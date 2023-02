Frankfurt am Main (SID) - Auch das Fußball-Nationalteam der Frauen wird ab sofort von Continental Reifen als Partner unterstützt. Das Unternehmen aus Hannover weitet für vier Jahre sein Engagement beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) aus, seit Jahresbeginn war der Reifenhersteller bereits offizieller Partner für die Männer-Nationalmannschaft sowie die U21.

"Wir wollen den Frauenfußball gemeinsam mit starken Partnern kontinuierlich weiterentwickeln", wurde Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH, in der Mitteilung am Mittwoch zitiert. "In diesem Zusammenhang freuen wir uns deshalb sehr, dass Continental die bestehende Partnerschaft bei uns auch um die Frauen-Nationalmannschaft erweitert hat."