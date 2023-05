Am Sonntag sorgte ein abwertender Post von DFB-Vizepräsident Hermann Winkler ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für Aufregung, seit Montag sind Instagram- und Facebook-Seite des Funktionärs nicht mehr aufrufbar.

"Berlin heute Morgen. Dank Allgemeinverfügung aufgrund des Besuchs eines ehemaligen ukrainischen Schauspielers ist die City weitestgehend abgeriegelt, die Spree für Touristen teilweise gesperrt", hatte der 60-Jährige zu einem Foto von sich vor dem sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park geschrieben.

Der DFB hatte daraufhin ein Gespräch mit Winkler am Montag über den despektierlichen Beitrag angekündigt, in dem der DFB-Vizepräsident weder den Namen, noch das Amt des ukrainischen Präsidenten genannt hatte.

Nachdem viele User den Post kritisch kommentiert hatten, nahm Winkler seine Instagram-Seite am Montag offenbar offline. Auf Facebook war der Post bis mittags weiter öffentlich zu sehen, dann änderte Winkler seine Privatsphäre-Einstellungen.

Winkler rudert zurück

Wenig später ruderte Winkler dann zurück. Seinen Beitrag in den Sozialen Medien würde er "so nicht noch einmal verfassen", schrieb der 60-Jährige am Montag auf Facebook: "Ich entschuldige mich dafür und auch für die entstandenen Irritationen. Mich deswegen in die 'Putinversteher-Ecke' zu stellen, weise ich entschieden zurück."

Laut Winkler habe dazu am Montag ein Gespräch mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf stattgefunden. Der inzwischen gelöschte Beitrag sei "in einer sehr emotionalen Situation an der Gedenkstätte im Treptower Park entstanden", sagte Winkler. Er verurteile den "Krieg und die Aggression Putins", er sei allerdings "auch nicht mit allem, was Selenskyj macht, persönlich einverstanden".

Im Nordostdeutschen Fußball-Verband, dem Winkler als Präsident vorsteht, sorgten die Äußerungen vom Sonntag für Kritik. Es gehöre "nicht zu unserer Einstellung, andere Länder zu verunglimpfen", sagte Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußball-Verbandes (BFV): "Wir sind ein weltoffener Verband in der weltoffenen Hauptstadt Berlin. Die Äußerung von Herrn Winkler passt nicht zu den Werten und Vorstellungen des BFV."

Winkler sprach sich für Koalitionen mit der AfD aus

Winkler, der ehemaliger sächsischer Abgeordneter der CDU ist, hatte 2016 schon mal für Aufregung gesorgt, als er sich für mögliche Koalitionen der CDU mit der rechtspopulistischen AfD ausgesprochen hatte.

Selenskyj hatte am Sonntag erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges Deutschland besucht, der ukrainische Präsident und sein Volk wurden in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet.

Das DFB-Team spielt am 12. Juni gegen die Ukraine, was die Äußerungen Winklers für den Verband noch unangenehmer machen dürfte.