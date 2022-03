Köln (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stellt seinen Landesverbänden eine Million Euro für entgangene Beteiligungen an Zuschauereinnahmen in der Bundesliga und 2. Liga zur Verfügung. Dies beschloss das DFB-Präsidium am Donnerstag in Bonn. Am Mittwoch bereits hatte das DFL-Präsidium eine Unterstützung in gleicher Höhe verabschiedet.

Über die Verteilung des Betrages, teilte der Verband mit, solle "die Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten auf Vorschlag des 1. DFB-Vizepräsidenten Amateure entscheiden". Schatzmeister Stephan Osnabrügge nannte die Zahlung einen "spürbaren Beitrag" zur Entlastung.