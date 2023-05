Topstürmer Randal Kolo Muani will die Spekulationen über einen möglichen Abgang von Eintracht Frankfurt vor dem DFB-Pokalfinale völlig ausblenden. "Jetzt gilt es erstmal noch, das Finale zu spielen, darauf sind wir enorm fokussiert als Team. Dementsprechend gibt es gerade nichts anderes für mich", sagte der französische Vizeweltmeister vor dem Endspiel in Berlin gegen Titelverteidiger RB Leipzig am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky).

Zahlreichen europäischen Spitzenklubs wird großes Interesse nachgesagt, bei der Stürmersuche von Bayern München soll Kolo Muani Top-Kandidat sein. Allerdings dürfte das Preisschild auch bei rund 100 Millionen Euro liegen.

"Für mich zählt jetzt, dass die Saison noch nicht vorbei ist. Es wird einen anderen Zeitpunkt geben, um über Ablösesummen zu sprechen", sagte Kolo Muani am Mittwoch zu der astronomischen Summe, die im Gespräch ist: "Im Moment zählt nur der Sport." Dabei richtete er auch eine Kampfansage Richtung Leipzig: "Ein Finale spielt man nicht, man gewinnt es. Das ist auch unsere Motivation für das Wochenende."

Kolo Muani war mit 15 Toren und 16 Vorlagen bester Scorer der abgelaufenen Bundesligasaison, nur ein Treffer fehlte zur Torjägerkanone. "Ich habe noch lange Vertrag in Frankfurt und entsprechend besteht die Option, dass ich im Trikot von Eintracht Frankfurt noch bester Torjäger werden kann", sagte der 24-Jährige. Kolo Muanis Vertrag mit der Eintracht läuft noch bis 2027.