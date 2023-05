Der Amateurfußball trauert. Ein 33-jähriger Spieler der SG Einheit Kenz ist bei einem Spiel gegen den Ribnitzer SV in Ribnitz-Damgarten auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Der Familienvater, dessen Team in der Freizeitliga Nordvorpommern spielt, war laut "Ostsee Zeitung" offenbar nach seiner Auswechslung in der 17. Minute an der Seitenlinie kollabiert.

Erste Hilfe und Reanimierungsversuche blieben erfolglos – der Fußballer verstarb noch am selben Abend.

Sein Verein gedenkt ihm in den sozialen Medien, auch Gegner Ribnitz zeigt sich erschüttert und spricht der Familie und der SG sein Beileid aus.