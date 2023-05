Der 1. FC Düren hat keine Lizenz für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga erhalten. Das bestätigte der Westdeutsche Fußballverband (WDVF) am Dienstag mit Verweis auf das Fehlen einer regionalligatauglichen Spielstätte. Sollte Düren auf einen Einspruch verzichten, würde der sportlich abgestiegene Ex-Bundesligist Wattenscheid 09 in der Liga bleiben.

Düren hatte im Oktober 2020 mit der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal gegen Bayern München (0:3) für Schlagzeilen gesorgt, die Partie fand in der Allianz Arena statt. Die heimische Westkampfbahn, in der die älteste noch existierende Fußball-Tribüne Deutschlands steht, war für die vergangene Saison noch als regionalligatauglich eingestuft worden.

Zuletzt hatte der Verband die Voraussetzungen für die Stadien aber drastisch angezogen, der 1. FC Kaan-Marienborn zog sich daraufhin freiwillig zurück. Dürens Heimspiel gegen den SC Preußen Münster musste sogar abgesagt und mit 2:0 für den Drittliga-Aufsteiger gewertet werden.

Düren hat die Möglichkeit, binnen zehn Tagen einen Antrag auf eine sportgerichtliche Entscheidung zu stellen.