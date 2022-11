Frankfurt am Main (SID) - Oliver Glasner vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat gemeinsam mit den deutschen Übungsleitern Thomas Tuchel und Roger Schmidt an einem Forum europäischer Spitzentrainer in Nyon teilgenommen. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) mitteilte, hätten sich im Haus des europäischen Fußballs zehn Coaches zu einem Austausch über das neue Format der internationalen Klubwettbewerbe getroffen.

Auch die Entwicklung eines Systems der finanziellen Nachhaltigkeit für die teilnehmenden Vereine sowie das Schiedsrichterwesen waren bedeutende Themen. "Wir haben uns in einer etwas entspannteren Atmosphäre getroffen, um über das Spiel, das Coaching, das Management und das Training zu sprechen und voneinander zu lernen", sagte Manchester Uniteds Teammanager Erik ten Hag.

Unter anderem gehörte auch Carlo Ancelotti vom Champions-League-Sieger Real Madrid der Diskussionsrunde an. "Wir haben verschiedene Meinungen am Tisch gehört und viele überzeugende Bemerkungen und Vorschläge, die die UEFA bei der Diskussion über die Zukunft des Fußballs berücksichtigen wird", sagte Zvonimir Boban, technischer Direktor und Fußballchef der UEFA.