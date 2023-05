Die Deutsche Fußball Liga (DFL) setzt ihr gemeinsam mit 20 Profiklubs gestartetes Programm "Bundesliga bewegt" nach einer mehr als einjährigen Pilotphase fort. Dies teilte die DFL am Donnerstag mit. Kindern und Jugendlichen solle durch das Programm ganzjährig Zugang zu hochwertigen, aufeinander aufbauenden und sportartenübergreifenden Bewegungsangeboten ermöglicht und damit ein Beitrag zu deren "ganzheitlicher Persönlichkeitsentwicklung" geleistet werden.

Das Programm war im Februar 2022 von Werder Bremen, dem SC Freiburg sowie der DFL-Stiftung ins Leben gerufen worden. Mit dabei sind Bundesligisten wie Bayern München und Borussia Dortmund, Zweitligisten wie Fortuna Düsseldorf und auch Drittligist Dynamo Dresden. Die Vereine kooperieren für das "aktive Aufwachsen" von Kindern und Jugendlichen mit Sportvereinen, Kitas, Schulen sowie Akteuren aus verschiedenen, vorrangig benachteiligten Sozialräumen in der Region.

"Als Mitinitiatoren freuen wir uns über die Fortführung von 'Bundesliga bewegt' und damit über das Engagement zahlreicher Vereine für das aktive Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen", sagte Oliver Leki, Vorstand beim SC Freiburg und DFL-Interimsgeschäftsführer. Frank Baumann sieht es als "Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung in Bremen und an allen anderen Bundesliga-Standorten, der Bewegungsarmut bei Kindern und Jugendlichen etwas entgegenzusetzen und aktiv zu handeln", so der Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen.

Durch einen regelmäßigen Austausch mit dem Programm "Sport vernetzt" von Alba Berlin sollen Kräfte gebündelt und Synergien geschaffen werden.