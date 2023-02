Von Stefan Kumberger

Ja, Real Madrid gehört 2022 zu den besten Fußball-Mannschaften des Jahres. Vielleicht waren die Königlichen im vergangenen Jahr auch tatsächlich das beste Team. Und ja, vermutlich hätte der eine oder andere Spieler einen Einzel-Titel bei der FIFA-Gala "The Best" verdient.

Aber jeder Verantwortliche, Spieler und Fan des spanischen Top-Klubs muss sich eingestehen, dass auch andere Akteure herausragende Leistungen gezeigt und ihre Titel jeweils verdient gewonnen haben.

Lionel Messi ist ein verdienter Weltfußballer – auch wenn Karim Benzema ein tolles Jahr hatte.

Emiliano Martinez ist ein verdienter Welttorhüter – auch wenn Thibaut Courtois fast alles gehalten hat, was auf seinen Kasten kam.

Lionel Scaloni ist ein verdienter Welttrainer – auch wenn Carlo Ancelotti sein Madrider Star-Ensemble erneut zum Champions-League-Titel geführt hat.

Rassistischer Shitstorm gegen David Alaba ist eine Schande

Dass viele der erfolgsverwöhnten Real-Anhänger das nicht akzeptieren wollen und David Alaba sich sogar für sein Stimmverhalten (er gab als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft Lionel Messi die volle Punktzahl) rechtfertigen und entschuldigen muss, ist traurig.

Dass sich der 30-Jährige auch noch rassistischer Beleidigungen ausgesetzt sieht, ist eine Schande!

Auch in Madrid muss endlich ankommen, dass die Weltmeisterschaft eben doch prestigeträchtiger ist als die Champions League. Sie findet nur alle vier Jahre statt und steht noch ein Stückchen mehr im Fokus der Öffentlichkeit.

Die WM kommt auch bei jenen Stimmberechtigen an, die im entferntesten Winkel der (Fußball-)Welt leben. Dagegen kommt nun mal auch die Königsklasse nicht an. Das müsste so mancher Twitter-Troll eigentlich wissen…

Real Madrid beschmutzt den eigenen Mythos

Doch die Shitstorm-Soldaten sind nur das eine Problem. Fernab irgendwelcher Internet-Pöbler ist sich die Führungsriege der Madrilenen zudem nicht zu schade, keinen hochkarätigen Vereinsvertreter nach Paris zu schicken. Stattdessen reiste lediglich Emilio Butragueno, der Technische Direktor der Königlichen, nach Frankreich.

Dass das terminliche Gründe hatte, glaubt den "Blancos" niemand. Gut informierte Kreise berichten, es handle sich um einen Protest von Real Madrid, weil man eben keinen individuellen Titel zugesprochen bekam. So ein Verhalten ist nicht nur unprofessionell, sondern auch respektlos gegenüber den Preisträgern.

So verhält sich der kleine bockige Junge im Kindergarten, wenn ihm mal wieder die Bauklötze geklaut wurden - aber nicht ein Weltklub auf der großen Bühne des Fußballs!

In Europa gibt es viele große Vereine. Juventus, Barca, die Bayern, Manchester United und einige andere – für viele Fans und Journalisten steht Real Madrid aufgrund seiner Geschichte und seiner langjährigen Stärke trotzdem zu Recht noch eine Stufe höher. Dieser Klub ist etwas Besonderes. Dieser Klub ist ein Mythos.

Doch dieses Erbe beschmutzen die Verantwortlichen und Fans des spanischen Rekordmeisters gerade selbst.

Selbst im Kindergarten wäre jetzt eine Entschuldigung fällig.