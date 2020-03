Amsterdam - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird künftig durch Vizepräsident Rainer Koch im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vertreten. Der 61 Jahre alte Jurist wurde am Dienstag auf dem 44. Kongress der UEFA in Amsterdam ohne Gegenkandidat per Akklamation für ein Jahr in das Gremium gewählt.

Der Platz im Exko war als Folge des Rücktritts des früheren DFB-Präsidenten Reinhard Grindel im April des vergangenen Jahres neu vergeben worden.

DFB im Council außen vor

Hingegen bleibt der DFB im Council des Weltverbandes FIFA, dem wichtigsten internationalen Fußball-Gremium, außen vor. Auch dort musste ein Platz aufgrund des Grindel-Rückritts neu besetzt werden. Koch hatte aber schon im Dezember bekannt gegeben, auf eine Kandidatur zu verzichten und Noel Le Graet (78) den Vortritt zu lassen.

Der Präsident des französischen Verbandes FFF war nach dem Rücktritt Grindels bereits als Interimslösung nachgerückt und bleibt für mindestens drei Jahre im Council. Koch kann frühestens im nächsten Jahr in das Council rücken.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.