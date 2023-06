Der frühere Bayern-Star Anatoliy Timoschtschuk ist in seiner ukrainischen Heimat in Ungnade gefallen. Weil der Rekordnationalspieler trotz des russischen Angriffskriegs weiter als Co-Trainer für Zenit St. Petersburg arbeitet und in Russland lebt, wurden ihm vom Verband nun alle Verdienste annulliert.

Timoschtschuk darf in der Ukraine auch keiner fußballerischen Tätigkeit mehr nachgehen.

"Timoschtschuk unterstützt einen Kriegsverbrecher"

"Timoschtschuk hat sich dafür entschieden, einen Kriegsverbrecher zu unterstützen, der Hunderttausende russische Soldaten einsetzt und die Ukraine auslöschen will. Ich kann nicht verstehen, wie man angesichts dieses Grauens und des barbarischen Angriffskriegs einfach still sein kann und in Russland lebt und arbeitet", sagte Wladimir Klitschko, der seit Beginn des Krieges seinen Bruder und Kiewer Bürgermeister Vitali unterstützt, der "Bild".

"Dr. Steelhammer" stellt klar: "Es ist richtig, dass ihm alle Titel aberkannt wurden."