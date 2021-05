Frankfurt am Main (SID) - Der künftige Bundestrainer Hansi Flick wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erstmals am 2. September beim WM-Qualifikationsspiel in Liechtenstein betreuen. Danach geht es mit den Qualispielen gegen Armenien (5. September) und auf Island (8. September) weiter.

Nach der überraschenden Niederlage gegen Nordmazedonien (1:2) liegt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Qualifikation für die Winter-WM 2022 in Katar nach drei Spielen in der Gruppe J nur auf Platz drei.