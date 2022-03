Köln (SID) - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit Blick auf die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) auf einem guten Weg. "Was die Mannschaft in den acht bisherigen Spielen gezeigt hat, war wirklich wunderbar", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Auch das Spiel gegen Israel habe gezeigt, "dass Teamgeist, Zusammenhalt, Spaß und Freude, aber auch die fußballerische Idee und Qualität auf einem richtig guten Niveau sind".

Der 2:0-Erfolg gegen Israel am vergangenen Samstag in Sinsheim war für Hansi Flick der achte Sieg im achten Spiel als Bundestrainer. Am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD) bestreitet der viermalige Weltmeister in Amsterdam einen Härtetest gegen den Erzrivalen Niederlande.