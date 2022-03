Weinheim (SID) - Eine Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit Präsident Bernd Neuendorf an der Spitze hat das Grab des früheren Bundestrainers Sepp Herberger in Weinheim besucht. Der Weltmeistercoach von 1954 wäre am Montag 125 Jahre alt geworden. "Wir alle im DFB stehen in der Tradition des Chefs und seiner Mannschaft. Wir werden Sepp Herberger nicht vergessen und sind ihm alle zu größtem Dank verpflichtet", sagte Neuendorf.

Unter Herberger hatte die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz sensationell den WM-Titel gewonnen. Im Finale in Bern gab es ein 3:2 gegen den Favoriten Ungarn. "Die Verdienste Sepp Herbergers für den deutschen Fußball gehen jedoch weit über das Wunder von Bern hinaus. Sepp Herberger zeichnete sich stets durch seine Akribie, seine Beharrlichkeit, seinen Fleiß, seine Zielstrebigkeit und seinen unbedingten Leistungswillen aus", sagte Neuendorf.

Der DFB-Präsident wurde unter anderem von Schatzmeister Stephan Grunwald, Direktor Oliver Bierhoff und Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes begleitet.