Köln - Psychologe Hans-Dieter Hermann vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) hält die Vorgehensweise der meisten Profis in der aktuellen Coronakrise für richtig. "Wie man am besten damit umgeht, kommt auf den Typ des einzelnen Profis an. Aber prinzipiell ist das, was einige Nationalspieler tun, aus meiner Sicht genau das Richtige", sagte Hermann im "Mannheimer Morgen" (Montagsausgabe).

Konkret führte er aus: "Sie trainieren zu Hause, engagieren sich für soziale Projekte über das Internet, sie spenden, machen anderen Mut und übernehmen in ihrem Einflussbereich Verantwortung, zum Beispiel, indem sie ihre Follower auffordern, sich an die derzeitig notwendigen Regeln zu halten. Statt einfach abzuwarten, sind sie aktiv und initiativ. Das ist gut für die Gesellschaft, aber das ist auch gut für ihre eigene Psyche."

DFB-Psychologe empfiehlt Profis Mentaltraining

Die derzeitige Spielpause stelle die Profis vor eine "große Herausforderung. Körperliche Hochleistung, Ballgefühl und die Automatismen auf dem Feld sind nicht von heute auf morgen direkt abrufbar", sagte er. Entsprechend empfiehlt er Mentaltraining, um "den Kopf für fußballerische Leistungen aktiv" zu halten.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.