Frankfurt am Main (SID) - DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat den Besuch von Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Rudi Völler beim U21-Länderspiel gegen Japan (2:2) als "tolles Zeichen" gewertet. "Es ist natürlich schön, wenn sich die A-Nationalmannschaft Zeit nimmt und sich unser Spiel anschaut", sagte der 43-Jährige nach dem Remis in Frankfurt.

Völler war nach dem Schlusspfiff direkt auf Di Salvo zugegangen. "Wir haben nur ganz kurz gesprochen. Rudi ist gekommen und hat gesagt, dass ihm das Spiel gefallen hat. Es war intensiv, es war richtig Power drin. Ihm hat gefallen, dass die Jungs die Bedingungen angenommen und gefightet haben", sagte der DFB-Trainer.

Di Salvo hatte vor allem die Platzverhältnisse im Stadion am Bornheimer Hang als "wirklich schwierig" bezeichnet: "Fußball spielen war nicht so möglich, wie wir es uns vorstellen. Wir haben vorher gesagt, dass wir die Bedingungen annehmen müssen. Es gab keinen Spieler, der nicht alles gegeben hat."

Die U21 und die A-Nationalmannschaft hatten zuletzt am neuen DFB-Campus in Frankfurt auch Seite und Seite trainiert und zudem einen gemeinsamen Teamabend verbracht. Am Samstag wird die gesamte U21-Auswahl das Länderspiel der Flick-Auswahl gegen Peru (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz besuchen.