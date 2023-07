Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die New England Patriots aus der US-Football-Liga NFL haben für den kommenden Herbst eine Kooperation vereinbart. Die deutsche Nationalmannschaft wird sich vor dem Testländerspiel am 14. Oktober (21.00 Uhr MESZ/RTL) gegen die USA in Hartford/Connecticut im Trainingskomplex der Patriots vor den Toren von Boston vorbereiten.

Im Gegenzug nutzt der sechsmalige Super-Bowl-Champion den DFB-Campus in Frankfurt/Main, bevor es am 12. November in der hessischen Metropole in einem regulären NFL-Match gegen die Indianapolis Colts geht. "Wir sind sehr stolz darauf, mit einem der erfolgreichsten NFL-Teams überhaupt zusammenzuarbeiten", sagte dazu Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG.