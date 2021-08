Köln (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) starten im Oktober den zweiten Jahrgang des gemeinsamen Programms "Management im Profifußball". Insgesamt werden 16 Personen an der etwa 18-monatigen Weiterbildung teilnehmen. Das teilten DFB und DFL am Mittwoch mit. Die Initiative richtet sich an angehende Führungskräfte im sportlichen Bereich, Verantwortliche vor allem aus den Bundesligen, der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga werden auf ihre bevorstehenden Aufgaben im Profifußball vorbereitet.

Zum ersten Jahrgang gehören unter anderem die früheren Nationalspieler Marcel Schäfer (VfL Wolfsburg, Sportdirektor) und Stefan Kießling (Bayer 04 Leverkusen, Referent Geschäftsführung). "Durch das breite Themenspektrum erhalten wir die Möglichkeit, uns neues Wissen außerhalb unserer aktuellen Aufgabengebiete anzueignen", sagte Schäfer, der nun knapp ein Jahr dabei ist: "Das Zertifizierungsprogramm ermöglicht es insofern, bereits vorhandene Kenntnisse in diversen Bereichen noch fundierter zu vertiefen."

Für den zweiten Jahrgang wurden im Sinne der Karriereförderung von Frauen im Fußball zwei Stipendienplätze explizit für Kandidatinnen eingerichtet, die von DFL und DFB finanziert werden. Zu den prominentesten Teilnehmern des zweiten Jahrgangs gehören die Ex-Profis Michael Parensen (1. FC Union Berlin, Assistent Geschäftsführung Profifußball) und Martin Pieckenhagen (FC Hansa Rostock, Vorstand Sport).