweile als perfekt, die Kaufoption für den 30-Jährigen soll dem Bericht zufolge im kommenden Sommer bei 40 Millionen Euro liegen.

+++ Update 31. August, 22:20 Uhr: Berichte: De Jong als Grizou-Ersatz zu Barca +++

Im Angesicht des nahenden Abschieds von Antoine Griezmann soll der FC Barcelona an einer Verpflichtung von Luuk de Jong arbeiten. Laut Transferexperte Fabrizio Romano und dem "Eindhovens Dagblad" sind die Gespräche bezüglich eines Transfers weit fortgeschritten, es wird erwartet, dass der 31-Jährige Angreifer in Katalonien landen wird. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber, dem FC Sevilla, hat der ehemalige Gladbacher noch einen Vertrag bis 2023.

+++ Update 31. August, 21:51 Uhr: Griezmann-Rückkehr zu Atletico perfekt? +++

In Deutschland ist das Transferfenster seit 18 Uhr geschlossen, in England und Spanien geht der Spaß aber noch bis Mitternacht weiter. Deswegen könnte es dort auch nochmal spektakulär werden: Wie die "L'Equipe" berichtet, haben sich Atletico Madrid und Barca über eine Rückkehr von Antoine Griezmann verständigt.

Der finanziell stark gebeutelte FC Barcelona soll den Franzosen demnach per Leihe mitsamt Kaufoption abgeben und würde sich so fürs erste zumindest das Gehalt des Großverdieners einsparen. "RMC" berichtet von 50 Millionen Euro, die nach Leih-Ende bei einer fixen Verpflichtung fällig wären. Das sind 70 Millionen weniger als bei Griezmanns Wechsel 2019 von den Rojiblancos zu Barcelona …

+++ Update 31. August, 21:32 Uhr: Unions Dajaku auf die Insel zu Sunderland +++

Nach einer halben Saison bei Union Berlin geht es für Leon Dajaku schon wieder weiter: Auf Leihbasis schließt sich der ehemalige Münchner dem englischen Drittligisten AFC Sunderland an. Und zwar, um endlich mehr Spielpraxis sammeln zu können.

"Durch seine verletzungs- und krankheitsbedingen Ausfälle war es für Leon schwierig, sich in die Mannschaft zu spielen", erklärte Geschäftsführer Oliver Ruhnert: "Wir halten diesen Schritt für zielführend in seiner weiteren Entwicklung."

+++ Update 31. August, 20:40 Uhr: Wölfe lassen Brekalo nach Turin ziehen +++

Ein Abwehrtalent kommt, ein Angreifer geht: Josip Brekalo wird den VfL Wolfsburg verlassen – zumindest vorübergehend. Der 23-Jährige wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum FC Turin. Eine Kaufoption wurde im Zuge des Deals nicht kommuniziert. Brekalo ist noch bis 2023 an die Wölfe gebunden.

+++ Update 31. August, 19:50 Uhr: HSV leiht ManCity-Spieler aus +++

Auch der HSV hat am Deadline Day nochmal zugeschlagen: Mit Tommy Doyle kommt ein Mittelfeldspieler von Manchester City in die Hansestadt. Das Ganze für ein Jahr und per Leihe.

"Tommy ist ein sehr interessanter Box-to-Box-Player, den wir schon lange und intensiv beobachten", sagt Sportdirektor Michael Mutzel über den Neuzugang, der in der vergangenen Spielzeit einmal in der Premier League und einmal in der Königsklasse zum Einsatz kam.

+++ Update 31. August, 19:36 Uhr: PSG lehnt angeblich 220 Millionen für Mbappe ab +++

Ist die Transfersaga um Kylian Mbappe zu Ende? "Sky Sports News" berichtet, dass PSG seinen Angreifer in diesem Sommer nicht ziehen lassen wird – und das trotz eines Real-Angebots von über 220 Millionen Euro! Warum das so ist und welchen Plan Mbappe und die Königlichen nun haben, erfahrt ihr in unserer Transfergalerie!

+++ Update 31. August, 19:25 Uhr: Wolfsburg holt niederländisches Talent +++

Der VfL Wolfsburg hat mit Micky van de Ven einen neuen Verteidiger verpflichtet. Der 20-Jährige wurde in der vergangenen Spielzeit beim FC Voledam als bester Nachwuchsspieler der 2. niederländischen Liga ausgezeichnet und hat bis 2025 bei den Wölfen unterschrieben.

+++ Update 31. August, 19:17 Uhr: SGE-Machtwort: Kostic bleibt in Frankfurt +++

Die Wechselposse um Frankfurts Filip Kostic, der jüngst das Training schwänzte, um einen Wechsel zu Lazio zu erzwingen, ist beendet. Und zwar nicht so, wie es sich der 28-Jährige wohl vorgestellt hat.

"Filip Kostic bleibt weiterhin Spieler von Fußballbundesligist Eintracht Frankfurt", heißt es in einer Pressemitteilung der Adler: "Bis zum vergangenen Wochenende stand ein Vereinswechsel im Raum. Da bis zum Ablauf der Transferfrist am heutigen Dienstag kein für Eintracht Frankfurt akzeptables Angebot eingegangen ist, wird Kostic auch künftig für die Eintracht spielen."

Sportvorstand Markus Krösche, Cheftrainer Oliver Glasner und Kapitän @Sebastianrode20 äußern sich zum Verbleib von Filip Kostic 💬#SGE https://t.co/Coj2PLNZpl — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 31, 2021

+++ Update 31. August, 19:11 Uhr: Lookman per Leihe von Leipzig nach Leicester +++

Nach einem Jahr bei Fulham wird RB Leipzig seinen Angreifer Ademola Lookman erneut für eine Saison auf die Insel verleihen. Der Abnehmer dieses Mal: Leicester City. Der 23-Jährige ist noch bis 2024 an die Bullen gebunden, eine wirkliche Perspektive hat er dort allerdings nicht.

+++ Update 31. August, 18:40 Uhr: Bayerns Richards kehrt nach Hoffenheim zurück +++

Schon in der zurückliegenden Rückrunde war Chris Richards vom FC Bayern an die TSG Hoffenheim ausgeliehen. Dort überzeugte der US-Amerikaner anscheinend, denn die Kraichgauer haben den 21-Jährigen nun erneut per Leihe unter Vertrag genommen. Bis zum Ende der laufenden Saison wird der Verteidiger die TSG verstärken. Im Gegenzug verlängerten die Münchner den Vertrag des Defensivmannes bis 2025.

+++ Update 31. August, 18:33 Uhr: Megatalent Camavinga geht zu Real +++

Wir werfen einen kurzen Blick nach Spanien, wo Real Madrid eines der begehrtesten Talente im europäischen Fußball verpflichtet hat: Eduardo Camavinga wird Stade Rennes für die Königlichen verlassen! Und die Madrilenen machen keine halben Sachen: Der Vertrag des 18-Jährigen läuft über sechs Jahre (!) bis 2027.

Hier geht's zu unserer Galerie mit den internationalen Toptransfers des Sommers!

+++ Update 31. August, 18:28 Uhr: Fix! RB Leipzig holt Moriba als Sabitzer-Ersatz +++

Der nächste Deal ist durch: RB Leipzig hat seinen in Richtung FC Bayern abgewanderten Kapitän Marcel Sabitzer in Windeseile mit Ilaix Moriba ersetzt. Das 18-jährige Talent vom FC Barcelona hat einen Vertrag bis 2026 bei den Bullen unterschrieben. Laut "Sky" für eine Ablöse von 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

+++ Update 31. August, 18:09 Uhr: Mainz' Fernandes per Leihe zur Arminia +++

Auch Edimilson Fernandes wird seinen Verein leihweise verlassen: Der 25-jährige Mittelfeldmann, der seit 2019 für den FSV Mainz 05 im Einsatz ist, wird sich bis Ende der Saison Ligakonkurrent Arminia Bielefeld anschließen, die anschließend allerdings eine Kaufoption besitzen.

Herzlich Willkommen in Ostwestfalen, Edimilson Fernandes!

Wir haben den 25-jährigen Schweizer vom @1FSVMainz05 samt Kaufoption ausgeliehen.

"Edi" wird bei uns mit der 22 auflaufen.#immerdabei pic.twitter.com/BeNfuznHs7 — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) August 31, 2021

+++ Update 31. August, 18:02 Uhr: Weiser schließt sich Werder an +++

Werder Bremen hat sich – "kurzfristig", wie Geschäftsführer Frank Baumann anmerkte – die Dienste von Mitchell Weiser sichern können! Der 27-Jährige wird in der laufenden Saison auf Leihbasis für die Norddeutschen auflaufen.

"Ich bin sehr froh, dass es kurz vor Ende der Transferperiode noch geklappt hat", wird Weiser auf der Homepage der Bremer zitiert: "Für mich ist Werder immer noch ein großer Name. Ich freue mich auf die Aufgabe und will hier so viel Spielzeit wie möglich haben."

+++ Update 31. August, 17:59 Uhr: VfB verpflichtet Faghir langfristig +++

Der Wechsel von Angreifer Wahid Faghir zum VfB Stuttgart ist endgültig in trockenen Tüchern. Die Schwaben statten den 18-Jährigen von Vejle BK auch direkt mit einem langfristigen Vertrag aus, der bis 2026 läuft.

Wahid #Faghir: „Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zum #VfB. Ich fühle mich bereit für diesen Schritt und habe mich deshalb für einen Wechsel in die @Bundesliga_DE zum VfB entschieden.“ (1/2) pic.twitter.com/n2qOKeDOQ2 — VfB Stuttgart (@VfB) August 31, 2021

Sportdirektor Sven Mislintat verrät: "Wir beobachten Wahid Faghir schon über einen längeren Zeitraum. Sein bisheriger Weg ist sehr vielversprechend und wir sehen bei ihm noch viel Entwicklungspotenzial."

+++ Update 31. August, 17:20 Uhr: Griesbeck wechselt von Union nach Fürth +++

Schon wieder die Fürther! Nach Cedric Itten holt das Kleeblatt am Deadline Day auch Sebastian Griesbeck. Der 30-Jährige heuert für zwei Jahre bei den Franken an.

"Sebastian ist ein gestandener Bundesliga-Profi, er bringt viel Erfahrung mit. Er hat jetzt bei Union ein Jahr auf sehr hohem Niveau trainiert und gespielt. Wir freuen uns, dass wir ihn nach Fürth lotsen konnten", sagt Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

+++ Update 31. August, 17:11 Uhr: Eintracht verpflichtet Atalanta-Stürmer Lammers +++

Die Eintracht hat die Verpflichtung von Sam Lammers bestätigt. Der 24-jährige Angreifer kommt von Atalanta Bergamo zunächst für ein Jahr auf Leihbasis, die SGE hat im Anschluss aber eine Kaufoption.

Gude, Sam Lammers! 😀



Der 24-jährige Mittelstürmer kommt leihweise von @Atalanta_BC nach Frankfurt und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 31, 2021

"Sam ist ein Spieler, der uns eine größere Flexibilität in der Offensive verschafft", äußerte sich Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. Der 1,91 Meter große Mittelstürmer bekommt die Nummer 9.

+++ Update 31. August, 16:47 Uhr: Chelsea angeblich an Saul dran +++

Schnappt der FC Chelsea auf den letzten Metern noch einmal bei Atletico zu? Wie "The Athletic" berichtet, werkeln die Blues aktuell an einem Transfer von Saul. Der 26-Jährige ist zwar noch bis 2026 an die Rojiblancos gebunden, eine Leihe mit Kaufoption soll sich aber im Bereich des Möglichen befinden.

+++ Update 31. August, 16:15 Uhr: Boateng-Wechsel zu OL wohl fix +++

Ein Engagement von Jerome Boateng in der französischen Ligue 1 wird offenbar immer wahrscheinlicher. Laut Fabrizio Romano ist sich der Innenverteidiger mit Olympique Lyon einig und hat den Medizincheck bereits absolviert.

"fußballtransfers.com" kann diese Informationen ebenfalls bestätigen. Eine offizielle Verkündung seitens des Vereins steht allerdings noch aus. Lyon wäre für Boateng, nach Manchester City, die zweite Station im Ausland.

+++ Update 31. August, 16:00 Uhr: Fürth holt Stürmer aus Schottland +++

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich die Dienste von Cedric Itten gesichert. Der Angreifer von den Glasgow Rangers kommt als Leihe mit Kaufoption zu den Kleeblättern.

Cedric Itten stürmt fürs #Kleeblatt! 🤝



Der 24-Jährige kommt am #DeadlineDay als Leihe mit Kaufoption vom Glasgow @RangersFC nach Fürth. Servus, Cedric! ☘https://t.co/Q2R7eSf92Q — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) August 31, 2021

Der 1,90 Meter große Stürmer "ist ein typischer Strafraumstürmer, groß gewachsen, robust und mit Zug zum Tor. Er bringt viel Potential mit und wollte unbedingt zu uns wechseln", so Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

Trainer Stefan Leitl ergänzt: "Cedric bringt als Stürmer viel Wucht mit. Wir freuen uns, mit ihm eine weitere Option in der Offensive zu haben."

+++ Update 31. August, 15:05 Uhr: Lazaro nicht zurück in die Bundesliga +++

Ex-Gladbacher Valentino Lazaro zieht es nicht zurück in die Bundesliga. Stattdessen wechselt der 25-Jährige nach Portugal zu Benfica Lissabon und wird dort für ein Jahr auf Leihbasis verpflichtet.

Danach greife laut italienischen Medien eine Kaufpflicht von 8,5 Millionen Euro. Borussia Dortmund hatte in jüngster Vergangenheit ebenfalls Interesse an dem österreichischen Außenstürmer gezeigt, muss sich nun aber dem portugiesischen Rekordmeister geschlagen geben.

+++ Update 31. August, 13:45 Uhr: Juve holt Mittelfeldtalent zum Verleih +++

Juventus Turin hat offenbar Mohamed Ihattarens von PSV Eindhoven verpflichet. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll das 19-jährige offensive Mittelfeldtalent aber direkt weiterverliehen werden.

Als wahrscheinlichstes Ziel gilt momentan Ligakonkurrent Sampdoria Genua, heißt es.

+++ Update 31. August, 13:00 Uhr: Lyon mit Interesse an Boateng? +++

Olympique Lyon arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Jerome Boateng. Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, stehen die Franzosen in direktem Kontakt zu Boatengs Berater.

Der 32-Jährige Verteidiger ist momentan vereinslos, nachdem sein Vertrag beim FC Bayern München im Juni nach zehn Jahren ausgelaufen war. Aufgrund dieser Tatsache besteht für Boateng immerhin kein Zeitdruck am Deadline Day, da er auch noch später bei einem neuen Klub unterschreiben könnte. Der FC Sevilla und Hertha BSC haben von einer Verpflichtung des Weltmeister von 2014 abgesehen, heißt es.

+++ Hudson-Odoi-Deal hingegen wohl geplatzt +++

Ein Deal mit Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea wird wohl allerdings wohl nicht mehr zustande kommen. Nach "Sky"-Informationen haben die Blues den Deal bereits abgesagt, sodass der Flügelstürmer vorerst nicht in die Bundesliga wechseln wird.

+++ Update 31. August, 12:30 Uhr: Pongracic-Wechsel zum BVB fix +++

Der VfL Wolfsburg verleiht Marin Pongracic zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund. Der Innenverteidiger wechselt für ein Jahr auf Leibasis zu den Schwarzgelben. Darüber hinaus wurde ein Kaufoption über zwölf Millionen Euro vereinbart.

👋 Der #BVB verpflichtet den kroatischen Nationalspieler Marin #Pongracic. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg für die Saison 2021/22 zu den Schwarzgelben.



ℹ️ https://t.co/nMCMMoXRaz — Borussia Dortmund (@BVB) August 31, 2021

Laut "Sky" ist der 23-Jährige auch bereits auf dem BVB-Gelände eingetroffen. Pongracic hatte unter VfL-Coach Marc van Bommel bisher keine große Rolle mehr gespielt und soll nun die Dortmunder Defensive unterstützen. "Marin ist ein junger Innenverteidiger mit Tempo, der unsere Defensive komplettiert", äußerte sich Michael Zorc zu dem Deal.

+++ Update 31. August, 11:25 Uhr: Hertha verpflichtet Außenstürmer aus Nizza +++

Hertha BSC hat den nächsten Neuzugang der laufenden Saison präsentiert. Mit Myziane Maolida kommt ein 22-jähriger Linksaußen vom OGC Nizza in die Hauptstadt und unterschreibt einen Vierjahresvertrag. Über die genaue Ablösesumme machten beide Vereine keine genauen Angaben. Es stehen wohl aber rund vier Millionen Euro im Raum.

👋 Bienvenue à Berlin, @MyzianeMaolida! 💙 @FrediBobic1971: "Mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten am Ball wird er unser Spiel nach vorne definitiv bereichern. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen Jahre.“ 💬https://t.co/oSXWUe7TuN ⬅️#DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/yvgwymk2gC — Hertha BSC (@HerthaBSC) August 31, 2021

Geschäftsführer Fredi Bobic freut sich über die Verstärkung in der Offensive: "In Myziane erhalten wir unsere anvisierte Verstärkung für die Flügelposition und damit weitere Flexibilität im Offensivbereich. Mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten am Ball wird er unser Spiel nach vorne definitiv bereichern."

Maolida sagte nach seiner Unterschrift: "Hertha hat sich intensiv um mich bemüht, das hat mir imponiert. Ebenso waren die Gespräche mit den Verantwortlichen sehr angenehm, somit war die Entscheidung dann doch relativ leicht für mich. Nun kann ich es kaum abwarten, mit meinen neuen Kollegen auf dem Platz zu stehen und vor unseren Fans aufzulaufen."

In der abgelaufenen Saison gelangen dem Youngster fünf Tore und sieben Assists in 63 Einsätzen für Nizza.

+++ Update 31. August, 10:30 Uhr: Henderson verlängert langfristig in Liverpool +++

Jordan Henderson und der FC Liverpool haben sich auf eine langfristige Vertragsverlängerung geeinigt. Wie die Reds offiziell vermelden, unterschreibt der Mittelfeldspieler ein neues Arbeitspapier in Liverpool. Über die genaue Länge des Vertrags machten sie aber bisher keine Angaben.

𝑻𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈... 🤩@JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds 🙌 — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2021

Henderson ist damit bereits der fünfte Leistungsträger, der Jürgen Klopp bis auf weiteres erhalten bleibt. In vergangen Wochen hatten bereits Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker und Andrew Robertson neue Verträge beim LFC unterschrieben.

+++ Update 31. August, 10:00 Uhr: Lookman vor Leihe zu Leicester +++

Ademola Lookmann steht offenbar vor seiner nächsten Saison in der Premier League. Laut Informationen von "Sky" ist der Leipziger bereits auf dem Weg nach Leicester und soll dort für eine Saison auf Leihbasis unterschreiben.

Letzte Details für den Deal stünden noch aus, die Foxes sollen aber wohl eine Kaufoption für den 23-jährigen Außenstürmer bekommen. Lookmann wechselte 2020 zu RB Leipzig und wurde anschließend direkt zum FC Fulham verliehen.

+++ Update 31. August, 09:30 Uhr: Juventus holt Moise Kean zurück +++

Moise Kean ist zurück bei Juventus Turin. Der Angreifer kehrt nach seinem zweijährigen Gastspiel beim FC Everton wieder zurück zu seinem Heimatverein. Kean unterschreibt zunächst bis 2023 bei der Alten Dame auf Leihbasis, danach soll eine Kaufpflicht über 28 Millionen Euro greifen.

Nach Erreichen bestimmter sportlicher Ziele können bis zu drei Millionen Euro an Boni hinzukommen. Insgesamt beläuft sich die Leihgebühr auf sieben Millionen Euro. Der 21-jährige Youngster hatte die Bianconeri 2019 für 27,5 Millionen in Richtung England verlassen, hatte dort aber zunächst mit Anlaufproblemen zu kämpfen.

Nach nur einer Saison bei den Toffees wurde er zu Paris Saint-Germain verliehen und konnte dort erstmals so richtig einschlagen. Mit 17 Treffern in der abgelaufenen Saison machte er auf sich aufmerksam und konnte sich damit für einen zweiten Anlauf bei Juventus Turin empfehlen.

+++ Update 31. August, 09:15 Uhr: Brekalo verlässt Wolfsburg +++

Wolfsburgs Josip Brekalo steht offenbar vor einem Wechsel nach Italien. Nach Informationen von "Sky" seien die Verhandlungen mit dem FC Turin in den letzten Zügen.

Zunächst soll der Außenstürmer für ein Jahr auf Leihbasis in die Serie A wechseln, Turin besitzt dann im kommenden Sommer eine Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro, heißt es. Nach der Verpflichtung von Dodi Lukebakio gaben die VFL-Bosse wohl da "GO" für den Brekalo-Abgang.

+++ Update 31. August, 09:00 Uhr: Ribery in Kontakt mit Lazio Rom +++

Der ehemalige Bayern-Star Franck Ribery steht offenbar vor einem weiteren Vertrag in der Serie A. Dem italienischen Journalisten Rudy Galetti zufolge hat Lazio Rom wohl Interesse an dem 38-Jährigen.

Seit Anfang Juli ist Ribery vereinslos und spielte in den vergangenen zwei Saisons bei AC Florenz. Vor einigen Wochen gab es bereits auch Gerüchte für ein Comeback beim deutschen Rekordmeister, welche aber schnell wieder leise wurden.

+++ Update 31. August, 08:30 Uhr: Andersson wohl vor Wechsel in die Türkei +++

Stürmer Sebastian Andersson steht offenbar vor einem Transfer in die türkische Süper Lig. Der Schwede vom 1. FC Köln soll bereits zum den Medizincheck bei Antalyaspor vor Ort sein.

Wie der "Express" berichtet stehe eine Leihe für eine Saison im Raum. Der Medizincheck könnte dem Deal allerdings noch einen Strich durch die Rechnung machen, da sich der 30-Jährige seit längerer Zeit mit Knieproblemen herumschlägt.

+++ Update 31. August, 8:15 Uhr: Camavinga zu Real +++

Der Wechsel von Eduardo Camavinga zu Real Madrid scheint in trockenen Tüchern. Nach Informationen von "Sky" beträgt die Ablösesumme 25 Millionen Dollar plus Bonuszahlungen. Der 18 Jahre alte Franzose erhält demnach bei den Königlichen einen Vertrag bis 2026.

Der Mittelfeldspieler soll im Laufe des Tages noch vorgestellt werden.

+++ Update 30. August, 23:02 Uhr: Sanches vor Leihe auf die Insel? +++

Der frühere Bayern-Spieler Renato Sanches könnte schon bald in der Premier League auflaufen.

Laut "Sky UK" sollen die Wolverhampton Wanderers großes Interesse an einer Leihe des Portugiesen haben. Sanches steht derzeit beim OSC Lille unter Vertrag, fällt aber mit einer Knieverletzung noch mehrere Wochen aus.

Trotzdem hoffen die "Wolves", dass ein Deal noch vor Transferende zustande kommt. Bei den Wanderers würde Sanches auf zahlreiche Landsleute treffen und könnte in der Europa League zum Einsatz kommen.

+++ Update 30. August, 22:49 Uhr: Real blitzt offenbar mit Mega-Offerte für Mbappe erneut ab +++

Real Madrid versucht derweil auf den letzten Drücker noch die Verpflichtung von PSG-Stürmer Kylian Mbappe unter Dach und Fach zu bringen.

Angeblich sollen die Madrilenen 200 Millionen Euro geboten haben. Das berichtet "L'Equipe". Doch Paris hat diese Offerte abgelehnt. Wie "RMC Sport" berichtet, soll Real Madrid die Verhandlungen nun vorerst abgebrochen haben.

Aber eine endgültige Entscheidung wird wohl erst der Deadline Day bringen, bis 24 Uhr bleibt Zeit um den Mega-Transfer doch noch über die Bühne zu bringen.

+++ Update 30. August, 22:35 Uhr: Kostic-Wechsel wohl geplatzt +++

Eintracht-Flügelflitzer Filip Kostic will per Streik zu einem neuen Klub wechseln. Insbesondere Lazio Rom wird großes Interesse am Serben nachgesagt.

Ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro sollen die Hessen aber abgelehnt haben und könnten nun auch weitere Wechselgespräche verweigern.

"Mich hat überrascht, dass es nun von Frankfurt heißt, dass Kostic nicht auf den Markt ist und es keine Frage des Preises ist. Das klang für mich zuvor anders. Ich hatte nicht den Eindruck aus den Gesprächen, dass Kostic nicht den Verein verlassen darf. Über die Höhe des Preises wären wir auch bereit gewesen, noch einmal zu verhandeln. Dazu kam es dann aber nicht mehr", klagte Lazio-Manager Igli Tare in "Bild" über die Verhandlungen um Kostic.

Tare betont, dass die Eintracht aber bereits seit einer Woche wisse, dass Kostic zu Lazio kommen soll. "Vor sechs, sieben Tagen habe ich Markus Krösche bereits informiert, dass wir Kostic gerne holen wollen. Daraufhin wurden wir gebeten, ein schriftliches Angebot zu machen. Das haben wir per Mail, wie gewünscht, bestätigt. Danach wurde öffentlich gesagt, dass kein Angebot vorliege."

Nach "Bild"-Infos wurde das Lazio-Angebot zunächst an die falsche Mailadresse gesendet. Trotz aller Beteuerungen der Frankfurter Verantwortlichen sollen die Hessen bereit sein, Kostic für 15 Millionen Euro Ablöse plus drei Millionen Euro an Boni ziehen zu lassen. Doch diese Summe will man auf Seiten von Lazio scheinbar nicht bezahlen, sodass der Transfer von "Streik-Profi" Kostic wohl geplatzt ist.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.