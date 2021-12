Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft trifft zum Auftakt des WM-Jahres am 26. März 2022 in Sinsheim auf Israel. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.

Gegner und Spielort des für den 29. März geplanten Auswärtsspiels seien "derzeit noch in Abstimmung", hieß es weiter. Bundestrainer Hansi Flick hatte zuletzt geäußert, dass der DFB mit den Niederlanden über ein Duell in Amsterdam im Gespräch sei.