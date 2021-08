München - Um 18:00 Uhr schließt das Transferfenster in der Bundesliga.

ran berichtet im Live-Blog über die aktuellen Gerüchte und Last-Minute-Wechsel am Deadline Day.

+++ Update 31. August, 12:30 Uhr: Pongracic-Wechsel zum BVB fix +++

Der VfL Wolfsburg verleiht Marin Pangracic zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund. Der Innenverteidiger wechselt für ein Jahr auf Leibasis zu den Schwarzgelben. Darüber hinaus wurde ein Kaufoption über zwölf Millionen Euro vereinbart.

Der #BVB verpflichtet den kroatischen Nationalspieler Marin #Pongracic. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg für die Saison 2021/22 zu den Schwarzgelben.



ℹ️ https://t.co/nMCMMoXRaz — Borussia Dortmund (@BVB) August 31, 2021

Laut "Sky" ist der 23-Jährige auch bereits auf dem BVB-Gelände eingetroffen. Pongracic hatte unter VfL-Coach Marc van Bommel bisher keine große Rolle mehr gespielt und soll nun die Dortmunder Defensive unterstützen. "Marin ist ein junger Innenverteidiger mit Tempo, der unsere Defensive komplettiert", äußerte sich Michael Zorc zu dem Deal.

+++ Update 31. August, 11:25 Uhr: Hertha verpflichtet Außenstürmer aus Nizza +++

Hertha BSC hat den nächsten Neuzugang der laufenden Saison präsentiert. Mit Myziane Maolida kommt ein 22-jähriger Linksaußen vom OGC Nizza in die Hauptstadt und unterschreibt einen Vierjahresvertrag. Über die genaue Ablösesumme machten beide Vereine keine genauen Angaben. Es stehen wohl aber rund vier Millionen Euro im Raum.

Bienvenue à Berlin, @MyzianeMaolida! @FrediBobic1971: "Mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten am Ball wird er unser Spiel nach vorne definitiv bereichern. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen Jahre."

Geschäftsführer Fredi Bobic freut sich über die Verstärkung in der Offensive: "In Myziane erhalten wir unsere anvisierte Verstärkung für die Flügelposition und damit weitere Flexibilität im Offensivbereich. Mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten am Ball wird er unser Spiel nach vorne definitiv bereichern."

Maolida sagte nach seiner Unterschrift: "Hertha hat sich intensiv um mich bemüht, das hat mir imponiert. Ebenso waren die Gespräche mit den Verantwortlichen sehr angenehm, somit war die Entscheidung dann doch relativ leicht für mich. Nun kann ich es kaum abwarten, mit meinen neuen Kollegen auf dem Platz zu stehen und vor unseren Fans aufzulaufen."

In der abgelaufenen Saison gelangen dem Youngster fünf Tore und sieben Assists in 63 Einsätzen für Nizza.

+++ Update 31. August, 10:30 Uhr: Henderson verlängert langfristig in Liverpool +++

Jordan Henderson und der FC Liverpool haben sich auf eine langfristige Vertragsverlängerung geeinigt. Wie die Reds offiziell vermelden, unterschreibt der Mittelfeldspieler ein neues Arbeitspapier in Liverpool. Über die genaue Länge des Vertrags machten sie aber bisher keine Angaben.

@JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds

Henderson ist damit bereits der fünfte Leistungsträger, der Jürgen Klopp bis auf weiteres erhalten bleibt. In vergangen Wochen hatten bereits Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker und Andrew Robertson neue Verträge beim LFC unterschrieben.

+++ Update 31. August, 10:00 Uhr: Lookman vor Leihe zu Leicester +++

Ademola Lookmann steht offenbar vor seiner nächsten Saison in der Premier League. Laut Informationen von "Sky" ist der Leipziger bereits auf dem Weg nach Leicester und soll dort für eine Saison auf Leihbasis unterschreiben.

Letzte Details für den Deal stünden noch aus, die Foxes sollen aber wohl eine Kaufoption für den 23-jährigen Außenstürmer bekommen. Lookmann wechselte 2020 zu RB Leipzig und wurde anschließend direkt zum FC Fulham verliehen.

+++ Update 31. August, 09:30 Uhr: Juventus holt Moise Kean zurück +++

Moise Kean ist zurück bei Juventus Turin. Der Angreifer kehrt nach seinem zweijährigen Gastspiel beim FC Everton wieder zurück zu seinem Heimatverein. Kean unterschreibt zunächst bis 2023 bei der Alten Dame auf Leihbasis, danach soll eine Kaufpflicht über 28 Millionen Euro greifen.

Nach Erreichen bestimmter sportlicher Ziele können bis zu drei Millionen Euro an Boni hinzukommen. Insgesamt beläuft sich die Leihgebühr auf sieben Millionen Euro. Der 21-jährige Youngster hatte die Bianconeri 2019 für 27,5 Millionen in Richtung England verlassen, hatte dort aber zunächst mit Anlaufproblemen zu kämpfen.

Nach nur einer Saison bei den Toffees wurde er zu Paris Saint-Germain verliehen und konnte dort erstmals so richtig einschlagen. Mit 17 Treffern in der abgelaufenen Saison machte er auf sich aufmerksam und konnte sich damit für einen zweiten Anlauf bei Juventus Turin empfehlen.

+++ Update 31. August, 09:15 Uhr: Brekalo verlässt Wolfsburg +++

Wolfsburgs Josip Brekalo steht offenbar vor einem Wechsel nach Italien. Nach Informationen von "Sky" seien die Verhandlungen mit dem FC Turin in den letzten Zügen.

Zunächst soll der Außenstürmer für ein Jahr auf Leihbasis in die Serie A wechseln, Turin besitzt dann im kommenden Sommer eine Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro, heißt es. Nach der Verpflichtung von Dodi Lukebakio gaben die VFL-Bosse wohl da "GO" für den Brekalo-Abgang.

+++ Update 31. August, 09:00 Uhr: Ribery in Kontakt mit Lazio Rom +++

Der ehemalige Bayern-Star Franck Ribery steht offenbar vor einem weiteren Vertrag in der Serie A. Dem italienischen Journalisten Rudy Galetti zufolge hat Lazio Rom wohl Interesse an dem 38-Jährigen.

Seit Anfang Juli ist Ribery vereinslos und spielte in den vergangenen zwei Saisons bei AC Florenz. Vor einigen Wochen gab es bereits auch Gerüchte für ein Comeback beim deutschen Rekordmeister, welche aber schnell wieder leise wurden.

+++ Update 31. August, 08:30 Uhr: Andersson wohl vor Wechsel in die Türkei +++

Stürmer Sebastian Andersson steht offenbar vor einem Transfer in die türkische Süper Lig. Der Schwede vom 1. FC Köln soll bereits zum den Medizincheck bei Antalyaspor vor Ort sein.

Wie der "Express" berichtet stehe eine Leihe für eine Saison im Raum. Der Medizincheck könnte dem Deal allerdings noch einen Strich durch die Rechnung machen, da sich der 30-Jährige seit längerer Zeit mit Knieproblemen herumschlägt.

+++ Update 31. August, 8:15 Uhr: Camavinga zu Real +++

Der Wechsel von Eduardo Camavinga zu Real Madrid scheint in trockenen Tüchern. Nach Informationen von "Sky" beträgt die Ablösesumme 25 Millionen Dollar plus Bonuszahlungen. Der 18 Jahre alte Franzose erhält demnach bei den Königlichen einen Vertrag bis 2026.

Der Mittelfeldspieler soll im Laufe des Tages noch vorgestellt werden.

+++ Update 30. August, 23:02 Uhr: Sanches vor Leihe auf die Insel? +++

Der frühere Bayern-Spieler Renato Sanches könnte schon bald in der Premier League auflaufen.

Laut "Sky UK" sollen die Wolverhampton Wanderers großes Interesse an einer Leihe des Portugiesen haben. Sanches steht derzeit beim OSC Lille unter Vertrag, fällt aber mit einer Knieverletzung noch mehrere Wochen aus.

Trotzdem hoffen die "Wolves", dass ein Deal noch vor Transferende zustande kommt. Bei den Wanderers würde Sanches auf zahlreiche Landsleute treffen und könnte in der Europa League zum Einsatz kommen.

+++ Update 30. August, 22:49 Uhr: Real blitzt offenbar mit Mega-Offerte für Mbappe erneut ab +++

Real Madrid versucht derweil auf den letzten Drücker noch die Verpflichtung von PSG-Stürmer Kylian Mbappe unter Dach und Fach zu bringen.

Angeblich sollen die Madrilenen 200 Millionen Euro geboten haben. Das berichtet "L'Equipe". Doch Paris hat diese Offerte abgelehnt. Wie "RMC Sport" berichtet, soll Real Madrid die Verhandlungen nun vorerst abgebrochen haben.

Aber eine endgültige Entscheidung wird wohl erst der Deadline Day bringen, bis 24 Uhr bleibt Zeit um den Mega-Transfer doch noch über die Bühne zu bringen.

+++ Update 30. August, 22:35 Uhr: Kostic-Wechsel wohl geplatzt +++

Eintracht-Flügelflitzer Filip Kostic will per Streik zu einem neuen Klub wechseln. Insbesondere Lazio Rom wird großes Interesse am Serben nachgesagt.

Ein Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro sollen die Hessen aber abgelehnt haben und könnten nun auch weitere Wechselgespräche verweigern.

"Mich hat überrascht, dass es nun von Frankfurt heißt, dass Kostic nicht auf den Markt ist und es keine Frage des Preises ist. Das klang für mich zuvor anders. Ich hatte nicht den Eindruck aus den Gesprächen, dass Kostic nicht den Verein verlassen darf. Über die Höhe des Preises wären wir auch bereit gewesen, noch einmal zu verhandeln. Dazu kam es dann aber nicht mehr", klagte Lazio-Manager Igli Tare in "Bild" über die Verhandlungen um Kostic.

Tare betont, dass die Eintracht aber bereits seit einer Woche wisse, dass Kostic zu Lazio kommen soll. "Vor sechs, sieben Tagen habe ich Markus Krösche bereits informiert, dass wir Kostic gerne holen wollen. Daraufhin wurden wir gebeten, ein schriftliches Angebot zu machen. Das haben wir per Mail, wie gewünscht, bestätigt. Danach wurde öffentlich gesagt, dass kein Angebot vorliege."

Nach "Bild"-Infos wurde das Lazio-Angebot zunächst an die falsche Mailadresse gesendet. Trotz aller Beteuerungen der Frankfurter Verantwortlichen sollen die Hessen bereit sein, Kostic für 15 Millionen Euro Ablöse plus drei Millionen Euro an Boni ziehen zu lassen. Doch diese Summe will man auf Seiten von Lazio scheinbar nicht bezahlen, sodass der Transfer von "Streik-Profi" Kostic wohl geplatzt ist.

