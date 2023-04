Im Vorfeld der Bundesliga-Partie des FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim äußerte sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic zum Thema, welches die zurückliegenden Tage rund um die Säbener Straße dominierte: Den Disput zwischen Sadio Mane und Leroy Sane nach der 0:3-Niederlage in der Champions League bei Manchester City.

"Er hat uns ganz klar versichert, dass er nichts Rassistisches gesagt hat und das niemals sagen würde. Wir glauben ihm das", sagte Salihamidzic bei "Sky" zu den Gerüchten um eine angeblich rassistische Beleidigung Sanes gegen Mane, die die anschließende Handgreiflichkeit ausgelöst haben soll.

Mane für TSG-Spiel aus dem Bayern-Kader gestrichen

Als Folge der Auseinandersetzung der beiden Bayern-Stars in Manchester wurde Mane für die Partie gegen Hoffenheim aus dem Kader gestrichen.

"Wir haben das so sanktioniert, wie wir das für richtig gehalten haben, daher haben wir Mane für ein Spiel suspendiert und eine Geldstrafe ausgesprochen", erklärte Salihamidzic, für den die Angelegenheit damit erledigt sei: "Wir haben das alles aufgearbeitet, Thomas Tuchel war immer dabei. Sadio ist ein Supertyp, jeder macht mal einen Fehler. Am Dienstag ist das passiert. In den zurückliegenden Tagen haben wir mit allen Beteiligten darüber gesprochen."

Neppe weiterhin auf der Bayern-Bank

Ebenfalls ein Thema war zuletzt die Personalie Marco Neppe. Einem Bericht des "kicker" zufolge reklamierte der Bayern-Chefscout in den zurückliegenden Wochen zu oft beim vierten Offiziellen, weshalb wohl vereinsintern eine Verbannung Neppes von der Bayern-Bank diskutiert wurde.

Wie allerdings Salihamidzic vor dem Spiel gegen Hoffenheim bestätigte, sitzt der 36-Jährige weiterhin am Spielfeldrand.

Salihamidzic: "Meisterschaft ist Belohnung für Arbeit des ganzen Jahres"

Aus sportlicher Sicht dürfte für den FC Bayern durch das drohende Champions-League-Aus gegen Manchester City als einzig verbleibende Titelchance nur noch die Meisterschaft bleiben. Im DFB-Pokal scheiterte der deutsche Rekordmeister zuletzt im Viertelfinale zuhause am SC Freiburg (1:2).

"Die Meisterschaft ist immer sehr, sehr wichtig. Das ist die Belohnung für die Arbeit des ganzen Jahres", sagte Salihamidzic daher vor dem Hoffenheim-Spiel, will aber trotz der klaren Hinspiel-Niederlage in Manchester in der Champions League noch nicht die Hoffnung auf ein kleines Wunder im Rückspiel aufgeben. "In Manchester haben wir mit einem oder zwei Toren zu hoch verloren, weil wir gut gespielt haben. Wir werden im Rückspiel alles versuchen", sagte der 46-Jährige.