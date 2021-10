Frankfurt am Main (SID) - Peter Peters tritt einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge Ende Februar als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga (DFL) zurück. Dies habe der 59-Jährige am vergangenen Freitag in einer Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bekannt gegeben.

Als Nachfolger ist bereits seit längerer Zeit Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Gespräch. Der 62-Jährige hatte vor rund einem Monat eine Bewerbung auf den Posten nicht ausgeschlossen.

Der Nachfolger von Peters, der derzeit den DFB zusammen mit Rainer Koch interimsmäßig führt, soll laut Bericht bereits am 14. Dezember auf der Versammlung der 36 Profiklubs gewählt werden. Bei der DFL tritt zu Beginn des Jahres zudem Donata Hopfen als Geschäftsführerin die Nachfolge von Christian Seifert an.