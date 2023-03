Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in ihrem Länderspiel am Dienstag (ab 17.45 Uhr live bei ProSieben MAXX und im Stream auf ran.de) in Sibiu gegen Rumänien auf Tom Krauß verzichten.

Der Mittelfeldspieler von Fußball-Bundesligist Schalke 04 ist angeschlagen und daher aus dem Quartier in Frankfurt/Main abgereist.

Das Duell mit Co-Gastgeber Rumänien ist der letzte Härtetest vor der EM dort und in Georgien (21. Juni bis 8. Juli). Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo trifft bei der Endrunde zunächst in der Gruppenphase auf Israel, Tschechien und England.