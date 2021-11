Köln (SID) - Die Nachfrage nach Tickets für die Fußball-EM der Frauen in England (6. bis 31. Juli 2022) bewegt sich auf einem Rekordniveau. In der jüngsten Verkaufsphase sind bislang 268.000 Karten angefragt worden, das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit. In einem vorherigen Vorverkauf waren bereits 162.000 Tickets abgesetzt worden. Der Zuschauerrekord (240.000) wurde bei der EM 2017 in den Niederlanden aufgestellt.

Die deutschen Fußballerinnen treffen in einer anspruchsvollen Gruppe auf Vize-Europameister Dänemark, Spanien und Finnland.