Frankfurt am Main (SID) - DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist an COVID-19 erkrankt. "Ich bin noch nicht ganz erholt", sagte der frühere Nationalspieler per Video-Botschaft bei einem Termin am Mittwoch, den er wegen Corona verpasste.

Der 53-Jährige befindet sich in Quarantäne. Bierhoff litt bei der kurzen Schalte noch sichtlich unter Erkältungssymptomen.